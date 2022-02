Un nuovo fine settimana, il primo del mese di febbraio, prende il via per tutti e 12 segni zodiacali.

Approfondiamo quindi le previsioni astrologiche e l'Oroscopo del 5 febbraio 2022 con i cambiamenti e le novità relative all'amore e al lavoro.

La prima sestina zodiacale

Ariete: in amore, con la Luna nel segno, potreste affrontare dei discorsi importanti con maggiore tranquillità. Questa è una fase interessante anche per i single e le nuove amicizie. Nel lavoro potrebbero ora arrivare nuovi progetti.

Toro: per i sentimenti, se state vivendo una relazione complicata, il periodo attuale non è dalla vostra parte.

Qualcosa potrebbe non andare, in particolare in serata. Nel lavoro c'è un accordo da dover rivedere.

Gemelli: a livello sentimentale il fine settimana è dalla vostra parte, avrete la possibilità di chiarire con una persona. Nel lavoro, per evitare problematiche cercate di andare incontro ad un accordo il prima possibile.

Cancro: in amore sarebbe meglio mettere le cose in chiaro, in particolare in quelle relazioni che vedono difficoltà da diverso tempo. A livello lavorativo alcuni vorrebbero iniziare qualcosa di nuovo, in particolare se un progetto non frutta.

Leone: a livello amoroso la situazione è favorevole per gli incontri, alcune relazioni finalmente potranno diventare qualcosa di più importante.

Nel lavoro trasferimenti o possibili novità, non mancano le buone notizie.

Vergine: in amore è un fine settimana che aiuta, dovrete però essere complici della persona che sta al vostro fianco. Nel lavoro non mancherà il successo in questo periodo.

Previsioni e l'oroscopo del 5 febbraio 2022: la giornata della seconda sestina

Bilancia: in amore alcuni problemi potranno essere superati, anche se sarà necessario un chiarimento. Nel lavoro andate avanti nelle vostre scelte.

Scorpione: per i sentimenti è una giornata favorevole, vi sarà la possibilità di superare le difficoltà dell'ultimo periodo e single del segno faranno nuovi incontri.

Nel lavoro Giove favorevole aiuta e porta qualcosa in più.

Sagittario: a livello amoroso, se dovete affrontare un discorso, è meglio agire adesso, poiché questo periodo è interessante. Nel lavoro meglio fare le cose con maggiore calma.

Capricorno: per i sentimenti è un fine un settimana con molti pianeti favorevoli, avrete la possibilità di superare qualsiasi tipo di conflitto. Nel lavoro occorre prestare attenzione ad alcune questioni economiche che dovranno essere tenute in considerazione.

Acquario: a livello amoroso, se volete affrontare un discorso importante meglio agire adesso e non rimandare. Nel lavoro vi state impegnando di più in questo momento e i frutti arriveranno.

Pesci: in amore non mancano le novità, in particolare per i single del segno. Attenzione soltanto a qualche polemica ma un recupero è previsto. Nel lavoro, con Giove nel segno, avrete la possibilità di portare avanti tutti gli impegni.