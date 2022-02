Arriva una nuova giornata per tutti e 12 i segni zodiacali, quella di mercoledì 9 febbraio 2021. Approfondiamo quindi le previsioni astrologiche e l'Oroscopo quotidiano, con le novità che arriveranno in amore e nel lavoro.

La prima sestina

Ariete: se una storia non va meglio agire comunque con calma, soprattutto se state programmando qualcosa di importante. Nel lavoro valutate bene i nuovi progetti e gestite al meglio tutto in vista del futuro.

Toro: per i sentimenti è meglio evitare complicazioni, la giornata comunque potrebbe rafforzare un rapporto.

Nel lavoro evitate di fare troppo, c'è necessità di capire cosa fare in un momento di disagio.

Gemelli: a livello sentimentale, con la Luna che nel pomeriggio entra nel segno, ci sarà un netto miglioramento. Il single potranno finalmente tornare a vivere emozioni speciali. Nel lavoro avrete la possibilità di ritrovare serenità, un accordo potrà portare dei successi.

Cancro: in amore il prossimo fine settimana che potrà regalare qualche emozione in più, avrete la possibilità di migliorare. Intanto a livello lavorativo ci sono delle scelte da fare, evitate soltanto di darvi delle imposizioni eccessive.

Leone: per i sentimenti attenzione a qualche momento di nervosismo, meglio evitare le problematiche.

Nel lavoro chi ha un'attività in proprio avrà la possibilità di ottenere successi, ma solo impegnandosi.

Vergine: la giornata vi invita a mettere davanti alcune priorità, in particolare dovete portare avanti dei chiarimenti. Nel lavoro periodo che potrà provocare qualche disagio ma si potrà comunque ripartire.

Previsioni e oroscopo del 9 febbraio 2022: la giornata dei segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: a livello amoroso situazione migliore, in particolare per gli incontri e i single del segno. Nel lavoro una persona è da tempo contro di voi, per questo motivo potreste anche chiudere un rapporto.

Scorpione: per i sentimenti giornata importante, in particolare per quelle storie che hanno vissuto una crisi e ora vogliono recuperare.

Nel lavoro maggiori soddisfazioni, portate avanti e le vostre idee.

Sagittario: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore sarà possibile fare una scelta importante, gli incontri sono favoriti. Nel lavoro questo è un periodo che porta opportunità, gestite al meglio le situazioni del passato.

Capricorno: in amore c'è grande voglia di fare, le stelle sono dalla vostra parte. Nel lavoro arrivano diverse novità, ma prima di dire basta ad un progetto pensateci bene.

Acquario: per i sentimenti con Venere nel segno non mancano diverse occasioni. Nel lavoro novità e nuovi contatti, Giove potrebbe aiutare nel recupero anche dal punto di vista economico.

Pesci: in amore qualcosa potrebbe non andare, per questo gestite al meglio i rapporti e puntate a fare qualcosa in più. Nel lavoro se c'è una scelta da fare entro l'estate muovetevi per tempo.