L'Oroscopo di domani è pronto a valutare la giornata di giovedì. In primo piano le previsioni zodiacali del 17 febbraio 2022 relative ai primi sei segni dello zodiaco. Allora, pronti a scoprire come andrà il periodo in amore e nel lavoro? Bene, diciamo subito che a godere di ottime speranze, nonché di buone notizie nei riguardi del prossimo giovedì saranno solamente tre fortunatissimi segni: Gemelli, Toro e Vergine, trio fortunato considerato in giornata "top", dunque a massima positività. Al contrario, gli astri annunciano un periodo "no" per i nati in Ariete, in questo caso valutati con le tre stelle dei periodi "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'oroscopo di domani 17 febbraio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 17 febbraio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★. L'oroscopo del 17 febbraio prevede una giornata "sottotono". In amore, Luna e Saturno dissonanti vi irriteranno e vi confonderanno le idee, sicché non saprete più a che punto siete nella vostra relazione sentimentale. Ciò vi renderà inquieti, come se, appunto, vi mancasse l'aria per respirare a pieni polmoni. Anche se siete innamorati e non avete nulla da rimproverare al partner, avvertite comunque una certa irrequietezza interiore che dovete risolvere al più presto. Single, una Luna schizofrenica potrebbe portare seccature nella vostra vita, ma anche qualche perturbazione nei rapporti con gli altri.

Se vi capitasse di essere coinvolti in qualche discussione, cercate di non reagire. Nel lavoro, vi sentirete inquieti riguardo a un problema che ad oggi stenta a risolversi. Potrebbe essere messa a dura prova la pazienza.

Toro: ★★★★★. Periodo splendido da vivere a pieno ritmo. In campo sentimentale, sarete l'immagine della serenità e della pace.

I problemi resteranno chiusi fuori, dietro la porta d'ingresso. Se avete una vita di coppia appagante, questa funzionerà ancora meglio e, come un fiore in primavera, il vostro amore sembrerà sbocciare tutto d'un colpo. Sarete entusiasti, avvolti in un'aurea d'estasi finora sconosciuta: vivrete una meravigliosa giornata! Single, potranno nascere storie eccitanti che partiranno in sordina ma con buone prospettive di diventare qualcosa di rilevante in tempi brevi.

Questo sarà un giovedì rigoglioso e pieno di gioia. Nell'arco della giornata riceverete tante piccole sorprese che porteranno il vostro umore ed il vostro entusiasmo alle stelle. Nel lavoro, le combinazioni planetarie sembrano essere favorevoli. Avrete la possibilità di prendervi delle rivincite.

Gemelli: 'top del giorno'. Giornata vincente e fortunata. In amore, questo giovedì vi darete molto da fare; vi sveglierete infatti carichi e super propositivi, desiderosi di far vivere una stupenda giornata alla persona amata. La vostra dedizione sarà apprezzata e ampiamente premiata con un'indimenticabile serata. Verrà fuori tutto il vostro romanticismo, sarete affettuosi e amorevoli: il partner contraccambierà con grande sentimento.

Single, trascorrerete una bella giornata, con stelle che lasciano prevedere una felice armonia interiore. Vantaggiosi cambiamenti esistenziali solleciteranno ogni tipo di realizzazione: arriveranno creatività e buone occasioni, elementi utili per perseguire i vostri obiettivi primari. Allargate gli orizzonti, spaziate oltre i soliti confini; le belle novità potrebbero arrivare da lontano, soprattutto in amore. Nel lavoro, avrete un grosso aiuto dal cielo, questo vi darà una grande forza.

Oroscopo di giovedì 17 febbraio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★★★. Giovedì indicato come normale amministrazione". Per i sentimenti, vi aspetta una super giornata piena di sentimentalismo; grazie all'influsso di astri molto generosi, sarete travolti da un'ondata di dolcezza che vi permetterà di trascorrere piacevoli momenti in compagnia del partner.

Questo sì che sarà davvero una bel giovedì per rilassarsi e per godersi ogni emozione, tassativamente solo voi due. Single, la vostra giornata sarà splendente e vivrete delle emozioni intense. Come per magia, tutti i dubbi e le insicurezze verranno spazzati via e una volta tanto sarete sereni e spensierati. Pronti ad accogliere qualcuno nel vostro cuore? Nel lavoro, sarete frizzanti e pieni di entusiasmo. Concreta la possibilità di mettere in atto un desiderio che da tempo arde in voi e che pensavate di non poter mai realizzare.

Leone: ★★★★. Periodo di routine. In amore, questa giornata sarà molto piacevole. Con la persona del cuore ci sarà equilibrio e passione. Tutti voi del segno potrete contare su delle buone stelle che porteranno un grande romanticismo tutto da sfruttare.

Per i sentimenti questo sarà un giorno interessante, le emozioni non mancheranno di certo e la giornata risulterà veramente serena. Single, il vostro fascino vi consentirà conquiste insperate. Le vostre attenzioni si rivolgeranno esclusivamente alla persona che più di tutte vi fa battere il cuore. Sarete incredibilmente persuasivi e riuscirete ad ottenere quello che più desiderate. In molti sarete estremamente affascinanti, perciò i corteggiamenti non mancheranno. Nel lavoro, potrete contare su una sensibilità speciale, il che vi metterà in grado di capire le situazioni prima che si verifichino.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 17 febbraio, preannuncia una giornata vincente su molti fronti.

In campo sentimentale il periodo vi renderà più affettuosi del solito e questo vi consentirà di trascorrere parte del tempo libero facendo ciò che più amate fare. Il partner vi coinvolgerà in attività insolite che stimoleranno la vostra curiosità e vi faranno vivere nuove eccitanti emozioni. Single, vi lascerete corteggiare come non avete mai fatto prima d'ora. In tanti siete desiderosi di cambiare in meglio la vostra vita, rompere con la routine di sempre. Si prospettano infatti importanti rivelazioni che vi porteranno gioia e felicità. Nel lavoro, in questo periodo sarete in grado di stabilire a priori quale sia il vostro obiettivo, quindi cercate di pianificarvi tutto nel minimo particolare.

