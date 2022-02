Nuova giornata per i 12 segni zodiacali. Scopriamo come prosegue febbraio ed in particolare la giornata di giovedì 10 febbraio 2022. Di seguito le stelle e l'Oroscopo con lavoro, salute e amore.

Ariete: con la luna favorevole è un buon momento per l'amore, potrete fare delle scelte, si rafforzano i legami di amicizia. In ambito professionale attenzione ad alcuni investimenti potrebbero rivelarsi errati per i vostri progetti.

Toro: per i nati sotto il secondo segno zodiacale la giornata di giovedì 10 febbraio sarà caratterizzata da incontri intriganti, per i single del segno.

Con Mercurio che presto sarà nel segno, potrete riorganizzare alcune questioni a livello professionale.

Gemelli: in campo sentimentale potrete vivere delle belle emozioni, non manca la carica di energia in campo lavorativo vi sentite nervosi, potreste avvertire dei fastidi. Vi sentite stanchi.

Cancro: in amore sarà più semplice prendere delle decisioni, Venere è ancora in opposizione, ma presto ci sarà un buon recupero. Nel lavoro vi sentite stanchi, sarà meglio essere cauti.

Leone: inizia la fase di ripresa, in particolare nel lavoro, dove presto arriveranno delle notizie. In campo sentimentale alcune situazioni potrebbero essere complesse da gestire, delle amicizie potrebbero diventare qualcosa di più.

Vergine: per il sesto segno zodiacale sono favorite le cure. In amore vi sentite nervosi, cercate di mantenere la calma. In ambito lavorativo avrete delle soddisfazioni importanti.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali

Bilancia: con la luna favorevole belle le stelle che riguardano il campo sentimentale, presto anche Venere sarà dalla vostra parte.

Nel lavoro sarà meglio non creare problemi e non farsi prendere da agitazioni.

Scorpione: potrete fare dei passi avanti in amore, se una coppia ha vissuto delle problematiche può recuperare. In ambito lavorativo alcuni progetti vi coinvolgeranno particolarmente.

Sagittario: sarà meglio non fare cose contemporaneamente, questo potrebbe affaticarvi.

Nel lavoro però con Saturno in aspetto interessante potrete fare dei passi avanti. In amore in arrivo delle opportunità.

Capricorno: per il terzultimo segno zodiacale la giornata di giovedì 10 febbraio tra caratterizzata da possibili confronti a livello amoroso. Nel lavoro necessitate di nuove soddisfazioni.

Acquario: vi sentite più ottimisti al livello sentimentale, potrete prendere delle decisioni. Nel lavoro sarà possibile rivolgersi a qualcuno per riuscire a emergere.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale il periodo sarà caratterizzato da agitazione in amore. Nel lavoro sarà meglio rivedere alcune questioni.