Per il mese di marzo 2022, l’Oroscopo per il lavoro si prospetta favorevole per il segno dei Pesci e per esteso ai vari segni di acqua, in particolare grazie alla presenza di Giove. Ci sarà una situazione altrettanto favorevole per i segni di aria, come l’Acquario, mentre gli altri simboli favoriti saranno il segno del Toro e il segno dell’Ariete.

A seguire approfondiamo le previsioni dell’oroscopo per tutti i segni per marzo 2022.

L’oroscopo mensile: Pesci in testa alla classifica

1° Pesci: avrete una svolta nella vostra situazione professionale grazie a Giove nel segno.

Se siete ancora alla ricerca di un impiego, riuscirete probabilmente a trovare qualcosa che soddisferà le vostre passioni e le vostre esigenze pecuniarie. Se invece avete già una qualche occupazione, avrete una promozione che potrebbe cambiare soltanto in meglio la vostra quotidianità e il vostro senso degli affari.

2° Acquario: ci saranno delle giornate particolari. La congiunzione di Giove e Mercurio vi permette di fare passi da gigante sul lavoro. Potrete finalmente ottenere i guadagni che vi apriranno la strada ad alcuni investimenti, ma anche ad altri piccoli affari molto remunerativi, secondo l’oroscopo.

3° Bilancia: per il vostro segno si aprirà un mese carico di iniziative, di rinnovamenti e di qualche novità che riguarderà il settore lavorativo.

Venere potrebbe portarvi delle occasioni lavorative ottimali, che faranno la differenza se siete senza lavoro, e una prospettiva promettente di avere una promozione che possa essere molto vantaggiosa per la vostra carriera, secondo l’oroscopo.

4° Scorpione: sarà necessario molto impegno da parte vostra se avete un progetto da concludere, ma il supporto di Giove nella costellazione dei Pesci saprà come darvi una mano nelle questioni più difficili e con dei dettagli che potrebbero essere di aiuto per guadagnare di più.

Potreste anche essere in grado di togliervi uno sfizio che vi trascinate da tanto tempo a questa parte.

Ariete produttivo

5° Ariete: la cautela sul lavoro vi potrebbe aiutare molto per superare un momento non particolarmente proficuo. Però - con Venere dalla vostra parte - riuscirete a fare ottimi progetti, pur non avendo un riscontro propriamente eccellente.

Particolarmente produttiva sarà la seconda metà del mese di marzo, con qualche progetto in più e con dei guadagni che aiuteranno con le spese quotidiane.

6° Toro: diverse nuove idee saranno alla vostra portata, grazie a Mercurio che vi darà una mano anche sul fronte comunicativo, ma dovrete attendere ancora prima di concretizzare ciò che state pensando di attuare. Secondo l’oroscopo, avrete anche i presupposti per trovare lavoro, se siete ancora alla ricerca di un impiego.

7° Gemelli: purtroppo la situazione lavorativa vi metterà davanti a bivi e a ostacoli che dovrete affrontare a viso aperto e con una audacia del tutto nuova da tirare fuori il prima possibile. Vi saranno degli sprazzi di fortuna che arriveranno di tanto in tanto, ma nel complesso dovrete vedervela con una capacità comunicativa molto scarsa sul piano professionale.

8° Sagittario: qualche soddisfazione e qualche affare arriveranno, ma dovrete tener conto di qualche interferenza di Mercurio che si accentuerà man mano che proseguiranno le settimane del mese di marzo. L’attenzione da parte vostra comunque rimarrà un valido alleato contro determinati ostacoli, secondo l’oroscopo.

Capricorno stabile

9° Capricorno: dovrete necessariamente pazientare per poter avere dei risultati che corrispondano esattamente alle vostre aspettative. Avrete qualche piccola difficoltà sul lavoro, data da qualche intoppo significativo, ma nel complesso le cose potrebbero scorrere decentemente e avere i frutti entro la fine del mese, anche quei risultati ottenuti dai mesi precedenti.

10° Cancro: sul lavoro in questo mese dovrete prestare un'attenzione particolare ai progetti nuovi, soprattutto quelli a cui tenete. Solo in questo modo potrete avere qualche frutto positivo da una situazione astrale che si prospetta molto lento e non molto produttivo. Scendere a qualche compromesso con la vostra professione, facendo qualche sacrificio, potrebbe essere utile per poter attendere tempi migliori.

11° Vergine: avrete delle giornate molto faticose sul lavoro e con pochissimi risvolti positivi per la vostra carriera professionale. I vantaggi, gli investimenti e le questioni burocratiche dovranno essere rimandate, così come qualche decisione importante che potrebbe compromettere il lavoro in sé.

Anche se questo periodo potrebbe essere “fermo”, se siete alla ricerca di un impiego non demordete.

12° Leone: questo periodo potrebbe essere caratterizzato da una stanchezza di fondo molto significativa, oltre che da una mancanza di sostegno da parte di Mercurio. Dovrete fare attenzione a qualche progetto che potrebbe non essere così produttivo come potreste pensare in un primo momento e impiegare più concentrazione ed energie del dovuto, secondo l’oroscopo.