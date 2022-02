L’Oroscopo dal 14 al 20 febbraio apre le porte ad una settimana piena di movimenti. Si parte con il magico San Valentino che però non sarà ben visto da tutti. A livello astrale, invece, si avrà la Luna in Leone fino a mercoledì, giorno in cui è atteso il plenilunio. Fino a venerdì, l’astro argenteo soggiornerà nella casa della Vergine per poi spostarsi, nel weekend, nella casa della Bilancia. Si prospetta una settimana ruggente e con qualche novità generale. Amore, lavoro, salute, amicizie, soldi, benessere, relazioni sociali e altro ancora, passiamo in rassegna le previsioni della settimana segno per segno.

Oroscopo della settimana dall’Ariete al Cancro

Ariete - Vi aspetta una settimana florida di attenzioni, emozioni e allegria. Si parte con un caldo San Valentino, capace di sciogliere anche i cuori che non credono nell’amore duraturo. La voglia di stupire ed essere stupiti sarà alta. Qualche nativo non sta bene a causa del difficile periodo in cui è incappato. Le certezze stanno vacillando, ma guai a lasciarsi abbattere senza lottare. Un’alimentazione adeguata, accompagna da una sufficiente idratazione e dal sano e regolare movimento sapranno restituirvi le forze. Concedetevi un paio di giorni di riposo assoluto, avrete un gran bisogno di riprendervi dallo stress di certe giornate tese e impegnate.

Toro - Una ventata di ispirazione e positività arricchirà questa vostra settimana spingendovi ad oltrepassare quei limiti che credete di avere. È tempo di reinventarsi, imparare e lasciarsi andare. Chi non risica non rosica, perciò concedetevi di più sia sul piano professionale che sentimentale. Le coppie che stanno insieme da tantissimi anni avranno modo di vivere una sorta di luna di miele e riaccendere l’amore che magari si è sopito un po’ in questi tempi.

Mai lasciarsi frenare dal giudizio altrui, anzi date un bel calcio anche ai vostri pensieri pessimisti. Avrete bisogno di una mano in casa o di un’occupazione perché state avendo delle difficoltà finanziarie.

Gemelli - Una persona a voi cara potrebbe avere una ricaduta, ma non disperate e statele accanto. Tendete a pensare sempre al peggio e forse siete un po’ troppo disfattisti.

Tirate fuori i vostri pregi per trasformarvi nella vostra migliore versione. Dite più ‘Sì’ e meno ‘no’, inoltre provate ad organizzare una gita romantica oppure una bella giornata al centro benessere. Una coccola estetica vi saprà rinvigorire, l’importante è prendersi costantemente cura della propria persona. Chi la dura la vince, questo sarà il detto che vi guiderà nell’arco della settimana. Sonno e pigrizia. Non esagerate con i cibi dolci, piccanti e salati, datevi una bella regolata e camminate di più.

Cancro - Dopo delle difficili settimane, dove magari avete appreso di non stare bene o forse qualcuno della vostra famiglia sta combattendo una durissima battaglia, finalmente rivedrete la luce del sole.

La vostra quotidianità necessiterà di un bel cambio in quanto qualcosa non sta andando come dovrebbe. Coloro che sono stati licenziati oppure hanno subito un demansionamento non dovranno arrendersi, ma rialzarsi in piedi e cercare qualcos’altro di meglio. C’è sempre di meglio in giro! Voglia di partire per un lungo viaggio, ma qualcosa vi blocca. Chi lavora in proprio, sta abusando troppo di se stesso e in questo caso sarà bene fermarsi o perlomeno rallentare. Tenete d’occhio l’alimentazione e informatevi sulle nuove cure. Soldi in entrata per alcuni nativi del Cancro.

Previsioni dell’oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Delle buone notizie potrebbe bussare alla porta degli innamorati. Non saranno da escludersi sorprese, dichiarazioni.

Uscite un po’, ultimamente ve ne state troppo tempo rintanati in casa. Chi studia o lavora, dovrà fare attenzione a non esporsi troppo alle intemperie esterne: la salute è importantissima e ci si accorge del suo valore soltanto quando la si perde. I single, quelli che hanno affrontato una rottura nello scorso anno o di recente, non avranno voglia di vedere gente. Non permettete al cinismo di guastarsi l’umore e le giornate. Concentratevi su voi stessi, sulla famiglia e sulla professione. Chi è disoccupato potrebbe prendere in considerazione nuovi lavori oppure approfondire un certo argomento: vagliare nuove strade è sempre positivo di questi tempi. Occhio a dove metterete i piedi.

Vergine - Cupido sarà finalmente pronto a scagliare la sua freccia su di voi, ma dovrete permettergli di trovarvi.

Ultimamente state scappando dai sentimenti e dalla gente, forse avete paura di lasciarvi andare o forse delle persone vi hanno deluso. Il passato va lasciato nel passato. Se volete un futuro radioso, allora dovete concentrarvi sul presente e impegnarvi a dare il massimo. Credete in voi stessi, non è mai troppo tardi per cambiare percorso, per migliorare la propria routine, per chiudere una relazione tossica, per dichiararvi, per riconciliarvi. Potete fare tutto ciò che volete, ma vi state sottovalutando troppo. Novità all’interno della sfera sentimentale o lavorativa, le coppie innamorate trascorreranno un sereno e romantico lunedì di San Valentino.

