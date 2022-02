L'oroscopo di domani è pronto a soppesare in modo neutrale la giornata di sabato. In primo piano le previsioni zodiacali del 26 febbraio 2022 relative, in questo contesto, ai primi sei segni dello zodiaco. Focus mirato ed in esclusiva pertanto sui soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Prima di passare direttamente alle odierne predizioni, è nostra prassi evidenziare il segno migliore tra i sei sotto esame: in questo caso i simbolo astrale dei Gemelli è il solo valutato a massima positività, quindi da "top del giorno". Serenità e un pizzico di buona fortuna anche agli amici dell'Ariete, giudicati dall'Astrologia in periodo da cinque stelle.

Invece tra i segni cosiddetti "flop", da segnalare Cancro, Leone e Vergine in difficoltà proprio nella parte conclusiva di questa settimana. Iniziamo a togliere il velo alla scaletta con le stelle del giorno analizzate nei dettagli dall'Oroscopo di domani 26 febbraio, segno per segno.

Previsioni zodiacali del 26 febbraio, da Ariete a Gemelli

Ariete: ★★★★★. L'oroscopo del 26 febbraio preannuncia un inizio weekend molto positivo. In amore, il cielo a favore renderà molto teneri e affettuosi i rapporti affettivi specie nei confronti delle persone a cui volete bene. Grazie anche a Venere che vi sta aiutando a costruire una relazione fatta di complicità e rispetto, con un partner a cui potete confidare qualsiasi cosa.

Single, vi sentirete fortunati e in forma smagliante, vedrete realizzarsi con successo la maggior parte dei vostri progetti, grazie anche ad un maggior dinamismo e alla spinta ad operare al meglio delle vostre possibilità. Negli affetti tutto è possibile: prendere iniziative, fare scelte importanti e magari vivere anche una splendida avventura, senza paura né tabù.

Nel lavoro, finalmente pian piano le vostre aspirazioni si realizzeranno. Avete, infatti, dei contatti importanti che vi permetteranno di ben sperare per il vostro futuro.

Toro: ★★★★. Si profila per molti nativi un periodo buono, forse un tantino routinario ma ci può stare. In campo sentimentale, l'astro dell’amore (leggasi la Luna) sarà in una splendido trigono al vostro Urano nella giornata in analisi.

Potrete contare anche su parte di Venere. Godetevi la vostra storia con il partner, perché con il suo aiuto potete permettervi di guardare ogni cosa in maniera positiva. In generale si prevede una rinnovata fiducia nella vita di coppia. Single, davanti a voi si prospetta una giornata meravigliosa, libera da affanni e pensieri. Mai quanto in questi giorni sentite di avere dentro una gran voglia di vivere o di avere intorno a voi gli affetti più cari. In tanti saranno ben lieti di vedere la felicità risplendere nei vostri occhi, dopo il periodo buio vissuto recentemente. Nel lavoro, sarete brillanti e ricchi di buoni propositi. Altresì non vi farete sfuggire nessuna occasione ed avrete la possibilità di alimentare parte delle entrate.

Gemelli: 'top del giorno'. Giornata di fine settimana davvero spumeggiante nelle cose riguardanti l'amore. In coppia tutto o quasi filerà liscio: sarà per voi un gioioso periodo da vivere a pieno ritmo. La creatività e la forza d'animo saranno le fonti del vostro ottimismo e del coraggio. Amerete tutto ciò che rende la vita degna di essere vissuta. Potrebbe essere davvero un sabato molto piacevole: una storia d’amore nascerà sotto buoni auspici, se sfaterete il luogo comune che vi vuole freddi e distaccati. Abbandonatevi alle emozioni... Single, vi sveglierete più propositivi per le influenze solari, e sarete anche più cordiali del solito, dimostrandovi disponibili e inclini al dialogo anche con le persone che solitamente non considerate.

