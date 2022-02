L'oroscopo della giornata di martedì 22 febbraio prevede un Leone battagliero in amore, colpa della Luna in cattivo aspetto, mentre Toro potrebbe essere un po’ polemico. Mercurio in sestile per l'Ariete porterà piccoli vantaggi al lavoro, mentre Giove darà un po’ di fortuna in più ai nativi Capricorno. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 22 febbraio.

Previsioni oroscopo martedì 22 febbraio 2022 segno per segno

Ariete: non sarete pienamente a vostro agio per quanto riguarda i sentimenti. La comunicazione tra voi e il partner è altalenante e difficilmente porterete avanti i vostri progetti di coppia.

Se siete single sarà ancora difficile condividere le vostre passioni con gli altri. In ambito lavorativo, invece, avrete Mercurio dalla vostra parte, utile per mettere a punto certi progetti. Voto - 6️⃣

Toro: configurazione astrale non così soddisfacente secondo l'oroscopo del 22 febbraio. Purtroppo la Luna sarà contro di voi, almeno per questa giornata, dunque in amore attenzione a non combinare disastri. Se siete single dimostrare il vostro amore verso la vostra fiamma potrebbe non essere così semplice, meglio rimandare. Per quanto riguarda l'ambito professionale non temete certi lavori che non avete mai svolto, perché avrete buone possibilità di riuscita. Voto - 7️⃣

Gemelli: previsioni astrali tutto sommato convincenti in amore.

Certo, i rapporti con il partner non sono super romantici al momento, ciò nonostante non mancherà in voi una certa fedeltà nei confronti della vostra anima gemella e questo sarà molto importante. I cuori solitari forse non daranno inizio a una nuova storia d'amore, ma saranno piuttosto felici in compagnia delle persone giuste.

Nel lavoro non vi mancherà l'iniziativa e buon senso, ma attenzione a Giove in quadratura. Voto - 7️⃣

Cancro: vorreste essere più indipendenti, sia in amore che al lavoro, ma se avete scelto di vivere la vostra vita insieme a qualcuno, sappiate che non funziona così. La Luna in trigono vi aiuterà a capire questo e sarà il momento di riavvicinarsi al partner, nonostante Venere sia ancora opposta.

Se siete single sogni e progetti, al momento, non hanno a che fare con i sentimenti. Settore professionale discreto. Giove in trigono traccerà per voi la strada verso il successo. Voto - 7️⃣

Leone: avrete un forte spirito battagliero in questa giornata, ma non vedetelo come qualcosa di positivo. In amore non avrà tanto senso sentirsi superiore al partner, perché in questo modo la vostra relazione non andrà molto lontano. Se siete single non ci sarà tanta voglia di iniziare una relazione seria. Per quanto riguarda il lavoro state studiando questa situazione poco favorevole, cercando di trovare una soluzione, anche se non sarà così facile uscirne fuori. Voto - 5️⃣

Vergine: in questo martedì saprete cosa significa mettere gli altri al primo posto.

Single oppure no, che si tratti del partner o di un amico caro, farete di tutto purché sia felice, soprattutto voi nati nella seconda decade. Per quanto riguarda il lavoro la comunicazione con i colleghi andrà avanti in maniera abbastanza fluida. Voto - 8️⃣

Bilancia: state riprovando ad aprire il vostro cuore e ad amare, ma lo farete in un modo un po’ troppo sensibile. Cercate di perfezionare la vostra tecnica, perché state andando piuttosto bene. Sul fronte lavorativo una buona comunicazione con i colleghi vi permetterà di mettere insieme buoni e proficui progetti. Voto - 7️⃣

Scorpione: oroscopo della giornata di martedì 22 febbraio che vede ancora la Luna nel segno. Per quanto riguarda i sentimenti farete invidia agli altri segni zodiacali, perché il vostro modo di amare sarà piacevole e apprezzato dal partner.

Se siete single non si escludono momenti romantici, che con un po’ di fortuna potrebbero diventare qualcosa di più. Per quanto riguarda il lavoro meglio essere prudenti, ma non lasciate indietro i vostri progetti più ambiziosi. Voto - 9️⃣

Sagittario: la vostra ipersensibilità a volte sarà vista bene dalla persona che amate, ciò nonostante non sarà sempre apprezzata. Single oppure no, dovrete saper dare il giusto peso agli eventi che caratterizzeranno la vostra giornata. Sul posto di lavoro avrete tutte le conoscenze necessarie per buttarvi su progetti del tutto nuovi. Attenzione soltanto a eventuali imprevisti che Giove vi lascia qua e là. Voto - 8️⃣

Capricorno: ci sarà maggior voglia di condividere i vostri sentimenti grazie alla Luna e Venere in buon aspetto.

Single oppure no, le persone intorno a voi apprezzeranno il vostro animo più gentile e aperto. Per quanto riguarda il lavoro, molte decisioni che andrete a prendere avranno un grande peso sulla vostra carriera e Giove in sestile vi darà un po’ di fortuna e tutto quello di cui avrete bisogno per fare le scelte giuste. Voto - 8️⃣

Acquario: giornata sottotono in amore per voi nativi del segno. Proprio quando pensavate di avere tutto sotto controllo, ecco che arriva la Luna a far crollare le vostre certezze. Mantenete la calma, ma soprattutto vedete sempre le cose dal lato positivo, perché si tratta di una situazione passeggera. Nel lavoro avrete la situazione sotto controllo grazie a Mercurio, soprattutto voi nati nella seconda decade.

Voto - 7️⃣

Pesci: sarà un periodo di grande energia grazie ad astri come Marte e Giove, oltre alla Luna in trigono dal segno dello Scorpione. Soprattutto in ambito lavorativo non mancheranno risultati davvero convincenti, da incentivarvi a dare sempre di più. Per quanto riguarda i sentimenti, single oppure no, ci penseranno l'astro argenteo e il pianeta dell'amore a dare un senso alla vostra vita amorosa. Voto - 9️⃣