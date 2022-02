Per il mese di marzo 2022, l’Oroscopo per il segno della Vergine potrebbe risultare ai nati sotto questo segno alquanto complicato su tanti settori. L’amore presenterà delle incomprensioni e il lavoro potrebbe rivelarsi molto complicato. Le energie al momento dovranno essere salvaguardate per affrontare delle sfide future, sarà conveniente anche per le energie mentali.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il mese di marzo 2022 per il segno della Vergine.

Oroscopo mensile, amore e affetti

La situazione amorosa potrebbe migliorare nel corso della prima settimana del mese, dopo il giorno 7, però, ci sarà un piccolo declino che non presenterà ripercussioni negative, ma potrebbe compromettere il romanticismo.

All’interno della coppia ci potrebbero essere delle piccole incomprensioni causate da Venere e Marte non del tutto ottimali, ma con il trascorrere delle settimane si respirerà una atmosfera migliore. I momenti ideali per sperimentare nuove prospettive con una persona con cui vorreste intraprendere una relazione seria si aggireranno intorno alle ultime giornate del mese di marzo 2022, secondo l’oroscopo. Fate attenzione anche a quei momenti in cui si verificherà un senso di noia molto forte.

Lavoro e affari

Sul lavoro ci sarà Venere dal giorno 7 marzo 2022 a regalarvi un po' di fortuna, ma questa potrebbe essere fortemente ostacolata dall’opposizione di Giove e dall’opposizione di Mercurio. Secondo l’oroscopo ci sarà dunque poca collaborazione da parte degli ambienti lavorativi, una scarsa propensione a fare sacrifici e qualche rinuncia a causa della stanchezza e di affari che potrebbero essere molto controproducenti per le vostre finanze.

Per chi è alla ricerca di lavoro la situazione potrebbe rivelarsi più ardua del previsto nonostante qualche sforzo in più, anche per quel che riguarda settori su cui avete maggiore esperienza e abilità. Sarà molto saggio proseguire comunque nella ricerca con regolarità, probabilmente potreste avere a che fare con qualche evento inaspettato che verta dalla vostra parte.

Fortuna e salute

Anche se la fortuna vi accompagnerà per la prima settimana, si potrebbe verificare un calo che purtroppo interesserà gran parte del mese di marzo. Secondo quanto riportato dall’oroscopo, dovrete fare fronte a qualche eventualità che interesserà le finanze e il settore burocratico, mentre per quanto riguarda le energie potrebbero essere sempre più scarse. Dedicarvi di più al riposo e al relax potrebbe darvi un po’ di carica utile per le situazioni più complicate e per non lasciarvi sopraffare dallo stress, ma anche dal nervosismo.