Questa vena positiva vi farà scoprire aspetti apprezzabili da tutti i vostri amici, che renderanno la giornata positiva. Nel lavoro, in fatto d'intuizioni e sentimenti, darete il meglio di voi, così giocando bene le vostre carte senza strafare e senza aver fretta, promuoverete cambiamenti determinanti per il futuro professionale.

Oroscopo di sabato 26 febbraio, da Cancro a Vergine

Cancro: ★★. Finale di settimana indicativamente negativo, senza nulla togliere al fatto di poter "acchiappare" in estremis un discreto fine giornata. Secondo gli astri, bisognerà agire con prudenza: eventuali tensioni in atto dovranno essere calmierate il più possibile, o quanto meno lasciate stare fino a termine del periodo negativo.

Per i sentimenti, le stelle prevedono piccoli conflitti tra le mura domestiche. Mancati appuntamenti o qualche tensione repressa da tempo potrebbe emergere proprio adesso che non avete un umore tra i migliori. Facendo un breve esame di coscienza noterete che le colpe che vi vengono riconosciute sono veritiere a metà: chiedete scusa al partner o a chi sapete cercando di rimediare ad eventuali mancanze. Single, se vi svegliaste stralunati e con un senso di angoscia, non preoccupatevi: il motivo sarà dovuto alla strana angolatura (negativa) relativa alla Luna. L'effetto non durerà a lungo e appena sarà svanito il vostro stato d'animo tornerà leggero e spensierato. Nel lavoro è tempo di bilanci.

Prima che sia troppo tardi è bene che vi sediate ad un tavolino e facciate un resoconto dell'ultimo periodo.

Leone: ★★★. Le tre stelle stanno ad indicare una giornata potenzialmente da "sottotono". Secondo gli astri il periodo "flop" certamente è da non sottovalutare. Ad una probabile nottata agitata seguirà una giornata non del tutto fluida: non sarà facile controllare il nervosismo. In amore, ci vorrà una grande determinazione per risolvere una questione familiare in stallo: sarà richiesta tanta pazienza, disponibilità e buonsenso. Così un accordo rinnovato con il partner vi porterà quell'allegria e quello spirito sbarazzino offuscati da troppi pensieri. Presto ritroverete quella vostra bella complicità di sempre.

Single, avrete la Luna sorta e voi sapete cosa significa, vero? Agitazione, stress in aumento, stomaco e mente nervosi. È tutta questione di misure; potrete comunque reagire, portando avanti gli impegni con la solita abilità e bravura. Rispedite al mittente lo stress eventuale, proprio lì da dove è partito, mettendo al primo posto le vostre esigenze personali, soprattutto riposo e relax. Al lavoro avrete l'impressione di faticare molto e di ottenere poco. Questo sicuramente è un fatto sgradevole, perché ad avere buoni risultati ci tenete sempre moltissimo.

Vergine: ★★★. L'oroscopo di domani, sabato 26 febbraio, prevede un periodo "sottotono". In campo sentimentale vi sentirete turbati e questo comporterà ripercussioni su molteplici fronti: sorgeranno dubbi in relazione alla vita di coppia.

Forse cercherete il conflitto con il partner, anche laddove non ce ne fosse bisogno. Venere infatti sembra non essere dalla vostra parte e questo farà nascere discussioni banali, ma tuttavia risolvibili con un poco di pazienza. Single, lo stress e la solita routine vi stanno mettendo alle strette. In questo periodo sentite in voi una irrefrenabile voglia d'evasione, ma sapete bene che non è questo il momento per mollare. Cercate di tenere duro durante il giorno, magari concedendovi un bagno rilassante, a fine giornata. Nel lavoro, attenzione ai ritmi troppo intensi. Siete già gravati da numerosi impegni professionali, quindi date tempo al tempo e demandate alcune responsabilità ad altri.

È possibile continuare per i sei segni restanti: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la seconda parte dell'oroscopo del 26 febbraio.