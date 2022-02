L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 1° marzo 2022. Si annuncia un gran giorno per alcuni segni, scelti tra gli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. Splendide opportunità si prevedono in primis per i nativi dei Pesci, segno classificato al vertice delle nostre classifiche e meritatamente valutato al "top del giorno". A portare fortuna al simbolo di Acqua sarà l'ingresso della Luna in Pesci, transito in programma proprio questo martedì. Invece cosa succederà ai restanti segni? Vediamo cosa riserverà di interessante l'Astrologia iniziando a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 1° marzo con il relativo responso espresso dalle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 1° marzo, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. La giornata sarà altamente performante e degna di essere vissuta al meglio per molti del segno. L'oroscopo preannuncia una decisa risalita del settore sentimentale: chi avesse storie in crisi o in fase calante si potrebbe giovare del buon periodo per invertire la rotta. In generale, arriveranno girandole di emozioni e mille desideri, in molti campi o situazione. In alcuni casi un pizzico di gelosia potrebbe mettere un po' di pepe alla quotidianità invogliando tanti di voi a reagire. È anche la giornata giusta per riconoscere eventuali spiriti affini, magari per avvicinarsi a loro, anche per quanto riguarda l’attività lavorativa.

In altre parole, potrebbero nascere sodalizi parecchio costruttivi. Se avete in mente un progetto, cominciate a cercare le strade per concretizzarlo. In serata, però, mettete da parte pensieri e doveri e concentratevi solo sui piaceri.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì indicano una giornata meravigliosa. Le stelle del periodo saranno pienamente dalla vostra parte, quindi approfittate se potete.

Un sano consiglio: anche se non si prevedono intoppi o problemi importanti, non fate il passo più lungo della gamba, perché a volte la troppa sicurezza porta a cadere in fallo, ok? La Luna in Pesci, segno d'Acqua come il vostro, vi invita a coltivare i rapporti con gli altri da un lato, ma dall’altro vi fa sperimentare quanto siano importanti la tolleranza e la pazienza.

In campo professionale dovreste trovare un modo per aumentare le frecce al vostro arco. Per quanto riguarda le storie sentimentali nate da poco, la fiducia sarà l’elemento essenziale per andare avanti.

Sagittario: ★★★. L'oroscopo del 1° marzo vede il periodo leggermente sottostimato. In alcuni casi perfino decisamente in ribasso: sarà una giornata davvero "sottotono"? Se così fosse, probabilmente risentirete dello stress accumulato nei giorni scorsi: rimediate con un po’ di riposo, magari liberando la mente da inutili pensieri. Un consiglio da tenere a mente per tutta la giornata: non sottovalutate le persone e neppure le situazioni. E non sopravvalutate voi stessi, d’altro canto spesso cadete in errore proprio per questo peccatuccio d'ingenuità.

Ecco, con questi due concetti ben presenti in testa potrete affrontare al meglio la vostra giornata. Mettete in conto anche un'eventuale e acceso scontro di cui avreste volentieri fatto a meno.

Oroscopo e stelle del 1° marzo, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Il prossimo martedì sarà una giornata abbastanza buona. In alcune situazioni splenderà il sole, altre saranno sovrastate da nubi grigie. Almeno nei vostri cuori cercate di mantenere viva la fiamma della positività. A rispecchiarvi molto una celebre frase pronunciata da Rossella O'Hara in Via col Vento: "Domani è un altro giorno". Questo martedì comunque dovete fare tante cose e temete che un imprevisto vi impedisca di giungere fino alla fine.

Come se non bastasse vi risulterà parecchio difficile mantenersi razionali, l’ansia più volte tenderà a prendere il sopravvento. Avete bisogno di una pausa, almeno di qualche ora. In campo lavorativo riceverete consensi per l'affidabilità; in amore invece potrebbe esserci qualche contrasto dovuto a un’insofferenza del partner.

Acquario: ★★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano un periodo non male. Un poco al ribasso la parte centrale della giornata per cause esterne, non direttamente dipendenti dal vostro operato. Riguardo l'amicizia, si consiglia di essere generosi con chi lo merita, solo così riuscirete a vedere attorno a voi facce soddisfatte e sorridenti. La Luna nel segno dei Pesci spinge ad ampliare i propri orizzonti ed arricchire il proprio bagaglio di conoscenze a 360 gradi: la cosa potrebbe tornare parecchio utile in futuro.

Per quanto riguarda il lavoro, presto potrebbe giungere una proposta del tutto inattesa; prima di rispondere, valutatela con estrema calma. In amore seguite la voce dell’istinto. A tavola mettete un po' d'attenzione in più ai soliti peccati di gola!

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di martedì 1° marzo, come anticipato in anteprima ad inizio articolo, sarà tutta all'insegna della Luna nel segno. L'Astrologia, perciò, non ha alcun dubbio a pronosticare un periodo altamente prospero in campo affettivo, con ottime chance anche nelle amicizie. Le cose finalmente cominceranno a farsi parecchio movimentate. La Luna nel segno vi darà non solo una grande carica di energia ma aumenterà sensibilmente la vostra già buona determinazione.

Le disarmonie astrali vissute nei giorni scorsi saranno solo un ricordo. Invece, ogni parola dovrebbe essere pesata e pensata in campo lavorativo: ci sono delle situazioni nelle quali non potete assolutamente permettervi di sbagliare. Per quanto riguarda l’amore, saprete farvi apprezzare grazie alla vostra indiscutibile sensibilità.