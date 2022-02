Sabato 5 e domenica 6 marzo troviamo sul piano astrale la Luna spostarsi dall'orbita dell'Ariete al segno del Toro (dove risiede Urano), mentre Giove, Nettuno e il Sole stazioneranno nel domicilio dei Pesci. Plutone, infine, resterà stabile nel segno del Capricorno, così come Venere, Marte, Mercurio e Saturno permarranno il moto in Acquario.

Oroscopo del weekend favorevole per Acquario e Gemelli, meno roseo per Vergine e Scorpione.

Sul podio

1° posto Acquario: attraenti. La liaison tra la Bianca Signora e il Messaggero degli Dei sui loro gradi renderà, con tutta probabilità, la prima decade di casa Acquario particolarmente affascinante nel corso di questo fine settimana.

I single potranno ammaliare con semplicità le 'prede' affettive che prediligono, mentre gli accasati emaneranno una luce attrattiva che non passerà inosservata all'amato bene.

2° posto Gemelli: alleanze. Sino alla tarda mattinata domenicale, i nati sotto il segno dei Gemelli potrebbero ricevere delle buone occasioni per stipulare un contratto che sancisca una nuova alleanza professionale. La concorrenza, difatti, si è rafforzata e il segno d'Aria s'accorgerà che avere qualche socio in più sarà una manna dal cielo.

3° posto Leone: scalata gerarchica. Ottime le effemeridi del weekend per le prime due decadi feline vogliose di scalare posizioni gerarchiche in azienda, in quanto lo Stellium nell'amico/nemico Acquario irradierà le loro doti professionali facendoli divenire delle pedine importanti nello scacchiere lavorativo.

Meno entusiasmanti, invece, le previsioni astrologiche per seconda e terza decade, alle prese con qualche bega pratico che rallenterà il loro ruolino di marcia professionale.

I mezzani

4° posto Bilancia: armonia ritrovata. Il terzetto Venere-Mercurio-Saturno nel loro Elemento sommato allo sgretolarsi dello Stellium in quadratura avranno buone chance di donare ai nati Bilancia un pizzico di armonia in più nelle vicende affettive.

Nel nido domestico, difatti, i nativi si accorgeranno presumibilmente che, nelle giornate di sabato e domenica, la comunicazione diverrà più fluida e anche le arti amatorie torneranno alla ribalta.

5° posto Toro: domenica top. Malgrado la giornata di sabato sarà zeppa di attività da adempiere, i nati Toro potrebbero avere il loro riscatto astrologico il giorno seguente, quando potranno finalmente crogiolarsi nella loro comfort zone.

Domenica, inoltre, il segno Fisso farebbe bene a non starsene troppo in disparte perché il partner potrebbe sentirsi escluso.

6° posto Cancro: sostegno amicale. Nel corso delle giornate che chiuderanno la settimana, il primo segno d'Acqua comprenderà, c'è da scommetterci, la valenza di alcune figure amicali in due modalità differenti. Sabato, difatti, le amiche di sempre convinceranno i nativi a concedersi una pausa mondana, mentre domenica sarà il turno di una cena tutti assieme.

7° posto Pesci: silenziosi. Controverso ma significativo potrebbe essere il weekend per i nati sotto il segno dei Pesci, i quali potrebbero essere accusati da una nuova conoscenza affettiva di non voler approfondire il loro legame in fase embrionale.

Il dodicesimo segno zodiacale, anziché ribattere, preferirà rimanere in religioso silenzio, in quanto non sarà affatto convinto che la persona in questione sia davvero adatta per una storia duratura.

8° posto Sagittario: lavoro al centro. A seguito di un venerdì di chiarimenti sentimentali, i nati Sagittario decideranno presumibilmente di concentrarsi nuovamente su ciò che riguarderà il settore economico e professionale. Sebbene tali versanti necessiteranno di attenzioni, il segno Mobile non dovrebbe fare l'errore di relegare ancora una volta il partner in secondo piano.

9° posto Ariete: verità scomode. Il Luminare femminile nelle loro orbita durante la giornata di sabato non fungerà, con ogni probabilità, da dispensatore di sorrisi per il segno Cardinale, bensì li indurrà a esternare alcune verità scomode senza troppe remore, in particolar modo se riguardanti il nucleo familiare.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: finanze flop. Complice qualche uscita acquisto voluttuario in settimana, il weekend di casa Scorpione potrebbe riservare qualche sgradita sorpresa sul fronte finanziario, coi nativi che si renderanno conto di dover serrare i cordoni della borsa almeno finché non arriverà nuovamente lo stipendio.

11° posto Vergine: cane che si morde la coda. Le prime due decadi del segno Mobile parranno sentirsi sotto scacco in questo fine settimana, avvertendo la poco piacevole sensazione di non poter archiviare alcune abitudini o relazioni interpersonali anche se le stesse si dimostreranno malsane. Tali circoli viziosi saranno probabilmente legati al luogo di lavoro o alla famiglia d'origine e, considerate le circostanze, sarà bene che i nativi mettano in campo una buona dose di pazienza, sopportando al momento ciò che abbandoneranno più in là.

12° posto Capricorno: risultati flop. Più che un weekend d'espansione quello che potrebbero trascorrere i nati Capricorno sarà un fine settimana incentrato sulla volontà di mantenere le posizioni acquisite. I risultati lavorativi, ancor più per i liberi professionisti, saranno al di sotto delle aspettative ma peccare d'impazienza in tal senso si rivelerebbe un'arma a doppio taglio.