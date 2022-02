Lunedì 28 febbraio troveremo sul piano astrale la Luna, Saturno e Mercurio nel domicilio dell'Acquario, nel frattempo Urano sosterà sui gradi del Toro. Il Sole, Giove e Nettuno, infine, proseguiranno il proprio moto in Pesci, intanto Plutone, Venere e Marte resteranno stabili nel segno del Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Gemelli e Pesci, meno roseo per Leone e Toro.

Sul podio

1° posto Gemelli: occasioni professionali. Questa settimana sul piano astrologico in casa Gemelli potrebbe iniziare nel migliore dei modi, almeno per ciò che concernerà le vicende lavorative del segno d'Aria.

Al cospetto dei nativi, difatti, sarà probabile che giunga un'opportunità professionale da non sottovalutare, ma sarà loro buona cura prenderla al volo prima che si volatilizzi.

2° posto Pesci: dinamici. Le prime due decadi del segno d'Acqua avranno buone chance, nel corso della giornata inaugurale della settimana, di essere nuovamente pervasi da una gran voglia di rimboccarsi le maniche e, dato che le attività da adempiere non mancheranno, si dimostreranno particolarmente dinamici.

3° posto Acquario: rapporto genitore/figlio. Lunedì sarà probabilmente una giornata piuttosto significativa per i nati sotto il segno dell'Acquario per quanto riguarda il rapporto genitori/figli. Sarà possibile, infatti, che il segno Fisso si renda conto di aver fatto un egregio lavoro nell'impartire la buona educazione alla prole, se genitore, o aver tenuto fede alle regole, se figlio.

I mezzani

4° posto Bilancia: nemici segreti. La quadratura del binomio Sole-Nettuno indurrà, c'è da scommetterci, i nati Bilancia a rendersi conto di chi, specialmente nella sfera lavorativa, sta remando alle loro spalle provando, però, a fargli credere di essere sempre dalla loro parte. Nonostante prendere coscienza di eventuali nemici segreti non sarà affatto piacevole, tale scoperta permetterà al segno d'Aria di non riporre più fiducia d'ora in avanti in chi non lo merita.

5° posto Sagittario: focus estetico. I nati sotto il segno del Sagittario, nel corso del giorno conclusivo di febbraio, potrebbero focalizzare gran parte delle attenzioni sul loro corpo, notando con più facilità eventuali inestetismi e, di conseguenza, facendosene maggiormente un cruccio rispetto al solito. Il Grande Malefico in terza dimora, invece, li spingerà nonché aiuterà ad accettarsi così come sono.

6° posto Ariete: introversi. Le paturnie subite nelle ultime settimane, le quali hanno investito soprattutto la cerchia affettiva, avranno ottime possibilità di spingere seconda e terza decade di casa Ariete ad assumere un insolito mood introverso. Emergerà quella fragilità relazionale che il segno di Fuoco tenta sovente di controbilanciare con un atteggiamento sfrontato, ma questo lunedì fare ciò risulterà decisamente più complicato.

7° posto Vergine: schietti. La prima decade del segno di Terra, complice il Messaggero degli Dei in sesta casa, sarà presumibilmente indotti a mettere in campo una schiettezza senza eguali, esternando ciò che gli passa per la testa con estrema naturalezza. Tale sincerità smodata, però, andrebbe evitata sul versante lavorativo: un capo o un collega potrebbero non gradire le loro secche verità.

8° posto Capricorno: lavoro sottotono. D'accordo che il fronte professionale ha ultimamente regalato enormi soddisfazioni al segno, ma quest'ultimo, durante questo lunedì, parrà desiderare che tale andazzo continui imperterrito, mentre probabilmente così non sarà. Sebbene non vi sia un vero stop per ciò che riguardai progetti in essere, i nati Capricorno dovranno fare i conti con dei risultati al di sotto delle loro aspettative.

9° posto Scorpione: compromessi. L'ostile Stellium d'Aria (reso ancor più vigoroso dal quadrato Urano-Saturno) spingerà, con ogni probabilità, i nati Scorpione ad accettare qualche compromesso per il quieto vivere in coppia. A dover ingoiare qualche rospo e cedere alle richieste del partner saranno specialmente i nativi di prima decade, i quali trascorreranno un lunedì nel ménage amoroso che parrà somigliare a un film del genere thriller psicologico.

Ultime posizioni

10° posto Leone: rinunce. Il parterre planetario di questa giornata invernale potrebbe risultare privativo agli occhi del segno del Leone, in quanto toglierà qualcosa o qualcuno dal loro percorso esistenziale, spingendoli a trascendere qualsiasi attaccamento in tal senso. La parola chiave del lunedì felino, quindi, sarà presumibilmente "rinuncia", otto lettere che spianeranno la strada a dei nuovi sentieri.

11° posto Toro: amore flop. La passionalità in coppia sarà, probabilmente, un lontano ricordo per i nati Toro in queste 24 ore, col segno di Terra che parrà spesso immerso nei propri pensieri, risultando alla persona amata come totalmente disinteressato a innaffiare la piantina dell'amore.

12° posto Cancro: fase di stallo. Il primo segno d'Acqua avrà buone possibilità di trascorrere un lunedì da bollino rosso, almeno per ciò che riguarda alcuni rapporti relazionali. A causa di qualche frase piccata o gesto impulsivo, difatti, nei giorni precedenti i nativi potrebbero aver ferito una persona cara e, di conseguenza, trovarsi in una sorta di fase di stallo: eventuali scuse non saranno credibili e nemmeno far finta di nulla sembrerà una soluzione adeguata alle circostanze.