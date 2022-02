L'oroscopo di domani è pronto a svelare come sarà la giornata di questo venerdì. In primo piano le previsioni zodiacali dell'11 febbraio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. La curiosità è tutta incentrata sulla benevola presenza della Luna in Gemelli, portatrice di nuove esperienze in amore, riappacificazioni sentimentali e realistiche possibilità da sfruttare in campo affettivo generale.

A poter contare sul massimo aiuto da parte dell'astro d'argento, certamente in modo meritevole, saranno gli amici nativi in Gemelli insieme a quelli del Cancro.

I primi possono già sfruttare il buon vento della positività lunare in quanto il sopracitato astro è già presente nel proprio segno. Invece coloro del Cancro avranno la possibilità di ospitare nel comparto "la musa dei poeti" già da questo prossimo sabato e per tutta la durata del weekend.

Ansiosi di sapere qualcosina di più dettagliato? Bene, allora iniziamo pure a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno per poi passare all'Oroscopo di domani 11 febbraio su amore e lavoro segno per segno.

Previsioni zodiacali 11 febbraio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★. L'oroscopo dell'11 febbraio preannuncia un discreto venerdì. In amore, finalmente una buona giornata, dove tutto o quasi tenderà al sorriso.

Se state vivendo una relazione, l'armonia e la sintonia con il partner raggiungeranno vette abbastanza promettenti, magari mai viste finora. Sentimentalmente sarete, in questo periodo in particolare, molto espansivi: avrete slanci affettivi e tanta voglia di tenerezza nei confronti della persona amata. Single, in arrivo un po' di sana energia dalle stelle: progetti allettanti, serenità familiare e sentimentale con possibilità di fare viaggio esperienze esaltanti.

Soluzioni a questioni che sembravano irrisolvibili potranno arrivare da lontano, quindi tenete gli occhi aperti: buone occasioni da cogliere al volo. Nel lavoro, il cielo positivo terrà alto il vostro entusiasmo e vi incoraggerà nel portare avanti tutti i vostri progetti più ambiziosi.

Toro: ★★. Un venerdì poco malleabile e, volendo dirla proprio tutta, valutato sotto la sufficienza.

In campo sentimentale, analizzate bene i sentimenti verso la persona che sta con voi e prendete la decisione che riterrete più giusta: legarsi e accontentarsi di quello che offre il convento o tagliare di netto una relazione che non corrisponde più alle vostre esigenze? Single, pur avendo le stelle quasi a favore, non sarà una giornata facile. Il cielo sopra di voi fa presagire che non sarà per niente facile il periodo: starà a voi agire con intelligenza e smussare quei lati del carattere che possono esasperare e mettervi nei guai. Ripetetevi più volte al giorno che siete permalosi e spesso ve la prendete per ogni sciocchezza che vi capiti; vedrete che prima o poi riuscirete a migliorarvi. Nel lavoro, non inquietatevi se gli eventi vi obbligassero a rinunciare momentaneamente a qualche importante obiettivo.

Sfruttate invece l'occasione per studiare la situazione.

Gemelli: ★★★★★. Al top, meritevole delle cinque stelle della buona fortuna, la giornata di venerdì vi darà quello che avete già in programma. In amore, questo potrebbe essere un grande giorno per capire ciò che potete fare nella vita a due. Provate a selezionare le abitudini che desiderate continuare a rispettare, e annotate i benefici che ne derivano. Con il partner tutto sembra improvvisamente migliorato, forse anche per l’effetto del vostro stato d’animo, più positivo del solito. Single, le molteplici sollecitazioni che il giorno vi propone potranno accompagnarsi a svariati eventi: sarete vitali e intraprendenti, e questo tornerà a vostro vantaggio.

Nelle iniziative che intraprenderete non mancherà occasione per mettersi in luce. Qualunque fosse la vostra condizione mentale, le stelle daranno sicuramente ottime soddisfazioni. La giornata lavorativa procederà a gonfie vele. Progetti a cui lavorate supereranno gli ostacoli, grazie a voi. Così, successo e promozioni saranno davvero a portata di mano.

Oroscopo venerdì 11 febbraio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★★. Ottimo venerdì, valutato promettete soprattutto per i rapporti a stampo sentimentale. Non male il settore lavorativo, anche se un pelino sotto la soglia dell'eccellenza. Per i sentimenti, se sarete più in linea con i vostri reali desideri, vi sentirete molto più pronti anche ad affrontare la vita insieme a chi amate, senza spaventarvi inutilmente di cose che non hanno proprio nulla negativo.

Così, specie in serata, sarete molto rilassati. In generale permetterete alle persone che vi amano di avvicinarsi e di dimostrarvi finalmente il loro affetto. Single, vi sentirete rinati: aver risolto delle problematiche che vi preoccupavano più del dovuto vi aiuterà a respirare un gran senso di libertà e fiducia. Se prima vi sentivate legati e incatenati, questo venerdì avrete la percezione di non dover sottostare ad alcun vincolo. Ciò renderà speciale la vostra giornata anche nel lavoro: il momento risulterà essere propizio per nuovi agganci. In un futuro molto prossimo delle scelte cambieranno in meglio il vostro futuro.

Leone: ★★★. Periodo indicato con le tre stelle del sottotono, pertanto da non sottovalutare assolutamente.

In amore, il vostro umore non sarà dei migliori a causa di alcuni transiti negativi (quadratura Luna-Nettuno). Apparirete dubbiosi esitando più del solito, soprattutto perché avrete paura di commettere passi falsi. È vero che le cose non girano bene, come è vero che non mancherà la possibilità di risolvere ogni questione insieme al partner. Single, per sovrastare nervosismo e rammarichi accettate con serenità gli eventi, cercando di rivedere eventuali esperienze del passato e analizzandole con gli occhi del presente. Prendete del tempo per stare bene con voi stessi e, se i programmi della giornata non dovessero essere all'altezza delle vostre aspettative, non lamentatevi ma rilassatevi con qualcosa che vi piace.

Sul lavoro è normale che ci siano dei momenti di confusione e di incertezza, specialmente se in nottata non avete riposato come si deve.

Vergine: ★★★★. L'oroscopo di domani, venerdì 11 febbraio, considera il periodo buono in linea di massima. Ovviamente da seguire con costanza, evitando passi falsi. In campo sentimentale, finalmente vedrete qualche piccolo miglioramento con l’umore buono e in crescita. Questo potrebbe influire in maniera positiva nei rapporti con le persone care. Sarà in alcune circostanze un venerdì molto piacevole per tanti di voi. Viste le stelle, diciamo che queste saranno leggermente più a favore di chi avesse nell'ascendente Gemelli, Cancro o Acquario. Single, sarete in fase di ripresa, sapendo bene che i giorni passati non sono andati benissimo.

In generale avrete ancora qualche strascico, il che non vi rende pienamente sereni. Così, tanto per scacciare eventuali malinconie, cercate di rendere unica questa giornata facendo qualcosa che vi dia felicità: sbizzarritevi, magari passando più tempo con gli amici oppure facendo shopping. Nel lavoro, una ventata di ottimismo regalerà un pizzico di serenità. Vi sentirete positivi: finalmente vi deciderete a fare una richiesta a chi di dovere.

È possibile continuare per i sei segni restanti: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la seconda parte dell'oroscopo di venerdì 11 gennaio.