Il mese di febbraio 2022 che si presenterà per il segno del Capricorno sarà molto sostanzioso sotto molti punti di vista. Infatti oltre alle novità in amore, soprattutto per i single, si aprirà uno scenario professionale fatto di maturazione e di progetti sempre più allettanti. Ottime le energie, mentre la fortuna sarà sempre a portata di mano.

A seguire, le previsioni dell’oroscopo per il segno del Capricorno.

L’oroscopo mensile, amore e affetti

Questo febbraio sarà uno dei mesi più rosei dell’anno 2022 per il vostro segno. Ci sarà tanto desiderio supportato dalle energie di Marte e da una forte componente amorosa e sentimentale da parte di Venere.

Questa combinazione secondo l’Oroscopo creerà i presupposti per poter fare un passo avanti nella vostra relazione e dare quell’impronta più matura anche alle vostre personalità dal punto di vista individuale. Per i single si prospettano degli innamoramenti che potrebbero durare piuttosto a lungo, dando l’avvio a qualcosa di più intenso di una semplice frequentazione. Probabilmente alla fine del mese si vedrà qualcosa per cui varrà la pena provare, secondo l’oroscopo.

Lavoro e affari

La combinazione fra un Mercurio che vi permetterà di essere molto comunicativi e fra un Giove che vi regalerà molta fortuna, questo mese potrebbe essere determinante per la riuscita di progetti fuori dal comune, soprattutto per quel che concerne quelli più ambiziosi.

Ci saranno alcuni affari che porteranno non solo ad una crescita professionale che potrebbe fare la differenza sul vostro campo, ma anche una maturazione dal punto di vista personale. Gestire il vostro denaro in questo momento potrebbe essere meno gravoso, anzi, potreste fare un investimento che renderà anche più comoda la vostra vita e quella di chi vi sta attorno.

Evitate di dare per scontati alcuni piccoli ostacoli, perché potrebbero sfuggirvi di mano se non prestate attenzione.

Fortuna e salute

Come già detto in precedenza, questo Giove vi aiuterà negli affari, ma ci sarà una parte di questa fortuna riservata alle questioni burocratiche che nelle settimane precedenti si sono fatte più incalzanti e urgenti.

Secondo l’oroscopo ci sarà molto più buonumore, e quel malumore residuo potrà essere spazzato via semplicemente con una chiacchierata fra amici e una sana serata con il partner. Le energie di Marte vi supporteranno, anche se alla fine delle giornate potreste non essere al massimo della forma. Fare sport in questo momento così cruciale potrebbe essere molto più produttivo di quello che potreste pensare, sia per il vostro corpo che per la vostra mente.