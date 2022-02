L'oroscopo della settimana dal 14 al 20 febbraio 2022, l’Oroscopo e l’aspetto planetario apparirà pressoché costante per la costellazione dell’Acquario, perché nei suoi gradi sarà ancora presente Saturno con l’aggiunta di Mercurio, mentre la Luna arriverà nella costellazione della Bilancia. Il Sole arriverà nel segno dei Pesci, dove all’interno al momento “risiede” Giove.

Il Capricorno avrà nei suoi gradi Marte e Venere.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni della settimana.

L’oroscopo settimanale: Cancro romantico

1° Pesci: il vostro segno incrocerà delle prospettive lavorative più che eccellenti che vi porteranno ad avere più fiducia in voi stessi e una grande propensione per gli affari e le questioni di stampo finanziario.

Anche i guadagni in sé potrebbero subire un’impennata considerevole. In amore ci sarà un rinnovo del romanticismo e sarete anche disposti a dare il meglio di voi stessi per una sorpresa al partner.

2° Scorpione: il vostro periodo roseo proseguirà anche questa settimana, perché ci saranno tanti colpi di scena positivi per l’aspetto amoroso, fra cui anche una proposta molto romantica. Con gli affetti, infatti, potreste anche fare amicizia molto più facilmente, mentre con il lavoro potreste fare un salto di qualità molto allettante e che potrebbe portarvi più guadagni del previsto, secondo l’oroscopo.

3° Acquario: nel corso di questa settimana avrete uno o più obiettivi da perseguire, dunque vi sarà molto facile ottenere la concentrazione necessaria per superare qualche ostacolo di troppo o qualche collega indisponente.

Per l’oroscopo si apriranno anche nuove possibilità di fare amicizia, magari decisamente più sincere e durature rispetto a quelle attuali o precedenti.

4° Cancro: avrete un romanticismo che si sposerà bene con la vostra voglia di un senso di responsabilità che ora come ora desidererete con tutto il cuore. Con gli affari ci sarà qualche giro di vite che sicuramente farà la differenza sul piano finanziario, mentre le novità per la vostra carriera potrebbero fioccare in modo numeroso.

Le energie vi daranno sempre più voglia di trascorrere delle serate molto coinvolgenti.

Ariete stabile

5° Ariete: anche se negli affetti non ci sarà una sintonia “idilliaca”, ci sarà della stabilità quotidiana che influirà comunque positivamente sul vostro umore. Nella cerchia dei colleghi si respirerà un’aria molto affiatata, soprattutto se avete un progetto in comune da concludere prima del weekend.

Il fine settimana si prospetta abbastanza interessante sotto il profilo delle amicizie.

6° Vergine: se con gli affetti ci sarà una vera e propria carenza di comunicazione, l’oroscopo prospetta un grande rinnovamento sul piano professionale. Le proposte lavorative potrebbero essere molto allettanti e presentare dei presupposti per guadagni molto sostanziosi. Sicuramente avrete a che fare con clienti e colleghi molto disponibili gli uni con gli altri.

7° Sagittario: ci potrebbe essere una lieve tensione con le persone che vi circondano a causa di qualche divergenza di opinioni, secondo l'oroscopo, mentre sul piano affaristico riuscirete a trovare dei presupposti per fare qualche salto di qualità non indifferente.

Probabilmente avrete qualche piccolo ostacolo caratterizzato dalla troppa pignoleria esterna.

8° Leone: purtroppo porre un freno ai vostri desideri potrebbe essere decisamente necessario per ristabilire un equilibrio. Fare attività fisica e prendervi più cura di voi stessi vi aiuterà a togliere di mezzo qualche malessere che potrebbe tartassarvi quando meno ve lo aspettate. Nel weekend potreste riuscire ad ottenere un successo molto proficuo per la vostra carriera, ma dovrete aumentare la vostra concentrazione.

Gemelli sincero

9° Gemelli: la vostra sincerità nel corso di questa settimana si farà più vivida che mai, soprattutto con qualcuno che recentemente vi ha dato qualche delusione o comunque è venuto meno alle vostre aspettative.

Ci saranno dei chiarimenti con il partner che potrebbero influenzare il vostro rapporto, mentre dovrete rivedere la cura di voi stessi, perché vi state trascurando in maniera molto pesante.

10° Capricorno: dovrete prestare attenzione alle finanze e agli affari che probabilmente non vi daranno ciò che vi aspettate in questo momento. Potreste avere qualche momento da dedicare a voi stessi e al vostro look, ma dovreste innanzitutto evitare di spendere troppo.

11° Toro: avrete dei momenti di sconforto e di sfiducia che però non dovranno in alcun modo oltrepassare la vostra voglia di mettervi in gioco sempre e comunque. Sicuramente le persone che vi circondano sapranno come spronarvi a dare il meglio.

Secondo l’oroscopo, potreste avere un piccolo diverbio sul lavoro che non vi permetterà di agire in modo continuo e vi farà tardare un progetto molto importante.

12° Bilancia: avrete una delusione in amore che potrebbe influenzare qualche scelta nel corso di questa settimana. Se ci sarà abbastanza affinità sul fronte passionale, potrebbe non esserci nel momento in cui si farà appello al senso di responsabilità di entrambe le parti. Sicuramente non ci saranno i presupposti per una relazione stabile e duratura. Sul lavoro non ci saranno particolari novità o situazioni positive.