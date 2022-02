Secondo l'oroscopo dal 28 febbraio al 6 marzo, sarà una settimana su di giri per i nati in Toro. C'è chi dovrà affrontare degli imprevisti di lavoro e chi dovrà fronteggiare i pettegolezzi nocivi per il rapporto di coppia. C'è chi passerà delle giornate positive e divertenti, e chi avrà una settimana storta. Per sapere come sarà la vostra settimana dal punto di vista dell'amore, del lavoro e della salute, leggete le seguenti previsioni degli astri dedicate alla settimana che va da lunedì 28 febbraio a domenica 6 marzo.

Le previsioni settimanali dal 28 febbraio al 6 marzo: pagelle da Ariete a Cancro

Ariete – In amore, questa settimana sarete meno irrequieti e riuscirete a portare a termine un progetto di coppia. Se siete single, in questo periodo non troverete l’anima gemella ma sicuramente godrete delle giornate divertenti. In campo lavorativo, avrete poco spazio per fare nuovi progetti per via di alcune questioni burocratiche. In salute, l’Oroscopo consiglia di dedicare più tempo al vostro corpo e di non lamentarvi se il partner ha la testa altrove. Buttate via la roba vecchia e concentratevi su quelle nuove.

Toro – In campo amoroso, per alcune coppie sarà una settimana su di giri, per altre invece sarà un periodo gratificante e sereno.

Alcuni single del segno avranno l’occasione di conoscere persone nuove. Sul fronte del lavoro, bisogna fare attenzione a non fare mosse avventate e rischiose, è meglio ponderare bene gli investimenti. In salute, questa settimana invita a prendere più cura del vostro corpo.

Gemelli – In amore, dovrete avere molta pazienza e contare fino a cento prima di sputare sentenze.

Dovrete stare alla larga dalle litigate perché potrebbero prendere una brutta piega. Per alcuni single del segno sarà un periodo altalenante. In campo lavorativo, sarà la settimana giusta per mettere in moto nuovi progetti in vista dell’estate. Massima cautela con i soldi e gli investimenti. In salute, sarà necessario eliminare quei pensieri dannosi per la mente e il corpo, via gli eccessi dalla vostra vita.

Cancro – In campo amoroso, le tensioni con il partner dovranno essere chiarite al più presto. Più nella coppia ci sarà feeling più il rapporto diventerà forte e indistruttibile. I cuori solitari del segno potrebbero coronare i propri sogni in questo periodo. In ambito lavorativo, questo potrebbe essere un periodo incoraggiante, ma dovrete fare attenzione agli imprevisti del weekend. Per la salute sarà un periodo piuttosto buono. Dovrete cercare di azzerare le preoccupazioni e curare qualche fastidio fisico avuto nei giorni scorsi.

Amore, lavoro e salute secondo l'oroscopo settimanale 28 febbraio-6 marzo: pagelle da Leone a Scorpione

Leone – In amore, vi servirà un po’ di pazienza per affrontare imprevisti o discussioni pesanti che potrebbero caratterizzare questa settimana.

Ci saranno giornate tranquille che vi faranno recuperare entusiasmo, intesa con le persone a voi molto care. Per i cuori solitari del segno la settimana inizierà con i puntini di sospensione, ma all’orizzonte s’intravede una conoscenza che vi cambierà la vita. In campo lavorativo, potrebbe essere una settimana sottotono, ma sarete molto bravi a risolvere imprevisti, grattacapi e perfino eventuali perdite. In salute, energie non al massimo; occhio alle insoddisfazioni sull’aspetto esteriore, sarà meglio evitare le diete fai da te e troppo drastiche.

Vergine – In campo amoroso, per molte coppie sarà una settimana favorevole per chiarire le faccende lasciate in sospeso. In alcune coppie potrebbe esserci una crisi emotiva, sarà necessario riflettere seriamente sul destino del rapporto amoroso.

Alcuni single, questa settimana, riusciranno a combattere la paura di impegnarsi seriamente in un rapporto. Non sarà una settimana semplice per quanto riguarda il settore del lavoro, dovrete guardare le spalle dai pettegolezzi e stare lontani dalla gaffe. Ricordate che il vostro peggior nemico potrebbe essere voi stessi. In salute, dovrete evitare peccati di gola e concedervi il meritato riposo, quando ne sentirete la necessità.

