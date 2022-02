L'Oroscopo della settimana dal 14 al 20 febbraio 2022 svela le previsioni con i voti e la classifica settimanale.

Questa settimana l'Astrologia annuncia diversi transiti planetari. Oltre ai transiti relativi alla Luna, da segnalare l'ingresso del Sole in Pesci, venerdì 18 febbraio e il passaggio di Mercurio in Acquario proprio ad inizio settimana.

Andiamo subito a svelare l'arcano e relativi dettagli analizzando in modo mirato le previsioni zodiacali da lunedì a domenica relativamente alla prima sestina zodiacale e, nel finale, la classifica settimanale valida per tutti i segni dello zodiaco.

Astrologia e stelle della settimana per Bilancia, Scorpione e Sagittario

♎ Bilancia: voto 10. Si annuncia per il simbolo astrale della Bilancia una tra le più belle settimane degli ultimi mesi. In generale, a portare tranquillità e tanta voglia d'amare sarà la Luna, in arrivo nel settore proprio questo venerdì 18 febbraio. In generale, le cose cominceranno ad andare meglio, finalmente. L’umore sarà ottimo e vi permetterà di posare uno sguardo più ottimista su ogni cosa. Non vi peseranno nemmeno eventuali intoppi sul lavoro, anzi, scanserete ogni ostacolo con le leggerezza di uno sparviero. Se siete single, preparatevi a fare incontri molto interessanti a metà/fine periodo.

Scopriamo le stelline giornaliere applicate ai singoli periodi:

Top del giorno venerdì 18 febbraio (Luna nel segno);

★★★★★ martedì 15, sabato 19, domenica 20;

★★★★ lunedì 14, mercoledì 16, giovedì 17 febbraio.

♏ Scorpione: voto 6.

Periodo quasi tutto improntato sulla linea abbastanza 'magra' della sufficienza. Diciamo che, nel frangente temporale sotto analisi, gli astri vedono abbastanza lineare e tranquilla sia l'avvio che la parte finale a scapito del periodo centrale. Quest'ultimo interessato dal 'ko' di mercoledì e dal meno peggio 'sottotono' di martedì.

Certamente arriveranno tempi migliori, quasi per tutti del segno. Nell’attesa, cercate di portare a compimento ogni impegno vivendo la routine quotidiana con il miglior spirito possibile. Cercate anche di mostrarvi più attenti nei confronti delle persone amate, anche se mille pensieri vi dovessero attanagliare la testa. Siate positivi e pensate che presto arriveranno tempi migliori.

La valutazione dei sette giorni a venire con le stelline quotidiane:

★★★★★ lunedì 14, venerdì 18;

★★★★ giovedì 17, sabato 19, domenica 20;

★★★ martedì 15 febbraio;

★★ mercoledì 16 febbraio 2022.

♐ Sagittario: voto 6. Valutato anche per voi sulla media sufficienza, non sarà troppo male il periodo in arrivo. In effetti, le previsioni della settimana consigliano solamente un po' di concentrazione in più in certe giornate, specialmente quelle valutate prettamente sulla bassa/media sufficienza (mercoledì e giovedì). Se nei giorni passati le cose sono andate meglio, sia a livello emotivo che da un punto di vista concreto, questa settimana invece potrebbe essere piuttosto avara in quanto a soddisfazioni.

Un imprevisto potrebbe far saltare qualche programma, guastando anche l’umore. Non si esclude qualche piccola discussione in famiglia. Concedetevi un po’ di solitudine.

La situazione dettagliata e le stelle attribuite ai prossimi sette giorni:

★★★★★ sabato 19, domenica 20;

★★★★ lunedì 14, martedì 15, venerdì 18;

★★★ mercoledì 16 febbraio;

★★ giovedì 17 febbraio.

Oroscopo e pagella settimanale per Capricorno, Acquario e Pesci

♑ Capricorno: voto 6. L'oroscopo della settimana annuncia un periodo improntato alla media sufficienza. Diciamo che partirà sotto una buona positività alle quali seguiranno due splendide giornate giornate, ottime per l'amore e il lavoro. Soliti alti e bassi nella parte conclusiva.

