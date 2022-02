Per il mese di marzo 2022, l’Oroscopo per il segno del Cancro sarà man mano più positivo mentre trascorrerà il mese. Sia l’amore che gli affetti conosceranno un periodo di serenità invidiabile, mentre sul lavoro aumenteranno le proposte e gli investimenti. La fortuna e le energie positive si riveleranno utili per le faccende di stampo quotidiano, mentre ci sarà anche bisogno di un po' di riposo per ritemprare le forze.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo di marzo 2022 per il segno del Cancro.

L’oroscopo mensile, amore e affetti

Avrete in corso una opposizione di Venere fino al giorno 7, facendovi vivere una situazione di inquietudine e incertezza, ma quando questo pianeta si muoverà per arrivare ad una posizione sempre più favorevole alla vostra costellazione le vicende amorose sicuramente troveranno una maggiore tranquillità, se non una passionalità e un romanticismo veri e propri.

Avrete bisogno di tempo e di una riflessione approfondita per poter ritornare ad una intesa più profonda, ma ora come ora l’importante sarà essere d’accordo su quasi tutto, anche per questioni che riguardano la sfera familiare. Secondo l’oroscopo, con le amicizie si instaurerà un legame sempre più florido e colmo di interessi in comune.

Lavoro e affari

Sicuramente dovreste fare in modo di attendere il 7 marzo 2022 prima di prendere una decisione in merito alla vostra professione. In questa settimana infatti ci potrebbero essere delle situazioni incerte che sicuramente non faranno bene a qualche progetto in corso. Nella seconda parte del mese, secondo l’oroscopo, invece, si respirerà una maggiore fortuna, e dunque anche i piani professionali potrebbero subire un’impennata significativa.

Mercurio di per sé potrebbe incrementare gli affari e la comunicazione sarà più che ottimale per poter dare maggior slancio alla collaborazione all’interno della cerchia dei colleghi. Anche per chi è alla ricerca di un impiego si prospettano novità molto interessanti e che potrebbero farvi guadagnare cifre più sostanziose, secondo quanto riportato dall'oroscopo.

Fortuna e salute

La fortuna arriverà man mano che trascorreranno le settimane, così come le energie. Questo perché Venere e Marte saranno sempre più favorevoli al vostro segno, dal momento che usciranno piano piano dalla posizione di opposizione. Secondo l’oroscopo non solo le opportunità ma anche la Salute sarà sempre più forte e priva di qualunque segno di stanchezza. Fare qualcosa che valga la pena sul piano burocratico oppure un investimento, secondo l'oroscopo, vi aiuterà ad essere sempre più richiesti e validi sul campo in cui siete esperti.