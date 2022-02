Per la giornata di domani, giovedì 3 febbraio 2022, l’Oroscopo vedrà eccezionalmente i nati sotto il segno del Cancro alla prima posizione, mentre il Sagittario e lo Scorpione purtroppo saranno ancora alle ultime posizioni. In calo il segno dei Pesci, in ottimo rialzo il segno dell’Ariete.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo di domani.

L’oroscopo di domani: Cancro in testa alla classifica

1° Cancro: secondo l’oroscopo la giornata di domani potrebbe essere quella adatta per confessarvi alla persona amata e per dare un po’ di vivacità ad una relazione che probabilmente l’ha perduta con il tempo.

Finalmente arriverà una bellissima occasione lavorativa.

2° Ariete: avrete un grande autocontrollo che vi farà essere sempre più meritevole di fiducia da parte delle persone che vi circondano sul posto di lavoro. Riuscirete a realizzare qualche piccolo desiderio o semplicemente uno sfizio che vi portate avanti da tanto tempo e che coinvolgerà l’ambito emotivo.

3° Acquario: gli obiettivi che vi siete prefissati finalmente conosceranno un esito positivo, e vi renderanno anche i guadagni più semplici da attuare. Probabilmente potreste rivedere una persona che in altri tempi è stata molto importante nella vostra vita.

4° Leone: fare un passo avanti in amore significherà essere più sinceri sia con la persona amata che con voi stessi.

Progettare un nuovo lavoro potrebbe darvi una spinta per poter realizzarvi in modo molto più autonomo, secondo l’oroscopo.

Successi per Bilancia

5° Bilancia: avrete i successi che vi meritate ma accompagnati da qualche punta di stress. Un po’ di shopping o un passatempo che sia adatto alla vostra persona vi renderà il pomeriggio più leggero ed eventualmente anche molto interessante con la persona amata.

6° Gemelli: avrete qualche momento di ripensamento riguardo ad una relazione che potrebbe portarsi avanti senza alcun coinvolgimento di stampo sentimentale. Secondo l’oroscopo l’ambito lavorativo potrebbe conoscere un attimo di assestamento o di revisione.

7° Toro: avrete una relativa tranquillità che vi porterà a prendervi una pausa dalle faccende sia di stampo lavorativo che quelle che concernono l’ambito personale.

In amore ci potrebbe essere una incomprensione molto accentuata su alcuni argomenti che potrebbero interessarvi particolarmente.

8° Vergine: pensare dovrà essere l’obiettivo che in questa giornata di domani vi porterà ad avere alcuni progetti ultimati e una più forte fiducia in voi stessi. Con le amicizie vivrete un periodo di relativa calma che sarà utile per essere più selettivi.

Discussioni per Capricorno

9° Capricorno: ci sarà una discussione molto accesa con qualcuno che avrebbe potuto aiutarvi o essere una buona spalla sul lavoro. Probabilmente avrete a che fare con una sfida difficile da portare avanti da soli, ma riuscirete a non demordere.

10° Sagittario: i dissapori all’interno del contesto lavorativo potrebbero intensificarsi ed essere motivo di irritazione.

Questa situazione secondo l’oroscopo potrebbe andare molto avanti, anche oltre le ore della giornata di domani.

11° Pesci: scendere nella classifica dell’oroscopo significherà essere molto di malumore, o probabilmente andare incontro a qualche insuccesso che potrebbe mettervi sotto scacco per qualche progetto futuro. Non lasciatevi prendere dal panico.

12° Scorpione: dovrete far fronte alla vostra impulsività che potrebbe anche essere controproducente per il vostro lavoro. In amore purtroppo ci sarà un periodo in cui vorreste rimanere soli con voi stessi, ci sarà tempo per intavolare una relazione.