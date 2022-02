Si avvicina sempre più un nuovo weekend per i 12 segni zodiacali. Intanto scopriamo come andrà la giornata di venerdì 25 febbraio con l'Oroscopo a livello sentimentale, professionale e salutare per tutti i segni, dall'Ariete ai Pesci.

La prima sestina

Ariete: con la Luna favorevole sarà un buon inizio di weekend, cercate di evitare le incertezze che potrebbero palesarsi in questa giornata. Complessivamente si è in un periodo di recupero sul piano sentimentale. In ambito professionale se ci sono delle questioni in sospeso, dovrete trovare il modo per riscattarvi.

Toro: momento di recupero per i nati sotto il secondo segno zodiacali, potrete fare un incontro importante per quel che riguarda l'amore. Nel lavoro sarà possibile raggiungere un accordo.

Gemelli: in ambito amoroso la giornata di venerdì 25 febbraio sarà caratterizzata dalla Luna ancora una volta in opposizione, cercate di avere maggiore pazienza in ambito sentimentale. Nel lavoro sono possibili delle discussioni.

Cancro: in questo fine settimana ci saranno alcune questioni amorose da risolvere, cercate di non cedere al nervosismo. In ambito lavorativo siate prudenti.

Leone: la giornata sarà caratterizzata da vari impegni in ambito lavorativo, sarà però possibile ricercare delle soluzioni ad alcune problematiche sorte negli ultimi tempi.

In amore sarà possibile avere dei confronti importanti per capire in che direzione andare.

Vergine: con Venere favorevole è buon momento per l'amore, in questo inizio di weekend potrete fare dei passi avanti e delle scelte. Nel lavoro siate pazienti, la situazione nel complesso è buona.

Astrologia del giorno per i segni zodiacali della seconda sestina

Bilancia: in amore bisognerà essere prudenti, questo venerdì potrebbe rivelarsi una giornata complessivamente interessante. Nel lavoro ci sono dei nuovi progetti in arrivo.

Scorpione: con Giove in buon aspetto è un buon momento per portare avanti delle questioni professionali o per fare delle proposte.

In amore sarà possibile portare avanti delle conoscenze nate negli ultimi tempi.

Sagittario: è un buon momento di recupero nel sentimenti, forse è l'occasione buona per avvicinarvi alle persone che amate, quindi sfruttate le opportunità che si presenteranno. In ambito professionale qualcuno potrebbe voler voltare pagina.

Capricorno: in questa giornata vi sentite più passionali, cercate di assecondare i vostri desideri. Nel lavoro sono possibili dei nuovi accordi che potrete sfruttare nei prossimi mesi.

Acquario: sono in arrivo delle novità in campo amoroso. Per quel che riguarda il lavoro sarà possibile portare avanti dei cambiamenti, cercate di gestirli in modo sereno.

Pesci: per l'ultimo segno zodiacale la giornata potrebbe essere caratterizzata dalle polemiche per la sfera sentimentale. Nel lavoro in arrivo novità.