Arriva l'ultima giornata della seconda settimana di febbraio e con essa anche le previsioni astrali e l'Oroscopo per tutti e 12 segni zodiacali. Il focus è come sempre sull'amore e sul lavoro, con le novità che le stelle e i pianeti porteranno nel corso della giornata del 13 febbraio 2022.

La prima sestina

Ariete: in amore sarà possibile vivere alcune situazioni non esaltanti, per questo motivo è meglio essere equilibrati nei rapporti. Nel lavoro arriva una giornata migliore, ma mancherà un po' di concentrazione.

Toro: per i sentimenti la Luna è in buon aspetto, in particolare per quei rapporti che sono nati da poco.

Se una persona vi interessa fatevi avanti. Nel lavoro, se avete un'attività in proprio, sarà possibile fare qualcosa in più.

Gemelli: a livello sentimentale giornata intrigante, sfruttate al meglio le emozioni che vivrete al mattino. Nel lavoro vi sentite stanchi, questo perché ultimamente stai facendo troppe cose, cercate di riposare.

Cancro: in amore la giornata non è esaltante, in particolare per quelle coppie che hanno vissuto una crisi da poco. Avrete la possibilità di risolvere un problema. A livello lavorativo alcuni stanno facendo un'attività che non piace, per questo motivo c'è voglia di cambiare.

Leone: in amore non è un periodo favorevole, in particolare per le nuove storie. Nel lavoro alcune questioni vanno messe in chiaro, potreste vivere momenti di agitazione.

Vergine: per i sentimenti le storie che nascono ora sono interessanti. Alcuni decideranno di verificare anche la tenuta di un amore che va avanti da tempo. Nel lavoro sentite la necessità di rimettervi in gioco, entro alcuni mesi potrete iniziare un nuovo percorso.

Previsioni e oroscopo del 13 febbraio 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore sentite la necessità di trovare una soluzione a una storia, in particolare se le difficoltà vanno avanti da mesi. A livello lavorativo una svolta potrebbe arrivare a breve, i risultati non mancheranno.

Scorpione: a livello sentimentale è una giornata interessante che vede la Luna favorevole.

Il cielo è interessante e aiuta. Nel lavoro giornata promettente e che potrebbe portare qualcosa in più.

Sagittario: a livello amoroso se una relazione non va potreste anche chiuderla, alcuni hanno infatti voglia di cambiare. Nel lavoro giornata favorevole, in particolare per i rapporti tra soci e collaboratori.

Capricorno: per i nati del segno in amore le stelle permettono di vivere qualche momento di aiuto in più, ma attenzione a qualche potenziale calo. Nel lavoro alcune questioni sono da rivedere entro la fine del mese.

Acquario: a livello sentimentale la giornata è interessante, ma meglio non rimandare discussioni per affrontarle subito. Nel lavoro momenti di nervosismo per alcune situazione che non stanno andando come vorresti.

Pesci: in amore - con Giove favorevole - non mancano le nuove emozioni. Nel lavoro grazie alcuni pianeti in buon aspetto avrete la possibilità di recuperare.