Bilancia - Le coppie che si amano avranno modo di abbandonarsi alla passione e vivere una specie di luna di miele.

In difficoltà coloro che hanno una relazione a distanza, in tal caso sarà meglio trasferirsi oppure rompere il rapporto definitivamente. Non si può tenere il piede in due scarpe, assolutamente no. Attenzione ai ritardi e scioperi, sarà bene essere pazienti e preparare un piano di riserva. Sarà la settimana giusta per sostenere un colloquio, affrontare un certo intervento oppure partire per un viaggio. Le discussioni famigliari non mancheranno, in tal caso sarà bene essere costruttivi e indulgenti. Chi ha dei genitori anziani o dei figli piccoli dovrà riflettere attentamente su una decisione che li riguarda. Mantenete la calma! Salute ballerina.

Scorpione - Settimana che parte con il folle, avete molte aspettative e questo rischierà di trasformarsi in un’arma.

Non illudete, forse qualcuno è invaghito di voi ma i suoi sentimenti non sono ricambiati. Le stelle parlano di novità professionali e finanziarie. Potrebbero arrivare aumenti, quindi tenete gli occhi bene aperti. Cercate di prevenire e non trascurate l’alimentazione cedendo al cibo spazzatura proposto in certi locali. Trattatevi come se fosse una pietra preziosa e pretendete il massimo per voi. Le liti saranno in agguato, voleranno parole al vetriolo e tante recriminazioni. Telefonate o messaggi in arrivo, ma non fate ingelosire il/la partner. Sul finire della settimana avrete modo di staccare la spina e recuperare. Domenica il vostro spirito si sentirà alquanto sollevato.

L’oroscopo settimanale dal Sagittario al Pesci

Sagittario - In certe giornate avrete voglia di abbandonare ogni cosa e fuggire lontano da tutto e tutti. Vi trovate nel bel mezzo di un periodo pesante, in cui delle certezze sembrano venute a mancare. Magari all’esterno apparite sorridenti ma dentro di voi state combattendo una battaglia durissima. Dopo la pioggia spunta l’arcobaleno, perciò pensate che presto o tardi arriverà ciò che state aspettando. Una bella serie tv straniera o un film al cinema vi sapranno distogliere l’attenzione dai problemi quotidiani. Potreste ripensare ad un vecchio amore e nutrire molti rimpianti, ma non infossatevi sulle cose passate. Chi è sposato farà bene a sorprendere il partner.

Capricorno - In questo periodo state eccedendo troppo con il cibo e state anche poltrendo davanti alla televisione. Non fate le ore piccole, anzi cercate di ripristinare il vostro naturale ritmo. Una persona o più persone potrebbero riferivi dei pettegolezzi su qualcuno che conoscete bene, ma non partite in quarta con i giudizi. Arriveranno delle notizie generali decisamente importanti. Prendetevi più cura di voi stessi, quindi prenotate dal parrucchiere o dall’estetista, dormite di più, mangiate sano e fate una regolare attività ginnica. Qualcuno sembra avercela con voi, forse un collega o un vicino di casa. Attenzione ai mezzi di trasporto pubblici, potrebbero esserci degli scoccianti imprevisti.

Acquario - Qualche nativo di questo segno sta vivendo un periodo altalenante. In settimana tornerà il sereno e finalmente tirerete un bel respiro di sollievo. La vostra mente rivangherà gli eventi passati, ma che senso ha ripensare a ciò che è accaduto molti anni fa? Investite sul presente, sulla cultura e sulle sane relazioni. Solo così potrete garantirvi un futuro roseo e ricco di cose piacevoli. In famiglia anche se non si va d’accordo, si può benissimo evitare di intavolare interminabili discussioni. Questo concetto vale anche all’interno della sfera lavorativa, in modo particolare tra colleghi. Fate sempre del vostro meglio e approfondite ciò che vi intriga. Qualunque sia la materia, basta lasciarsi guidare dalle passioni.

Una canzoncina vi frullerà nella testa, ma non distraetevi.

Pesci - In famiglia dovrete affrontare uno spinoso argomento riguardante la salute di una persona cara o di una situazione finanziaria o lavorativa. Qualunque sia la difficoltà che vi ritroverete ad attraversare, sappiate di non essere soli. Tutto è superabile, basta mettercela tutta e non arrendersi. Gli ostacoli saranno in agguato, ma se vi armerete della migliore volontà riuscirete a superare ogni cosa. Nel lavoro potreste ricevere elogi e anche incarichi proficui, cercate solamente di non procurarvi ulteriore stress. Una persona a voi vicina potrebbe offrirvi un consiglio vincente, quindi prestate attenzione e tenete le orecchie bene aperte. Occhio alla guida, chiedete un passaggio se possibile. La mattina faticherete ad alzarvi per colpa del sonno e del freddo che state patendo ultimamente. A breve arriverà la primavera, preparatevi.