Per la giornata di domani, venerdì 4 febbraio 2022, l’Oroscopo prevede un rialzo del Toro e un calo ulteriore per il segno della Vergine. Ci sarà una giornata decisamente ottimale per i nati sotto il segno del Sagittario, dopo tanti giorni in basso.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni di domani.

L’oroscopo di domani: Toro ottimale

1° Toro: ci sarà una bellissima giornata di svago, di divertimento con qualche punta di passionalità se siete all’interno di una relazione di stampo amoroso. Con le amicizie avrete un affiatamento che vi permetterà di essere quasi sempre spensierati, secondo l’oroscopo.

2° Acquario: l’affinità con le amicizie vi darà modo di comprendere quanto siete fortunati e con quanta dedizione ci si dedica a voi. Anche se avrete un po’ di malumore, questo verrà spazzato via dalla vostra esuberanza in men che non si dica.

3° Gemelli: i successi saranno ancora a portata di mano, anche grazie alla vostra squadra di lavoro che sta dando veramente il meglio di sé. Secondo l’oroscopo in amore ci sarà molta più vivacità e nelle amicizie qualche spunto in più per il divertimento.

4° Pesci: questa giornata sarà molto positiva se avete in mente di perseguire un obiettivo con tutte le vostre forze, perché le energie vi renderanno attivi e creativi allo stesso tempo. Sul piano amoroso ci sarà sempre più complicità con il partner, secondo l’oroscopo.

Bilancia impegnato

5° Leone: avrete una maturazione che trascenderà sia la vostra personalità che il ruolo che avete all’interno del contesto familiare. Anche sul lavoro dimostrerete di essere sempre più responsabili e di riuscire a fare molto anche lavorando completamente soli.

6° Sagittario: periodo abbastanza ottimale per gli affari, ma probabilmente con qualche piccola divergenza sul piano familiare.

Dovrete affrontare una sfida per la quale siete abbastanza preparati. Probabilmente ci sarà una novità molto allettante per quanto riguarda le amicizie.

7° Bilancia: ci saranno molti impegni sul piano finanziario e professionale. Dunque evitate di stancarvi ulteriormente facendo sforzi inutili o sovraccaricarvi di responsabilità che per il momento potrebbero anche essere procrastinate.

8° Capricorno: la stanchezza potrebbe influire molto negativamente sul fisico, sfiancandovi anche al punto da dover rimandare qualche appuntamento abbastanza importante. La creatività mentale però sarà sempre a vostra disposizione e a disposizione della vostra cerchia lavorativa.

Scorpione rilassato

9° Scorpione: sarete molto meno intransigenti rispetto alle giornate precedenti sul lavoro e molto più accondiscendenti con voi stessi. Lo stress vi metterà in condizione di rilassarvi di più e di mettervi in libertà non appena il lavoro lo permetterà.

10° Cancro: dovrete affrontare una delusione nelle amicizie o in famiglia che probabilmente vi aspettavate da tanto tempo a questa parte. Prepararvi per una mansione a cui non siete affatto abituati potrebbe essere molto più arduo del previsto.

11° Ariete: purtroppo questa di domani sarà una giornata alle prese con qualche ostacolo sul lavoro e poca volontà di superarli. Per quel che riguarda l’ambito amoroso, ci potrebbero essere delle forti dissonanze con il partner, soprattutto per qualche questione che concerne la famiglia.

12° Vergine: la cautela sul lavoro ora sarà più necessaria di prima, anche alla luce di qualche errore che non vorreste mai compiere. Con la famiglia dovrete prestare molta attenzione alle parole e all’atteggiamento schivo, soprattutto in serata.