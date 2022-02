L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 14 febbraio 2022. In programma ci sono importanti novità interessanti la giornata di lunedì, ma solo per alcuni segni. Diciamo subito che ad avere un riscontro positivo del periodo, certificato da buone notizie, saranno tutti quelli nativi dell'Acquario, interessati dall'arrivo di Mercurio nel segno proprio il giorno di San Valentino. A ben figurare tra i segni al top, considerati tra quelli della prima sestina, anche gli appartenenti allo Scorpione. Invece, il periodo sarà da affrontare con una certa attenzione per i nativi dei Pesci, a questo giro considerati in giornata sottotono.

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 14 febbraio su amore e lavoro analizzando anche le stelline attribuite dall'Astrologia ai singoli segni.

Previsioni zodiacali di lunedì 14 febbraio

Bilancia: ★★★★. Giornata abbastanza promettente, anche se sarà da vivere con una certa concentrazione. Potete dirvi soddisfatti. Con la Luna di nuovo amica, e forti delle armonie planetarie offerte dal Sole e da Giove, avete molte frecce al vostro arco! E anche se Mercurio si pone in problematica opposizione alla stessa Luna, ma non farete fatica a contrastarlo. In amore, la vostra relazione funziona in modo davvero magistrale. È tutto perfetto: l’unico desiderio che avete è che duri così per sempre.

Single, il settore degli affetti è la vostra oasi virtuale dove rifugiarsi a meditare. Avrete la fortuna di poter contare su amicizie amorevoli e premuroso. Nel comparto lavoro, dati i pressanti impegni, accuserete un po’ di stanchezza. Cercate almeno di trovare il tempo per concedervi una passeggiata rilassante.

Scorpione: ★★★★★.

Le previsioni zodiacali di lunedì indicano l'arrivo di un periodo davvero positivo. I pianeti continuano ad amarvi particolarmente, mettendo alla prova le vostre qualità migliori che, a dire il vero, vanno aumentando ogni giorno di più. Qualunque sia la situazione che vi trovate ad affrontare, anche la più ardua e complessa, state certi che ne uscirete a testa alta.

Per i sentimenti, se avete qualche questione particolare in arretrato, è la giornata ideale per metterci mano. Snobbate l’ordinaria amministrazione perché vi sentite tagliati per ben altre vette. Single, tanti nuovi incontri, in un tourbillon di visi, tra i quali forse se ne cela uno che vi colpirà dritto al cuore. Sviluppi interessanti. Nel lavoro, provate ad inserire le vostre passioni personali nell’attività che svolgete. In questo modo lavorare sarà molto più piacevole.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 14 febbraio prevede un positivo San Valentino, sia per le coppie che per i single in cerca di affetto. Organizzate una cenetta con dei vecchi amici, per aggiornarvi sulle novità. La Luna di passaggio nel segno del Leone imprime uno sprint degno di applausi ai vostri affari di cuore.

In amore infatti, sgombrerete la mente da ogni tensione e lascerete spazio ai buoni sentimenti. Così facendo, insieme al partner, trascorrerete un lunedì di passione. Per i single, sarete, come al solito e più del solito, aperti alle novità. Di fronte ad un nuovo incontro, non vi tirerete indietro e, se son rose, fioriranno. Nel lavoro, un noto proverbio ammonisce di "non rimandare a domani quello che potreste fare oggi". Ebbene, il consiglio vale anche per voi. Riuscirete ad afferrare al volo un’occasione preziosa che capiterà a portata di mano, senza starci a pensare troppo su.

Oroscopo e stelle del giorno 14 febbraio

Capricorno: ★★★★. Giornata positiva ma ripetitiva, quasi fosse la fotocopia di quelle precedenti già vissute.

I pianeti suggeriscono strategie inedite per dare nuova luce a vari aspetti della vostra vita. Il settore affettivo è l’ambito maggiormente coinvolto. Avete la possibilità di chiarire malintesi, fare progetti importanti, senza il timore di non vederli realizzati. Un buon risultato si ottiene con convinzione e fiducia nelle proprie qualità. In merito agli affetti, buona l’intesa col partner, come anche con i familiari. Niente e nessuno può alterare il clima di serenità e di equilibrio che avete costruito. Single, una storia d’amore nascerà sotto buoni auspici, se sfaterete il luogo comune che vi vuole freddi e distaccati. Abbandonatevi alle emozioni... Nel lavoro, otterrete i riconoscimenti che state perseguendo da tempo.

Senza clamore, senza sbandierare le vostre capacità, centrate sempre l’obiettivo.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno annunciano l'arrivo nel segno del Pianeta Mercurio, fonte di buone energie da impiegare nella quotidianità. Approfittatene per concretizzare i vostri progetti, in qualsiasi ambito. Anche la dea bendata vi è amica, l’ideale per puntare una piccola cifra al Lotto o al tavolo verde. In campo sentimentale, ricco di emozioni che non provavate ormai da molto tempo, il vostro rapporto con la persona amata finalmente ritrova entusiasmo e freschezza. Single, la lontananza ha rafforzato un legame che credevate ormai agli sgoccioli. Invece, con grande sorpresa, vi ritrovate a vivere intense emozioni.

Nel lavoro, Mercurio lascia presagire svolte importanti: non esitate a proporre la vostra candidatura per un trasferimento, preludio di una promozione.

Pesci: ★★. L'oroscopo del giorno, di lunedì 14 febbraio, non vede troppo positivo il periodo per voi del segno. Vi potrebbe essere un po' di malcontento nei rapporti familiari. Le esigenze vostre e altrui non si incontrano ma voi, invece di cercare un compromesso, puntate allo scontro. Sfogate il nervosismo lasciandovi andare allo shopping, anche se gli acquisti migliori sono fuori dal vostro budget. In amore, continuate a controllare il partner per timore che alla prima occasione vi pianti in asso. E invece non vi accorgete che vi ama alla follia...

Per coloro ancora single: non si possono usare due pesi e due misure, pensando di essere nel giusto. Quindi, ciò che è concesso a voi vale anche per chi avete difronte. Il lavoro andrà così così. In qualche occasione non sarete molto credibili se alla prima difficoltà batterete in ritirata. Assumetevi la responsabilità di un progetto impegnativo.