Bilancia – In amore, alcune coppie avranno voglia di progettare un futuro migliore. Buona parte della settimana sarà piacevole e un po’ divertente, solo negli ultimi tre giorni della settimana potreste incorrere in qualche battibecco. Alcuni single ritroveranno se stessi, sapranno finalmente cosa vogliono dall’amore e si metteranno in gioco.

In ambito lavorativo, le stelle della nuova settimana di marzo potrebbero favorire coloro che lavorano alle dipendenze altrui. Attenzione agli equivoci, ai battibecchi e alle distrazioni. Sarà un ottimo periodo per la vostra salute e il vostro benessere. In caso di problemi, potreste trovare una buona cura.

Scorpione – In campo amoroso, piccole ombre sul vostro cuore ma avranno vita breve. La gelosia potrebbe mettere in pericolo il già precario equilibrio del vostro rapporto di coppia: attenzione. Per i cuori solitari del segno sarà una settimana di corteggiamento, non mancherà qualche sorpresa inaspettata. In campo lavorativo, chi vuole migliorare le entrate o trovare un nuovo impiego dovrà rimboccarsi le maniche.

Aspettare la manna dal cielo non risolverà la vostra situazione, quindi, dovrete metterci più impegno e passione. Sarà un periodo positivo per salute e benessere, l’energia non vi mancherà ma dovrete fare attenzione a ciò che mangiate.

Oroscopo per la settimana 28 febbraio-6 marzo: pagelle da Sagittario a Pesci

Sagittario – In amore, i progetti di coppia potrebbero subire un freno. Relazioni un po’ sulle spine in particolare a metà settimana quando nasceranno battibecchi ed equivoci. Le coppie innamorate, invece, potrebbero sfruttare questo periodo per dare vita a qualcosa di nuovo, a un brivido mai provato prima. I cuori solitari del segno potrebbero fronteggiare piccole bufere emotive. In campo lavorativo, sarà una settimana migliore per affrontare un colloquio.

Attenzione e massima prudenza con una persona dei Pesci, potrebbe mettere sottosopra le vostre aspirazioni. In salute, potrete contare sulle vostre forze e resistenze, ma dovrete smetterla di fissarvi sui difetti fisici inesistenti.

Capricorno – In campo amoroso, per i meno emotivi di questo segno forse questo sarà un periodo di rinascita. Per le coppie profondamente innamorate sarà una settimana positiva e adatta per dare vita a nuovi progetti. Per i single è arrivato il momento di smettere di sentirsi soli e di trovare l’anima gemella. Sul fronte del lavoro, in questa settimana potrebbe sbucare fuori degli intoppi, imprevisti, guasti che richiedono molti soldi. Grazie alla vostra pazienza verrete premiati, lodati, riveriti.

In salute, ci saranno giornate buone per concludere una terapia o per affrontare una cura. Dovrete impiegare le vostre energie con saggezza.

Acquario – In amore, a parte qualche tensione od ostilità da parte di una persona invidiosa da mettere a tacere, questa sarà una settimana piacevole e serena. Dovrete evitare le provocazioni della famiglia e del partner, che sarà sul sentiero di guerra. Fortunatamente questa situazione si risolverà in poche ore. Per i cuori solitari del segno sarà un periodo di corteggiamento e di flirt. In ambito lavorativo, mercoledì, giovedì e venerdì saranno le giornate adatte per affrontare colloqui di lavoro o per concludere accordi e trattative. In salute, questa potrebbe essere la settimana faticosa e impegnativa, meglio non fare sforzi sovrumani e stare lontani dagli eccessi.

Pesci – In campo amoroso, novità e cambiamenti potrebbero caratterizzare questa settimana. Dunque, situazioni positive daranno una spinta ai progetti di coppia bloccati da tempo. Chi convive dovrà avere pazienza e prendere a cuore ogni imprevisto. I single che dicono di stare bene senza l’amore, in realtà respirano come un pesce fuori dall’acqua. Ci penserà Cupido a sistemarli. Parlando di lavoro, dovrete essere prudenti in questa settimana e prendere in considerazione ogni aspetto prima di fare una scelta importante, soprattutto se riguardano i soldi. In salute, energie quasi scarse, l'oroscopo consiglia di non esagerare a tavola e di dormire di più.