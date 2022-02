L'oroscopo di domani è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 5 febbraio. Curiosi di scoprire come sarà il prossimo inizio weekend in amore e nel lavoro? Certo che sì, dunque, andiamo pure ad appurare cosa dicono le stelle per i segni messi sotto analisi in questa sede, rappresentati da Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Ad avere, diciamo così, la classica marcia in più, saranno di sicuro gli appartenenti ad Ariete e Toro, entrambi fortunati in questa parte di febbraio. Chi si dovrà accontentare delle cosiddette briciole, purtroppo, saranno indubbiamente gli amici nativi dei Gemelli e della Vergine, messi un po' in crisi da una giornata valutata con la sigla del sottotono.

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 5 febbraio su amore e lavoro segno per segno.

Classifica stelline (parziale) per i primi sei segni:

1° posto - ★★★★★: Ariete, Toro;

2° posto - ★★★★: Cancro, Leone;

3° posto - ★★★: NESSUNO

4° posto - ★★: Gemelli, Vergine.

Previsioni zodiacali del 5 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 5 febbraio vi vede tra i segni favoriti dalla Luna. In amore, rilassatevi, ricaricate le batterie, perché molti problemi potranno essere risolti grazie alla vostra tenacia nel ricostruire le varie fasi di ogni situazione. Così, le coppie potranno trascorrere una serata fatta di emozioni e coccole condivise, dimenticando tutti i problemi passati.

Single, avete un bellissimo cielo, perciò dovete ritenervi fortunati. La forma è smagliante e concreta è la possibilità che possano realizzarsi la maggior parte dei progetti. Un maggior dinamismo e la spinta ad operare al meglio aumenterà le vostre possibilità. Negli affetti tutto è possibile: prendere iniziative, fare scelte importanti, vivere una splendida avventura.

Nel lavoro, il rapporto con le finanze si alleggerisce e diventa meno complicato: riprenderete quindi a spendere con meno incertezza, guadagnandoci una grande soddisfazione.

Toro: ★★★★★. Marte e Venere in trigono a Urano, pianeta di settore, fanno volare il segno. In campo sentimentale, Venere aumenterà il batticuore e vi farà sentire vivi e desiderati.

Stupite il partner con una sorpresa romantica: perché vedere la felicità nei suoi occhi non avrà prezzo. Giove vi sta regalando la voglia, rara e preziosa, di vivere tutto d'un fiato, qualsiasi esperienza ed emozione in questo momento vi cattura completamente vivendo al meglio ogni situazione: raramente successo prima. Single, le stelle saranno dalla vostra parte e vi regaleranno idee innovative. Potrete prendere ispirazione anche dalle idee altrui che saprete volgere in vostro favore. La presenza dei pianeti armonici renderanno questa giornata molto favorevole per le cose che avete a cuore. Nel lavoro, potrete sistemare al meglio le questioni aperte o affrontare investimenti, sicuri di non sbagliare.

Gemelli: ★★. Giornata non troppo a favore. In amore, ultimamente avete dei problemi con il partner e questa giornata non fa eccezione. Dovete soltanto avere tanta pazienza: avrete una giornata molto impegnativa, dove il partner vi sembrerà sfuggente ed evasivo. Inutile pensare subito al peggio. Date invece prova di pazienza per superare eventuali momenti di tensione, così da evitare di aggravare le cose. Single, anche se non tutto andrà alla perfezione, ottimismo e buon senso non mancheranno per affrontare eventuali contrarietà. È il caso di ritagliarsi del tempo per il riposo e il relax. Sappiate intanto che stimoli improvvisi potrebbero rapire la vostra attenzione e rendervi distratti nei riguardi dei vostri amici.

Al lavoro, tenetevi alla larga da chi alimenta polemiche. Non sempre vi riuscirà di mediare: lo scontro potrebbe essere inevitabile.

Oroscopo e stelle di sabato 5 febbraio

Cancro: ★★★★. Per i sentimenti, si prevede una discreta armonia nella vita di coppia. Avrete idee originali per ravvivare il ménage: sperimenterete nuovi modi di amare con il vostro partner, che riuscirete a stupire e a rendervi unici ai suoi occhi. Intuito, grinta, opportunità, buon uso dell'esperienza e il caso a favore saranno nel menu del giorno e vi risultano utilissimi per portare gioia al vostro rapporto. Single, tutto vi sembrerà più facile e sarete voi più bravi del solito! Qualunque sia la situazione, avrete fascino e carisma, idee geniali e fantasia.

Bellissimo giorno per le faccende a carattere sentimentale: l'intesa con gli amici sarà a dir poco perfetta, e i nuovi incontri gratificheranno molti cuori solitari. Nel lavoro, il classico lampo di genio vi farà risolvere all'ultimo momento una situazione, forse di natura finanziaria, che credevate disperata. Una soluzione clamorosa, dunque, che vi porterà anche buoni guadagni.

Leone: ★★★★. Un sabato di routine. In amore, se siete in coppia da poco potreste vivere una giornata speciale. Venere ha in serbo per voi delle belle sorprese, mentre se avete un rapporto che ormai dura da tanto tempo, questa potrebbe essere l’occasione giusta per ravvivare la fiamma della passione. Giove verrà a scaldare la vita sentimentale con una rinnovata passione: sfruttatelo al massimo per potervi dirigere risolutamente verso ciò che è possibile vivere oggi, senza interruzioni.

Single, giornata molto propizia per il campo sentimentale, perché le stelle vi regaleranno entusiasmo, allegria e una spiccata voglia di avventura. La ruota della fortuna in qualche caso potrebbe anche girare nel verso giusto, magari favorendo quell'incontro d'amore che sognate da tempo. Nel lavoro, sarete coinvolti in situazioni impegnative ma allettanti. Possibilità di conseguire posizioni di potere o prestigio.

Vergine: ★★. L'oroscopo di domani, sabato 5 febbraio, pronostica una giornata poco positiva. In campo sentimentale, vi attende un periodo scarno e con l'umore altalenante. Questa cosa potrebbe creare delle complicazioni nella relazioni. Evitate di tenere il muso e sforzatevi di sorridere, perché è importante ascoltare il cuore e nello stesso istante cercare di non mettere in secondo piano quello che vi dice la mente.

Imparate a perdonare i piccoli errori della persona che sta al vostro fianco, eviterete litigi inutili. Single, non lasciate spazio a paure o timore di perdere quello che avete costruito fino a ora, perché con la giusta razionalità tutto si sistemerà. Il vostro equilibrio fisico e mentale può vacillare, ma non per questo dovete agitarvi: vivete questa giornata con pacatezza e non pensate al peggio. Nel lavoro, fidatevi dei vostri riflessi, di quello che la vostra mente suggerisce, dando spago alle intuizioni.

È possibile continuare per i sei segni restanti: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica completa di sabato 5 febbraio.