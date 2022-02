Stelle e previsioni astrologiche per la giornata del 16 febbraio. Arriva l'Oroscopo per tutti i segni con le novità ed i cambiamenti che arriveranno in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore ci potranno essere delle polemiche, questo perché vi sentite distanti della persone amata. Momento difficile per trovare equilibrio. Nel lavoro meglio non fare troppo, difficoltà rispetto al passato.

Toro: per i sentimenti, se una storia va avanti da tanto tempo potranno esserci dei riscontri positivi. Se dovete parlare di qualcosa di importante agite adesso. Nel lavoro, se c'è un progetto da portare avanti agite.

Gemelli: a livello sentimentale giornata importante per chiarire, attenzione soltanto all'influsso negativo delle stelle. Vi sentite comunque più forti. Nel lavoro valutate bene come agire in questo momento.

Cancro: in amore sta per avvicinarsi un fine settimana non esaltante, questo perché ci sono state diverse tensioni ultimamente. A livello lavorativo, se un progetto non sta andando come vorreste potreste anche cambiare.

Leone: a livello sentimentale alcune cose non vanno, la giornata potrebbe essere di calo. Nel lavoro vi sentite agitati, ci sono comunque nuove sfide da affrontare.

Vergine: a livello amoroso i prossimi giorni saranno interessanti per le relazioni, fate il massimo per farvi notare se una persona vi interessa.

Nel lavoro periodo importante per alcune questioni da portare avanti.

Previsioni e oroscopo del 16 febbraio 2022: la giornata

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore con la Luna favorevole vivrete momenti migliori con la persona amata. Nel lavoro alcune cose non stanno andando, ma non solo per colpa vostra.

Scorpione: in amore in questa giornata è meglio evitare complicazioni a causa della Luna in opposizione. Nel lavoro, se avete iniziato qualcosa di nuovo momento importante in vista del futuro.

Sagittario: per i sentimenti giornata che potrebbe portare a prendere alcune decisioni, in particolare per i single del segno. Nel lavoro, se ci sono delle scelte da fare meglio aspettare, anche se la forza non manca.

Capricorno: in amore con la Luna favorevole meglio evitare di andare incontro a complicazioni. Nel lavoro periodo che porta diverse iniziative, in particolare se ci sono delle perplessità.

Acquario: a livello sentimentale giornata che invita ad essere cauti, in particolare nei rapporti con gli altri. Attenzione dei momenti di agitazione. Nel lavoro non mancano diverse opportunità, agite nell'immediato.

Pesci: in amore situazione che aiuta, in particolare i single del segno. I nuovi incontri sono favoriti. Nel lavoro giornata non esaltante, c'è qualcosa che non va e che è difficile da chiudere.