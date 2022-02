Per il fine settimana che va dal 5 al 6 febbraio 2022, l’Oroscopo si prospetta molto positivo per i nati sotto il segno dei Gemelli, mentre ci saranno belle sorprese per la Bilancia e tanto ottimismo per i nati sotto il segno dei Pesci.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il weekend, segno per segno.

L’oroscopo del weekend: Acquario alle prime posizioni

1° Gemelli: avrete un progetto decisamente ambizioso ma che allo stesso tempo sarà perfettamente alla vostra portata. Secondo l’oroscopo potrete anche fare un incontro che potrebbe fare la differenza per le questioni sentimentali, soprattutto se siete single.

2° Acquario: sul lavoro lascerete ogni negatività alle spalle in favore di una collaborazione con i colleghi molto affiatata. Sicuramente riuscirete a collezionare successi che vi renderanno i guadagni sempre più facili. Le energie e la fortuna vi daranno anche delle belle idee per la serata di sabato.

3° Toro: in amore potrete assistere e allo stesso tempo contribuire all’evoluzione della vostra storia d’amore. Finalmente avrete un atmosfera che vi darà anche uno spunto interessante per trascorrere una delle due serate all’insegna del romanticismo e della passionalità.

4° Pesci: per il vostro segno si prospetta un ottimismo molto accentuato sul lavoro ma anche una complicità all’interno della famiglia che vi farà risolvere qualche problema trascinato nel tempo in men che non si dica.

Una pausa più prolungata vi farà molto bene sotto il profilo mentale.

Leone in famiglia

5° Bilancia: avrete una bella sorpresa dal partner, oppure da una persona a cui tenete particolarmente. Il divertimento potrebbe regalarvi qualche attimo spensierato, mentre nella giornata di domenica nuove idee si profileranno all’orizzonte.

6° Leone: le faccende amorose saranno quelle che vi terranno molto più occupati rispetto a quelle di stampo professionale. Qualche piccolo ostacolo in famiglia vi permetterà di riflettere molto più attentamente sulle vostre decisioni. Finalmente avrete un po’ di relax, anche se vorreste essere sempre attivi.

7° Vergine: la tranquillità in famiglia si rifletterà abbastanza bene anche sul profilo professionale.

Anche gli ostacoli che a prima vista potrebbero apparire insormontabili potrebbero risolversi in men che non si dica, secondo l’oroscopo.

8° Capricorno: un po’ di malumore aleggerà nell’aria, forse a causa di qualche progetto non concluso o comunque di una situazione, anche emozionale, che probabilmente non è stata ancora risolta. Secondo l’oroscopo potrete avvalervi di una amicizia sincera che vi sappia ascoltare.

Ottima atmosfera per Sagittario

9° Sagittario: anche se non ci sarà molta affinità con le persone che vi circondano, potreste avere senza problemi una atmosfera che si manterrà pressoché stabile, soprattutto all’interno della cerchia familiare. Secondo l’oroscopo dovrete fare attenzione a qualche amicizia.

10° Ariete: anche se non avrete raggiunto eventuali riappacificazioni che state cercando, potrete avvalervi di una stabilità che potrebbe durare molto più a lungo del previsto, anche alla luce di alcuni piccoli successi guadagnati all’interno dell’ambito lavorativo.

11° Cancro: anche se questo weekend sarà piuttosto solitario, vi sarà molto produttivo riflettere proprio su alcune relazioni che non hanno più motivo d’essere. Anche in amore ci sarà aria di rinnovamenti, se veramente vorrete rivoluzionare il vostro futuro.

12° Scorpioni: potreste essere molto pignoli sul lavoro e con le persone in generale, ma questo atteggiamento potrebbe essere portatore di ansia sia per voi stessi che per gli altri. Il relax nella serata di domenica potrebbe essere determinante per le giornate successive.