L'oroscopo di martedì 8 febbraio è pronto a dire la propria in merito a come andrà la seconda giornata della corrente settimana. Il periodo si presume possa portare fortuna in amore o nel lavoro a più di qualcuno, mentre ad altri favorirà l'amicizia come anche nuovi introiti di denaro. Non tutti, comunque, avranno il piacere di poter gongolare, visto che gli astri, spesso, un giorno donano senza riserve e un altro tolgono senza pensarci due volte.

Secondo le previsioni zodiacali di martedì, vista la carta astrologica del periodo, ad avere massimo appoggio dalle stelle saranno Ariete, Gemelli, Cancro e qualche altro segno tutto da scoprire.

In lieve difficoltà, invece, saranno coloro del Leone e del Sagittario, mentre il Toro avrà a che fare con una giornata di routine. Nel lavoro esulteranno gli amici della Bilancia.

Ecco i dettagli con i consigli dell’Oroscopo di domani 8 febbraio per tutti i segni dello zodiaco.

Previsioni astrologiche di martedì 8 febbraio, dall'Ariete al Cancro

Ariete - Sarà una giornata produttiva per voi nativi. Se avete da poco trovato un nuovo impiego che sembra farvi dare il meglio di voi, vi sentirete un po' stanchi ma soddisfatti. Perfetto così, era quello che stavate cercando. In amore tutto ok. Secondo l’oroscopo, le stelle vi daranno la grinta per risolvere una questione importante a cui non davate il giusto peso.

In salute è il momento di rimettersi in forma, date il via a una dieta sana.

Toro - Sarà una giornata che passerà in fretta. Sarete presi dalla solita routine. Non succederà nulla di diverso. In qualche caso vi sentite particolarmente deboli, quindi sarà meglio che vi riposiate un po' di più. L’influenza della Luna nel segno non vi farà svegliare con l’umore adatto a causa della quadratura da Sole e Saturno.

Sarete infastiditi da tutto e ve la prendere per un niente.

Gemelli - Molto alta sarà probabilità di trovare l'amore, quindi di incontrare l'anima gemella nel caso foste single. Le previsioni astrologiche indicano che sarà una giornata bellissima. A lavoro state per ottenere una promozione e in amore potreste vivere una giornata davvero speciale.

Darete il via a progetti tenuti per troppo tempo in stand by: avrete la fortuna dalla vostra parte. In bocca al lupo!

Cancro - Le stelle prevedono che sarà una giornata molto proficua di un periodo che vi vede come protagonisti. Piano piano la vostra situazione generale risulterà in miglioramento, sotto ogni punto di vista. La fine di febbraio, poi, sicuramente vi regalerà quelle risposte che aspettate da tempo e, forse, anche qualche piccola soddisfazione sentimentale. La parola d'ordine sarà "fiducia".

Oroscopo di domani 8 febbraio, dal Leone allo Scorpione

Leone - Giornata un po' così. Qualcuno tra voi potrebbe sentirsi un po’ fiacco, ecco perché converrebbe sfruttare la giornata per recuperare energia.

Del resto, nei giorni scorsi avete dato tutto voi stessi, quindi meglio essere riposati. Avete bisogno di più forza per risolvere alcuni problemi di carattere legale o finanziario che si trascinano da tempo. L'amore e la famiglia invece potranno dare sorprese piacevoli.

Vergine - La settimana è appena cominciata e questo periodo potrebbe dare qualche risposta in più. Per qualcuno ci sarà da riorganizzare parte della propria vita. Forse si dovrà ripartire da capo, ma questo potrebbe essere perfino stimolante. Anche in amore si inizia a intravedere uno spiraglio di luce. Promettenti eventuali rapporti con Leone e Vergine, siano essi affettivi che lavorativi. Sorpresina a fine giornata.

Bilancia - Con la Luna nel segno del Toro, l’amore tornerà in primo piano.

Anche sul lavoro si potranno fare passi in avanti: cominciate col risolvere i problemi in atto, poi piano piano vi dedicherete a tutto il resto. Le previsioni astrologiche annunciano in generale eventi positivi e belle soddisfazioni. In recupero la fiducia nel futuro, dopo un periodo da dimenticare. Presto le cose prenderanno una piega migliore, nel frattempo accontentatevi di questa speranza ritrovata.

Scorpione - Si prevede che sarà una delle settimane più importanti per voi del segno, dunque non sprecatela restandovene con le mani in mano. In molti state per risalire la china, ben disposti a qualche sacrificio pur di rinnovare la propria vita, ma non sarà tutto facile e immediato. Servirà pazienza e sangue freddo.

I problemi sono ancora tanti, sul lavoro e in amore: cercate di non sfogare la vostra agitazione su chi non c'entra nulla.

Previsioni zodiacali dell'8 febbraio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Questo martedì servirà tantissima attenzione, soprattutto in famiglia. Probabilmente ci saranno dei problemi con il partner o i figli: quest'ultimi si mostrano sempre più polemici e per voi è impegnativo guidarli sulla retta via. Per questo motivo sarà una grandissima cosa quella di mettere di lato il proprio nervosismo e magari provare anche ad ascoltarli ogni tanto. Se state cercando una nuova strada lavorativa, controllate bene gli ultimi bandi.

Capricorno - Giornata buona ma abbastanza impegnativa.

In molti farete i conti con un po’ di stanchezza generale, poi però, piano piano, inizierà una buona ripresa. State ritrovando maggiore stabilità e fiducia, tra un impegno e l’altro. Certo, sono giorni di fatica e tanto impegno, ma anche di rinascita e speranza. Il prossimo fine settimana potrebbe dare qualcosa in più dal punto di vista sentimentale. Questo varrà sia per le coppie sia per i single.

Acquario - Questo martedì potreste accusare un leggero calo psicofisico: siate prudenti! Le previsioni astrologiche dell'8 febbraio, indicano che a vostro favore potrebbero arrivare soluzioni in amore. In questo momento, però, siete alle prese con qualche piccolo problema legato al passato e questo vi rende ansiosi.

Questioni legali da risolvere sul piatto? Affidatevi a qualcuno che "la sa lunga" in merito a cavilli e contro-cavilli legali.

Pesci - La prossima giornata avrete voglia di prendervi le vostre soddisfazioni, anche se non sarà facile. In ambito sentimentale avrete bisogno di molta prudenza. Occhio a non competere con il partner perché la fortuna questa volta potrebbe voltarvi le spalle. Sarà necessario mantenere il self control, per non litigare. Molto meglio contare sulle proprie forze e sul destino ma dovrete sforzarvi di non rimuginare sul passato. Quel che sarà, sarà...