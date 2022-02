L'oroscopo del 14 febbraio prevede un San Valentino speciale per i nativi Leone, che si sentiranno amati dalla loro anima gemella, mentre Ariete sarà ammorbidito dalla Luna in trigono. Cancro sarà un po’ più dolce, ma non dovrà avere grandi aspettative, mentre una piccola sorpresa potrà far piacere ai nativi Bilancia. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del giorno 14 febbraio.

Oroscopo del giorno 14 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: vi sentirete un po’ più dolci e amati in questa giornata piena d'amore. La Luna in trigono vi ammorbidirà un po’, e sarà più facile per voi condividere sentimenti e emozioni con il partner.

Se siete single potreste valutare piccoli o grandi progetti, che però richiederanno impegno e sacrificio. Sul fronte professionale avete intenzione di impegnarvi seriamente con alcune iniziative, anche se questo cielo vuole impedirvelo. Voto - 7️⃣

Toro: configurazione astrale tutto sommato soddisfacente per voi. L'oroscopo del 14 febbraio vedrà Venere favorevole, ma la Luna sarà contro di voi. Amate il partner, fate qualcosa di bello per llui/ei, ma non spingetevi oltre. Se siete single e la vostra fiamma si avvicina a voi, non entrate nel panico. Questa sarà la vostra occasione. Nel lavoro mantenere buoni rapporti con i colleghi, vi aiuterà a creare progetti sempre più convincenti. Voto - 8️⃣

Gemelli: periodo convincente in amore secondo l'oroscopo.

Questo San Valentino si rivelerà più che valido per la vostra relazione di coppia, simbolo di stabilità, anche quando le cose non vanno proprio per il verso giusto. I cuori solitari sapranno dimostrare tutto il loro valore. Nel lavoro state andando piuttosto bene, ciò nonostante potreste volere qualcosa di più, qualcosa che però al momento non riuscite a raggiungere.

Voto - 8️⃣

Cancro: l'astro argenteo vi ha fatto bene in questi giorni, e l'oroscopo di San Valentino si rivelerà tutto sommato soddisfacente per voi. In ambito sentimentale infatti sarete più dolci e comunicativi con il partner, e questo potrebbe essere l'inizio di una ripresa. Se siete single ritroverete quella simpatia e voglia di fare che piace a tutti.

Nel lavoro invece non si potrà dire che state andando benissimo ma è evidente che ci state mettendo tutto il vostro impegno. Voto - 7️⃣

Leone: sarà un San Valentino speciale per voi nativi del segno, merito di una bellissima Luna nel vostro cielo. Dal punto di vista sentimentale, dunque, sarà il momento adatto per prendersi cura del partner, e regalargli un’emozione in più, soprattutto se siete nati nella seconda decade. Se siete single il desiderio di dolcezza e affetto sarà abbastanza forte. In ambito lavorativo la situazione non è ancora favorevole, anche se qualche piccola soddisfazione di tanto in tanto arriva. Voto - 8️⃣

Vergine: configurazione astrale ottima per trascorrere una giornata piena d'amore.

Venere continuerà il suo transito nel segno amico del Capricorno, dunque avrete già le idee chiare su cosa fare per trascorrere un San Valentino veramente felice. I cuori solitari mostreranno il loro lato tenero, soprattutto i nati nella prima decade. Nel lavoro avete fatto bene i calcoli, e i vostri progetti prenderanno la giusta direzione. Siate sicuri anche di aver calcolato eventuali imprevisti. Voto - 8️⃣

Bilancia: con la Luna che passa in sestile dal segno zodiacale del Leone, potreste anche aspettarvi qualche piccola sorpresa in questa giornata. Mettere da parte i problemi della vita quotidiana per dedicarsi a quelle cose che contano davvero sarà di grande aiuto per provare a ottenere un rapporto migliore.

Ricordatevi che solo insieme alla vostra anima gemella potrete superare qualunque ostacolo. Se siete single e l'amore busserà alla vostra porta, toccherà a voi decidere se aprire o no. In ambito lavorativo vi servirà qualche idea o risorsa in più per far valere i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: vita di coppia tutto sommato discreta in questa giornata. Purtroppo la Luna si troverà in quadratura, e potrebbe creare qualche piccolo problemino in questa giornata. Single oppure no però, ricordatevi che Venere è ancora dalla vostra parte, dunque utilizzate al meglio tutto il vostro romanticismo. Settore professionale che vedrà un ottimo equilibrio tra guadagni e impegno da parte vostra. Voto - 7️⃣

Sagittario: San Valentino grandioso per quanto riguarda i sentimenti, merito in particolare della Luna in trigono.

Cupido scoccherà una freccia nel vostro cuore, e voi saprete come donarlo alla persona che amate tanto. Dunque, che si tratti del partner, o della vostra fiamma, si prospetta una giornata davvero romantica. Per quanto riguarda il lavoro sarà meglio essere abbastanza razionali, e comprendere che certe mosse al momento non potete permettervele. Voto - 8️⃣

Capricorno: ottimo periodo per la vostra relazione di coppia. Il pianeta dell'amore vi darà una mano a rendere questa giornata davvero speciale per voi e per il partner, soprattutto se siete nati nella terza decade. Cuori solitari o meno, troverete qualcuno che sia in grado di amarvi come nessun'altro. Sul fronte professionale avrete le idee piuttosto chiare su come agire con i vostri progetti.

Con astri come Marte e Giove tutti dalla vostra parte non potrete fallire. Voto - 9️⃣

Acquario: questo San Valentino non sarà così ricco d'amore per voi nativi del segno, considerato che la Luna si trova alle vostre spalle. Dovrete dunque essere in grado di dimostrare il vostro affetto nei confronti del partner, anche quando tutti sembrano essere contro di voi. Se siete single non fate scelte azzardate. Sul fronte lavorativo sarete ancora piuttosto abili in quel che fate, soprattutto voi nati nella prima decade. Voto - 6️⃣

Pesci: giornata piuttosto emozionante per voi nativi del segno. Una bella Venere in sestile vi accompagnerà durante questo lunedì d'amore. Amore che saprete come condividere con la vostra anima gemella. Se siete single sarà una giornata movimentata, piena di tanti contatti. Sul fronte lavorativo la chiave del successo sarà tanta costanza in quel che fate. Voto - 8️⃣