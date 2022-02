L'Oroscopo della giornata di giovedì 24 febbraio prevede soluzioni in arrivo per tutti quei segni zodiacali che sono sotto la stretta del pianeta Venere, come Ariete e Bilancia. Il Sagittario avrà aspettative alte in amore grazie alla Luna nel segno, mentre i Gemelli dovranno saper gestire piccole tensioni con il partner.

Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo della giornata di giovedì 24 febbraio.

Oroscopo e previsioni di giovedì 24 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: è un periodo in risalita per voi nativi del segno. Ormai è chiaro che avete toccato il fondo, e adesso potete tornare a salire e sognare.

Con la Luna nel segno, e Venere sempre meno influente, i rapporti con il partner lentamente miglioreranno. Se siete single presto anche voi potrete fare nuove conoscenze. Nel lavoro sarete più sicuri di voi grazie a Mercurio, e i vostri progetti andranno avanti in maniera spedita. Voto - 7️⃣

Toro: giornata che vedrà un'intesa migliore per voi. Venere continuerà a fare il suo mestiere per la vostra relazione di coppia, mentre se siete single il bisogno di stare con una persona per voi importante si farà sentire. Nel lavoro dovrete trovare il modo di rimediare a alcuni imprevisti causati da Mercurio, ma con un po' di fortuna riuscirete a risolvere tutto. Voto - 8️⃣

Gemelli: non la migliore giornata da dedicare ai sentimenti secondo l'oroscopo di giovedì 24 febbraio.

Con la Luna in opposizione dovrete saper gestire qualche piccola tensione tra voi e il partner. Siate in grado dunque di comprendere le sue intenzioni. I single difficilmente troveranno qualcuno con cui sentirsi a proprio agio. In ambito lavorativo troverete metodi alternativi per portare avanti efficacemente i vostri progetti.

Voto - 6️⃣

Cancro: sarà necessaria un sacco di fatica per venire a galla con tutte le mansioni che ci sono da svolgere. Giove vi aiuterà come può, ma il vostro vero nemico in questa giornata saranno le energie che Marte vi sottrae. Per quanto riguarda i sentimenti invece, i rapporti con il partner saranno tutto sommato tranquilli, soprattutto per i nati tra la seconda e la terza decade.

I single riusciranno a avere il tocco giusto con alcune persone. Voto - 7️⃣

Leone: meglio non prendersi impegni inutili al lavoro per il momento, soprattutto se questi non vi porteranno alcun guadagno. Sfera sentimentale invece piacevole grazie alla Luna in trigono. Single oppure no, l'astro argenteo vi aiuterà a sentirvi più vicini verso la persona che vi piace, e con il dialogo, potrà svilupparsi una certa alchimia. Voto - 7️⃣

Vergine: periodo non molto coinvolgente in amore secondo l'oroscopo di giovedì 24 febbraio. La Luna in quadratura arretra i vostri sentimenti, e non sarete così aperti nei confronti della persona che amate. Se siete single attenzione a non essere scontrosi proprio con certe persone.

Sul fronte professionale potrebbe mancarvi qualche valida idea per portare avanti i vostri progetti. Voto - 6️⃣

Bilancia: la Luna in sestile porterà alcune soluzioni nella vostra vita sentimentale, che finalmente vi permetteranno di risalire la china. Single oppure no, è arrivato il momento di essere un po' più aperti, soprattutto nei confronti di chi finora vi ha dimostrato la sua fiducia. Per quanto riguarda il lavoro prendersi cura dei vostri progetti sarà possibile grazie a Mercurio in trigono. Voto - 7️⃣

Scorpione: sfera sentimentale piacevole in questa giornata di giovedì. Il pianeta dell'amore Venere vi darà tante buone motivazioni per amare al meglio la vostra anima gemella. Non lasciatevi dunque sfuggire certe occasioni.

Se siete single non si escludono nuove avventure. Nel lavoro un obiettivo importante sembra ormai essere vicino. Proprio per questo non lasciatevi condizionare da Mercurio in quadratura. Voto - 8️⃣

Sagittario: configurazione astrale favorevole per quanto riguarda i sentimenti. La Luna nel segno vi regalerà piacevoli occasioni per far valere le vostre emozioni. Single oppure no, la vostra fiamma finalmente potrebbe avvicinarsi a voi. A questo punto dunque, sarà necessario mostrare la parte migliore di voi. In ambito lavorativo le idee non mancheranno grazie a Mercurio, ma Giove vi ostacolerà spesso. Proprio per questo, anche quando le cose non sembrano andare ben, voi non arrendetevi. Voto - 8️⃣

Capricorno: un'altra giornata eccellente in ambito amoroso per voi nativi del segno.

Venere rimarrà in ottimo aspetto, e voi sarete teneri e premurosi nei confronti del partner, da fare tutto il possibile affinché sia felice. I cuori solitari si sentiranno pronti a condividere i loro sentimenti. Per quanto riguarda il lavoro ci penserà Giove a indicarvi la via più giusta per i vostri progetti. Voto - 9️⃣

Acquario: vita di coppia soddisfacente in questa giornata. Ciò nonostante sarà comunque necessario non spingersi troppo oltre, perchè invadere gli spazi del partner potrebbe essere controproducente. Se siete single apprezzerete molto la compagnia dei vostri amici. In ambito lavorativo il buon amore non mancherà in voi, soprattutto quando le cose vanno bene. Voto - 8️⃣

Pesci: questa Luna in quadratura vi impedisce di esprimere al meglio i vostri sentimenti nei confronti del partner.

Tuttavia, non ci sarà alcun bisogno di prendersela. Si tratta infatti di un periodo passeggero, e presto tornerete a essere i soliti romantici. Se siete single dedicare anima e corpo a una sola persona non porterà i risultati sperati. Forse è il caso di cambiare aria. In ambito lavorativo astri come Giove e Marte vi aiuteranno a completare egregiamente i vostri progetti. Voto - 7️⃣