Meglio mettersi l’anima in pace fin dall’inizio e cercare il modo per far agli imprevisti. Non abbattetevi se qualcosa andasse per il verso giusto. Per quanto riguarda la vita di coppia, forse il caso di riflettere su storie che proprio non funzionano più. Stare insieme per abitudine o per paura di un cambiamento non è mai una cosa buona. In tutti i casi, la prossima settimana andrà meglio sotto ogni punto di vista.

Il report dettagliato conclusivo relativo alla classifica giorno per giorno:

★★★★★ mercoledì 16, giovedì 17;

★★★★ lunedì 14, martedì 15, venerdì 18;

★★★ domenica 20 febbraio;

★★ sabato 19 febbraio 2022.

♒ Acquario: voto 7. Questa settimana partirà molto bene, con l'entrata nel segno di Mercurio.

Poi due splendide giornate davvero da incorniciare. Verso la fine invece, quasi tutto andrà in affanno per colpa di due giornate segnalate come negative: venerdì e sabato. Molti di voi Acquario, forse, si sarebbero aspettati qualcosina in più, vero? Purtroppo questi sono i vostri astri e per il momento vi dovete accontentare. Se nei giorni scorsi avete avvertito il peso della stanchezza, da adesso ritroverete una certa grinta. E le conseguenze saranno decisamente positive: possibili anche entrate economiche e concreti riconoscimenti sul fronte professionale. In ogni caso, proseguite come sempre, senza farsi distogliere da niente e nessuno. In amore sarete esigenti: siate pazienti!

Le stelle della settimana, da lunedì a domenica:

★★★★★ lunedì 14 (Mercurio nel segno), martedì 15, mercoledì 16;

★★★★ giovedì 17, domenica 20;

★★★ venerdì 18 febbraio;

★★ sabato 19 febbraio 2022.

♓ Pesci: voto 8.

Partirà non molto bene ma chiuderà decisamente a favore il periodo, per molti voi nativi. Diciamo che in massima parte questa nuova settimana non sarà affatto male, ovviamente escludendo i due iniziali periodi negativi. La sorpresa migliore arriverà venerdì ma gli effetti positivi andranno a regine sabato, per un weekend tutto all'insegna della Sole nel segno, pronto a favorire amore, fortuna serenità. Approfittate di questa buona settimana per ricrearvi mentalmente e fisicamente. Non state vivendo un periodo facilissimo, questo è vero, perciò benvenute giornate positive! Siate sereni, sapendo che molte cose non sono poi così negative come sembrano. Concentratevi sui piccoli piaceri, sulla buona compagnia e su tutto ciò che vi fa star bene.

Al resto penserete "domani".

La scala di valori relativa alle stelle giornaliere:

Top del giorno sabato 19 febbraio;

★★★★★ giovedì 17, venerdì 18 (Sole nel segno) e domenica 20;

★★★★ mercoledì 16 febbraio;

★★★ martedì 15 febbraio;

★★ lunedì 14 febbraio 2022 .

Classifica dell'oroscopo settimanale per tutti i segni

Pronti a scoprire cosa riserveranno le stelle ai prossimi sette giorni? Bene, come da prassi è già disponibile in questo conteso la classifica della settimana interessante tutti i dodici simboli dello zodiaco. Il periodo valutato è quello da lunedì 14 fino a domenica 20 febbraio. Iniziamo a rendere gli onori del caso al segno migliore, ossia quello considerato al "top della settimana", la Bilancia: meritatissima la prima posizione in scaletta, anche per merito della Luna nel segno.

In seconda posizione, anch'esso da considerare a massima positività nel frangente, il Leone, sottoposto ad inizio periodo ai benefici della Luna in entrata nel settore. Gli altri segni? Andiamo a scoprirli insieme analizzando passo passo il prospetto posto a seguire.

Classifica e pagelle della settimana:

1° posto - Bilancia , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° posto - Leone, voto 9;

3° posto - Vergine e Pesci, voto 8;

4° posto - Toro, Gemelli, Cancro e Acquario, voto 7;

5° posto - Scorpione, Sagittario e Capricorno, voto 6;

6° posto - Ariete, voto 5.

Il rapporto astrale inerente all'oroscopo settimanale dal 14 al 20 febbraio 2022, giunge a fine. Facciamo presente agli interessati che il prossimo incontro con le previsioni zodiacali interesserà il periodo temporale compreso dal 21 al 27 del corrente mese.