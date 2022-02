Il mese di febbraio entra nel vivo e continua il suo percorso. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 2 febbraio 2022 per tutti i segni ed i cambiamenti e le novità in amore e nel lavoro.

Ariete: in amore giornata che potrebbe portare qualche discussione, meglio evitare conflitti perché non mancheranno le complicazioni. Nel lavoro, se state portando avanti un'idea meglio cercare prima di rivedere quanto rimasto in sospeso del passato.

Toro: per i sentimenti, grazie a diversi pianeti favorevoli c'è una buona energia da sfruttare. Nel lavoro impegni importanti, attenzione soltanto ad alcune questioni di tipo economico.

Gemelli: livello sentimentale con la Luna favorevole stato di maggiore incertezza, non mancheranno comunque occasioni positive. Nel lavoro possibile portare avanti un cambiamento, ma dovrete fidarvi di più degli altri.

Cancro: in amore qualcosa non sta andando come vorreste da diverso tempo, potrebbero esserci diverse crisi da superare. A livello lavorativo nuove decisioni da prendere in questo periodo.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale in amore, a causa di Saturno in opposizione non mancheranno ancora delle tensioni. Giornata che potrebbe portare qualche dubbio. Nel lavoro, se avete iniziato qualcosa di nuovo ci saranno delle novità a breve.

Vergine: per i sentimenti cercate di superare diversi ostacoli e fatevi avanti se siete single.

La giornata aiuta. Nel lavoro cielo importante, in particolare dal 7 in poi le cose miglioreranno ancora.

Previsioni e l'oroscopo del 2 febbraio 2022: la giornata

Bilancia: a livello amoroso, se una storia va avanti ormai da tempo e le difficoltà continuano ad arrivare, meglio essere chiari. Potreste anche chiuderla. Nel lavoro ci sono alcune questioni importanti da dover rivedere, miglioramenti da metà mese.

Scorpione: in amore le coppie che stanno avendo delle difficoltà potranno anche recuperare, organizzate qualcosa di bello in questi giorni. Nel lavoro non mancherà qualche buona notizia, avanzate delle richieste.

Sagittario: a livello amoroso le storie che partono ora saranno importanti visto che il periodo permette di fare di più.

A livello lavorativo portate avanti alcuni progetti che avevate messo da parte.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale, in amore periodo particolare per i single del segno perché gli incontri saranno importanti. Nel lavoro alcune questioni di tipo economico andrebbero riviste, avrete la possibilità di ottenere di più.

Acquario: in amore giornata utile per sistemare alcune questioni, in particolare sfruttate la seconda parte. Nel lavoro, se avete fatto delle scelte in passato ora potranno essere riconfermate.

Pesci: in amore mattinata non esaltante, dovrete attendere il pomeriggio per recuperare. Meglio stare lontano da persone che influiscono in modo negativo nella vostra vita. Nel lavoro, se c'è una richiesta da portare avanti, agite adesso.