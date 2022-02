Mercoledì 16 febbraio troveremo sul piano astrale la Luna (che diverrà Piena alle ore 16:56) transitare nel segno del Leone, mentre Mercurio, Saturno e il Sole risiederanno nell'orbita dell'Acquario. Nettuno assieme a Giove, invece, proseguirà il domicilio in Pesci, così come Urano continuerà la sosta in Toro. Plutone, Marte e Venere, infine, permarranno in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Ariete e Sagittario, meno entusiasmante per Toro e Scorpione.

Sul podio

1° posto Ariete: ottimisti. Il Plenilunio nel loro Elemento sarà presumibilmente come una manna dal cielo per l'ottimismo di casa Ariete, in quanto i nativi, per le prossime due settimane, riusciranno a scorgere con semplicità il bicchiere mezzo pieno di ciò che gli accadrà.

2° posto Sagittario: poliedrici. Volitivi e dinamici, gli arcieri potrebbero sfruttare appieno sia il contrasto tra i Luminari che il sostegno del Grande Malefico, divenendo vogliosi di suddividere le loro energie in svariati fronti e traendone risultati degni di nota.

3° posto Acquario: investimenti in vista. Giornata ideale in casa Acquario per progettare qualche ingente ma oculato investimento lavorativo, sebbene prima di mettere mani al portafoglio e/o stilare un business plan sarebbe meglio attendere ancora qualche tempo.

I mezzani

4° posto Leone: nuovi inizi. La Luna Piena nel segno di questo 2022 avrà un sapore decisamente più dolce rispetto all'ultimo biennio, in quanto i felini avranno presumibilmente più chance di dare il via a un nuovo percorso esistenziale a lungo meditato.

5° posto Gemelli: sinceri. Dietrologia e menzogne non faranno, c'è da scommetterci, parte del vocabolario del segno Mobile in questo giorno di metà febbraio, coi nati Gemelli che metteranno in campo una smodata schiettezza che gli consentirà di togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

6° posto Bilancia: bastone e carota. Il segno Cardinale avrà buone possibilità di modificare, a seconda della persona alla quale si rapporterà, il proprio comportamento, divenendo affabile quando necessario e perentorio se l'occasione dovesse richiederlo.

7° posto Vergine: impazienti. Mercoledì in cui il segno Mobile potrebbe peccare d'impazienza sul versante professionale, specialmente i liberi professionisti di prima decade che vorranno staccare dal metaforico albero lavorativo i frutti ancora acerbi.

8° posto Capricorno: decisioni. Nelle prossime quattro settimane, i nati Capricorno avranno buone possibilità di trovarsi a compiere delle scelte legate al loro mondo affettivo, in quanto quest'ultimo potrebbero intrecciarsi con la sfera lavorativa e, non correndo subito ai ripari, qualche persona cara ne soffrirebbe.

9° posto Pesci: sfuggenti. Il dodicesimo segno zodiacale risulterà, c'è da scommetterci, sfuggente nel ménage amoroso nel corso di questa giornata invernale e ciò non sarà affatto gradito alla dolce metà, la quale reclamerà le loro attenzioni.

Ultime posizioni

10° posto Toro: fiacchi. Il bottino energetico del primo segno Fisso potrebbe risultare scarno e i nativi, come spiacevole conseguenza, avere qualche difficoltà nel portare a compimento ogni attività programmata. A tal proposito, sarebbe meglio snellire la mole di attività procrastinandone alcune ai giorni successivi, così da scongiurare lo stress.

11° posto Scorpione: sfiduciati. Il parterre planetario risulterà particolarmente ostile al secondo segno d'Acqua questo mercoledì e ciò, con ogni probabilità, farà sì che i nativi perdano momentaneamente la fiducia nelle loro capacità.

Niente paura, però, perché basterà attendere la giornata di venerdì per riacquistare la loro solita tempra caratteriale.

12° posto Cancro: amore flop. L'atmosfera nel nido domestico non sarà probabilmente delle migliori in questa giornata, in quanto ai nati Cancro risulterà complicato comunicare col partner e quest'ultimo non apparirà affabile nei loro riguardi come al solito.