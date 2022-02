L'oroscopo dal 21 al 27 febbraio rivela importanti risvolti per i nati sotto il segno della Bilancia mentre per il Toro sarà una settimana stressante soprattutto a livello lavorativo. Anche per il segno dell'Acquario non saranno dei giorni semplici mentre per il Pesci arriveranno sconvolgimenti a livello lavorativo e sentimentali.

Oroscopo per Ariete, Toro e Gemelli

Ariete: settimana interessante per il segno dell'Ariete che vedrà passare davanti a sé grandi opportunità, l'importante è saperle cogliere al volo. Evitare quindi distrazioni inutili e superflue per concentrarsi sul lavoro e sulla famiglia.

In ambito sentimentale è tempo di importanti proposte.

Toro: dal 21 al 27 febbraio il segno del Toro sarà davvero messo alla prova in ambito lavorativo. In campo sentimentale le cose non andranno molto meglio, armarsi dunque di molta pazienza.

Gemelli: giorni raggianti saranno quelli del Gemelli. Quella entrante sarà giornata decisiva di febbraio per dare una bella smossa a tutto ciò che li circonda. I single dovranno concedersi del tempo da soli per riflettere su cosa desiderano, scoprendo anche cose nuove su di sé.

Oroscopo settimanale per Cancro, Leone e Vergine

Cancro: segno del Cancro in rivalsa. Sarà una settimana decisamente propizia nella quale potrà dare sfogo alla fantasia. Azzardare anche in amore si rivelerà utile.

La fortuna in questi giorni di fine febbraio girerà a vostro favore.

Leone: settimana difficile per il segno del Leone. In ambito lavorativo non sarà facile ma non devono disperare perché l'amore darà grandi soddisfazioni. Per i single è ora di rivalsa e chissà che non sbocci finalmente l'amore

Vergine: i nati sotto il segno della Vergine saranno sorprendentemente pieni di energie e di voglia di fare.

Meglio approfittare di questi giorni positivi perché il mese a venire vi metterà a dura prova. In amore le coppie affermate troveranno dopo tempo l'equilibrio.

Previsioni astrologiche per Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia: grazie al transito di Marte nel segno della Bilancia questa settimana ci saranno risvolti positivi in ambito lavorativo.

In amore bisogna aspettare ancora un po' per fare progetti, mentre per i single gli incontri casuali saranno fondamentali.

Scorpione: nella settimana dal 21 al 27 febbraio l'Oroscopo rivela che saranno dei giorni stancanti ma che daranno i loro frutti. In campo lavorativo sarà saggio evitare inutili conflitti, mentre in ambito sentimentale è il tempo di concedersi dei momenti di tranquillità con il proprio partner.

Sagittario: saranno dei giorni di ripresa quelli di questa settimana per il segno del Sagittario. Dopo un weekend difficile finalmente ci saranno dei giorni di sereno. In ambito lavorativo sembra tutto andare per il verso giusto. Per i single in cerca di amore la giornata di giovedì sarà favorevole.

Oroscopo relativo a Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno: settimana tranquilla per il segno del Capricorno grazie al transito di Venere. Nei giorni a venire non ci saranno troppi scossoni. Nel tempo libero è bene dedicarsi a sé stessi e alla propria famiglia. Anche nel loro caso la fortuna sembra avere la meglio.

Acquario: il transito di Mercurio nel cielo del segno dell'Acquario non porta buone notizie. Saranno dei giorni difficili da affrontare ma grazie agli affetti più stretti riuscirete a superare velocemente questa settimana di tensione.

Pesci: secondo l'oroscopo i nati sotto il segno del Pesci vivranno una settimana interessante piena di sconvolgimenti a livello sentimentale e talvolta anche lavorativo. Il lavoro vi metterà davanti a scelte importanti dunque sarà necessario prendersi del tempo per pensare. In amore dovranno decisamente osare.