Per la giornata di domani, mercoledì 23 febbraio 2022, l’Oroscopo prevede un rialzo significativo per il segno dell’Acquario, mentre per la Bilancia si prospetta un abbassamento delle posizioni.

Sarà necessario molto impegno da parte del segno della Vergine.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo di domani per tutti i segni.

L’oroscopo di domani: Acquario al ‘top’

1° Acquario: vi sentirete al massimo della forma, soprattutto se siete in procinto di concludere un progetto che riguarderà il vostro futuro insieme al partner. Secondo l’oroscopo, con gli affetti potrebbe crearsi una sorta di armonia pacifica e duratura, se eviterete conflitti.

2° Leone: avrete molto su cui concentrarvi, perché le questioni lavorative ora incrementeranno i vostri impegni. E i guadagni in questo momento potrebbero farsi sempre più numerosi e frequenti, secondo l’oroscopo.

3° Pesci: la vostra carriera potrebbe ricevere un avanzamento, una promozione, o comunque qualcosa che possa dare un cambiamento positivo che possa darvi l’occasione di fare un investimento molto produttivo e che probabilmente desiderate da tempo.

4° Gemelli: osare sarà un presupposto che accetterete volentieri per mandare avanti la vostra carriera in modo brillante e con la collaborazione di una squadra lavorativa forte e solida, senza contare su una situazione emozionale del tutto in linea con i vostri desideri.

Ariete in rialzo

5° Toro: in amore ci sarà una ripresa sostanziale del vostro rapporto con il partner, anche se non ci sarà una vera e propria passionalità nel corso della giornata di domani. Dovreste ridimensionare qualche faccenda che vi sta occupando troppo tempo.

6° Ariete: vi sentirete molto meglio fisicamente e mentalmente per affrontare un progetto che potrebbe non essere rimandato.

In amore si respirerà un’aria molto più serena rispetto alle giornate precedenti, a meno che non subentri una gelosia o un argomento di discussione.

7° Scorpione: seppure con un po' di fatica, riuscirete a rendere la vostra squadra professionale abbastanza efficiente per poter avventurarvi in un progetto molto ambizioso, però la pazienza in questo momento potrebbe fare veramente la differenza per il futuro.

8° Cancro: le cose potrebbero prendere una piccola svolta positiva in amore, dal momento che subentreranno dei chiarimenti dovuti alla vostra voglia di ricominciare, all’interno della vostra relazione di stampo amoroso. Sul lavoro vi sentirete molto meno dinamici.

Capricorno in calo

9° Vergine: le faccende domestiche potrebbero prendere il sopravvento su una situazione complessa sul lavoro e già difficile di per sé. Avrete un atteggiamento molto dubbioso e a tratti schivo nei confronti di qualcuno che vi è accanto.

10° Capricorno: la fiducia nei confronti delle persone che vi circondano in questo momento potrebbe non essere delle migliori, dunque evitare di essere in compagnia potrebbe essere una soluzione che vi porterà ad una riflessione molto più profonda delle precedenti.

11° Sagittario: avrete un umore altalenante, e ciò potrebbe influire sui rapporti interpersonali che potrebbero non corrispondere ai vostri desideri, in questo momento. Dovrete ritagliarvi un po' di tempo libero e pensare completamente a voi stessi.

12° Bilancia: avrete molto nervosismo in corpo, dunque non sarebbe strano dimostrare poca tolleranza nei confronti di qualcuno che vorrebbe discutere con voi su una questione che voi in questo momento giudicate del tutto chiusa.