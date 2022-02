L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 9 febbraio 2022. L'Astrologia sul periodo porta alla ribalta delle cronache astrali il buon momento messo in conto ad alcuni segni. In questo contesto, lo ricordiamo, ad essere presi in considerazione i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci, analizzati sia in ambito affettivo che lavorativo. Diciamo subito che a poter contare su un ottimo mercoledì saranno tutti quelli appartenenti al Sagittario, super-favorito insieme a Bilancia, Capricorno e Acquario.

Differente piega è prevista riguardo la giornata in analisi a coloro dello Scorpione, considerati in stallo in alcune situazioni, dunque pronosticati in periodo "sottotono".

Iniziamo a togliere il velo all'Oroscopo del giorno 9 febbraio consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 9 febbraio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★★. Si intuisce subito che il prossimo mercoledì porterà buone notizie, consegnando al periodo della settimana appena iniziata ottime chance ed abbastanza fortuna. Se il tempo è bello, senza sussulti, si placherà l’ansia e si schiarirà la mente. Una buona organizzazione vi renderà meno dispersivi e più efficienti.

Ottima giornata per programmare la prossima gita da fare in dolce compagnia, per godersi al massimo le opportunità offerte dal periodo invernale. Sarete in vena di tenerezze, e questa potrebbe essere un’ottima occasione per fare progetti di vita a due o ribadire nella coppia i reciproci sentimenti. Single, succulente occasioni da cogliere al volo.

Possibile una chiacchierata chiarificatrice con un ex fiamma, dopo un lungo silenzio. Nel comparto lavoro, l'’esperienza accumulata è il miglior faro per evitare incresciosi abbagli, per non rischiare brutte figure davanti a colleghi o superiori.

Scorpione: ★★. Le previsioni zodiacali di mercoledì preannunciano una giornata in stallo, non troppo positiva.

Peggio di così non poteva capitare: purtroppo gli astri non saranno come nelle attese, al contrario, daranno al periodo tendenza al ribasso. Per i sentimenti, voci di corridoio insinuando dubbi e incertezze sulla vostra relazione amorosa. Ma di quante prove d’amore avete ancora bisogno? In coppia sottolineare ogni cosa e puntualizzare qualsiasi mancanza solo perché vi siete alzati dal letto con il piede sbagliato, non serve. Single, ritagliatevi un po’ di tempo per sviluppare nuove strategie capaci di risolvere brillantemente alcune situazioni legate al settore sentimentale e affini. Il lavoro non procede come dovrebbe e potreste battibeccare con qualche collaboratore: non cedete al nervosismo, passate oltre!

Sagittario: ★★★★★. L'oroscopo del 9 febbraio prevede ottime chance nel periodo. Pronti a sbancare in amore e nel lavoro? La giornata, in alcuni casi darà occasione per vedere un po’ di bella gente, oppure favorire il riallaccio di contatti che sembravano un po' allentati dal tempo. In amore, la pazienza è la virtù dei forti: per quanto suoni irritante alle vostre orecchie, per quieto vivere cercate di accordarvi sulle sue note. La vita affettiva non ha attraversato un buon momento, ma la vostra capacità di sorvolare sui problemi, di vivere alla giornata la solita quotidianità questo mercoledì darà vantaggi e sorprese a non finire. Per i single: rendetevi disponibili ad adottare nuove metodologie di conquista, capaci di aprirvi porte che altrimenti resterebbero chiuse.

Nel lavoro, avrete voglia di darvi da fare e dunque vi butterete a capofitto nelle vostre attività. Probabili elogi.

Oroscopo e stelle del 9 febbraio, dal Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★★. La giornata del 9 febbraio è stata messa in preventivo con il massimo della positività. Sarà davvero un grande mercoledì o rimarrete delusi? Questo noi non possiamo saperlo, però le premesse ci sono tutte: buona fortuna! In merito agli affetti, Venere in romantico trigono a Urano, in questi giorni è resa più che mai sensuale dai maliziosi influssi rilasciati dalla congiunzione marziana. Che dire: la vostra fantasia non ha limiti, dunque approfittate! Single, Venere fa gli occhi dolci anche a voi suggerendovi le dritte necessarie per fare breccia con chi vi ha rapito il cuore.

Preparatevi ad una serena la vita a due. Nel lavoro siete pronti a mettervi in proprio ma non avete il denaro necessario per il grande passo? Informatevi per eventuali finanziamenti.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno vedono un periodo emozionante, pronto a favorire i buoni rapporti con partner, fidanzati, amici e familiari. In evidenza un mercoledì sulla perfetta positività, anche se non saranno assenti momenti di maggior autocontrollo. In campo sentimentale, col partner non s’intravedono problemi di sorta, sempre che non siate voi stessi a crearvene. Afferrerete al volo ogni occasione vi si presentasse a portata di mano, riuscendo a trarne il massimo vantaggio. Single, un incontro inaspettato vi aprirà dinanzi uno scenario che fino a ieri avreste giudicato impossibile.

Non esitate a farvi eventualmente avanti: l'amore non ama aspettare. Nel lavoro, sapete bene che potete farcela anche solo con i vostri mezzi, dunque perché tergiversare?

Pesci: ★★★★. L'oroscopo del giorno, di mercoledì 9 febbraio predice periodo stabile, quasi in sordina, senza portare troppe illusioni o falsi miti da raggiungere. Tutto scorrerà nella solita normalità, specialmente in amore. Pertanto giornata che non offre grandi emozioni ma, in compenso, permette di analizzare con calma il rapporto, assaporando ciò che sa donare. Conciliate la necessità dei doveri quotidiani e la voglia di libertà, solo così riuscirete a vivere sereni insieme a chi amate. Per coloro ancora single periodo di grande selettività in campo sentimentale, unitamente alla voglia di mettersi in gioco. L’amore è dietro l’angolo e non vi troverà impreparati. Il lavoro andrà come sempre: alti e bassi. Produrrete quanto vi proponete, mantenendo ordine nelle idee.