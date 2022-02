Le previsioni dell'oroscopo del giorno 7 febbraio esortano i nati sotto il segno della Bilancia ad essere propositivi in amore. I Capricorno sono agitati, mentre i Toro e i Pesci sono in grande forma sia in amore sia nel lavoro.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Capricorno: siete un po' agitati, quindi è il caso di darsi una calmata. Se necessario, ritagliatevi un po' di tempo per voi per rilassarvi e rimettervi in sesto.

11° Cancro: sul lavoro è importante portare un po' di pazienza. Cercate di non essere troppo frettolosi nel prendere una decisione.

In amore siate più audaci.

10° Gemelli: l'Oroscopo del girono 7 febbraio vi invita ad essere più attenti ai dettagli. Talvolta tendete a soffermarvi solo sulle cose più evidenti tralasciando, invece, quelle più intime e semplici.

9° Ariete: dal punto di vista professionale ci sono delle questioni da rivedere e dei contratti da leggere in maniera più oculata. Dal punto di vista sentimentale, invece, siete un po' aridi.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Scorpione: se c'è una cosa che proprio non gradite è essere presi in giro. Le bugie vi hanno sempre innervosito parecchio, pertanto, se avrete a che fare con persone così potrebbe essere un rischio.

7° Acquario: in amore è importante essere onesti.

Cercate di cogliere al volo delle occasioni che si presenteranno sul vostro cammino in questo periodo. Sul lavoro non date peso alle critiche non costruttive.

6° Vergine: giornata interessante per quanto riguarda l'amore. L'oroscopo del 7 febbraio esorta i nati sotto questo segno ad essere audaci. Buon momento anche per il lavoro.

5° Bilancia: ci son dei risvolti molto positivi per quanto riguarda la sfera delle relazioni. Se avete cominciato da poco una relazione, questo è il momento di insistere, tirate fuori il meglio di voi.

Oroscopo segni fortunati 7 febbraio

4° in classifica Sagittario: i nati sotto questo segno potrebbero trovarsi dinanzi un bivio e fare molta fatica per riuscire a venire a capo della faccenda.

Se necessario, prendetevi altro tempo per riflettere.

3° Leone: giornata interessante per il lavoro. Siete persone molto recise e oculate e non amate ricevere richiami. Ebbene, in questo periodo potrete raccogliere i frutti del vostro lavoro.

2° Pesci: momento di grande recupero per quanto riguarda l'amore. Chi ha vissuto degli alti e bassi di recente, adesso potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo.

1° Toro: l'oroscopo del 7 febbraio vede favoriti i nati sotto questo segno, sia dal punto di vista sentimentale sia professionale. Specie per questo secondo aspetto è il caso di non essere troppo competitivi.