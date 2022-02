L'Oroscopo dal giorno 21 al 27 febbraio apre le porte ad una settimana carica di movimenti astrali determinanti. Questo è stato un mese decisamente sottotono, anche se in alcuni momenti avete vissuto grandi emozioni che hanno occupato molto spazio nella vostra mente. Quest'ultima settimana di febbraio comincerà con la Luna in Scorpione in fase calante per poi spostarsi in Sagittario nell'ora di pranzo di mercoledì. Nel weekend l'astro d'argento soggiornerà nella casa del Capricorno e questo potrebbe portare alla resa dei conti ma anche a turbolenze.

A livello generale, se c'è un intervento o un esame da sostenere, gli astri danno il via libera. Amore, lavoro, salute, benessere, amicizia, relazioni sociali, famiglia e altro ancora, passiamo in rassegna le previsioni astrali della settimana fino al 27 febbraio.

Oroscopo, previsioni della settimana dall'Ariete al Cancro

Ariete - Lunedì e martedì saranno le giornate migliori per intraprendere un nuovo percorso lavorativo o professionale. Risultano favorite anche le diete e tutto ciò che riguarda la salute e il benessere. Cercate di ricominciare la settimana programmando gli impegni su agenda, evitate di procedere a caso perché finirete soltanto per stressarvi e innervosirvi. Siete in un periodo della vostra vita in cui non sapete che pesci prendere.

Sono aumentate le difficoltà e avete la sensazione che qualcuno stia giocando con voi. Fermatevi e prendete un bel respiro, soprattutto se le cose dovessero rallentare o ingarbugliarsi. Nel weekend avrete tempo e spazio per voi stessi, non trascuratevi.

Toro - Dopo un weekend di riposo, avrete difficoltà a riprendere la routine in mano.

Detestate i lunedì e si vede, ma cercate di non ripetere lo stesso copione ad ogni inizio di settimana. Le stelle favoriscono i cambi di binari, in special modo se quello che state attualmente percorrendo non vi sta portando dove desiderato. L'inverno sta per uscire di scena, ma ancora per qualche giorno dovrete stringere i denti.

Il vostro corpo risulta fuori forma, per cui cercate di fare qualcosa a tal proposito e smettetela con il cibo spazzatura, alcol, fumo e dolci. Datevi una bella regolata aggiustando l'alimentazione e smuovendovi dalla solita sedentarietà. Tutto ciò sarà il primo passo verso una mente più positiva e reattiva.

Gemelli - Ci sarà tanto da fare in settimana ma per fortuna le stele rivelano che partirà con lo sprint giusto. Non solo lavoro/studio ma anche famiglia e casa. Sembrano esserci dei guasti da riparare o delle ristrutturazioni da terminare. Vi trovate in un periodo particolare della vostra vita in cui vi sentite confusi e preoccupati. Una persona piena di energia vi saprà fornire il giusto supporto e questo risveglierà la vostra mente dal letargo invernale in cui siete stati inghiottiti.

Qualche nativo di questo segno sembra avere problemi a dormire, perché magari la sera la mente rivanga i più disparati episodi vissuti o forse ci sono problemi di salute che vi tormentano. Visita dal medico o dal dentista, ma anche l'auto necessita di revisione.

Cancro - Riponevate un bel po' di speranze sull'anno nuovo, ma sin da quando è iniziato non avete avuto un minuto di quiete oppure siete stati colti da un pessimo stato d'animo. Le buone notizie, però, sono in dirittura d'arrivo al prossimo binario! La primavera spazzerà via ogni incomprensione, depressione e difficoltà, perciò non dovete fare altro che stringere i pugni e aspettare. Sfruttate questa settimana per fare una bella revisione generale e per riflettere sul da farsi.

Il vostro corpo necessita di attenzioni costanti, quindi eliminate le abitudini nocive e muovetevi di più all'aria aperta. Dopo una settimana piena di impegni, nel weekend avrete tanto tempo per voi stessi: una bella maschera facciale o un bagno ai sali, vi sapranno rigenerare. Investimenti favoriti.

Le previsioni dell'oroscopo dal Leone allo Scorpione

Leone - Se davvero siete stanchi della vostra vita, allora dovete essere voi a muovere il primo passo verso il cambiamento desiderato. L'inverno porta sempre confusione, demoralizzazione e apatia, ma la primavera che sta per arrivare all'interno delle vostre vite, vi saprà ricompensare del tempo sprecato. Il 2022 magari non è iniziato come sperato, tuttavia la musica sta per cambiare in meglio.

Organizzatevi in anticipo, se possibile svegliatevi una mezzora prima, altrimenti finirete per rallentarvi o incasinarvi ulteriormente. Adottate una mentalità vincente e smettetela di lamentarvi di ogni minuscola cosa.

Vergine - Mettere nero su bianco i propri impegni e gli obiettivi da raggiungere, è di grande utilità. Anche se l'inverno è ancora in circolazione, dentro di voi sbocceranno i primi fiori primaverili. Sarà una settimana carica di pensieri, faccende, esami, test, prove da superare, colloqui, insomma qualcosa di consistente che occuperà gran parte della vostra mente. Chi è in pensione o disoccupato, sta considerando un lavoretto extra per arrotondare visti gli ultimi rincari. A quanto pare le stelle sentono odore di grandi notizie generali in arrivo, cercate di non sottovalutare i primi segnali.

Acciacchi di salute. Il vostro corpo potrebbe essere fuori forma, perciò cominciate a prepararvi per l'estate a partire da questa settimana e tenetevi alla larga da diete fai-da-te e troppo restrittive.

Bilancia - Qualche fobia o preoccupazione vi sta bloccando la visuale, impedendovi di avere successo e di arrivare dove meritate di essere. Non perdete altro tempo e rimboccatevi le maniche. Vi state trascinando l'apatia da troppo tempo e questo vi sta danneggiando. Anche a causa di questo stato interiore, in famiglia, in amore ma anche nel lavoro, non c'è una cosa che vi appaghi. Se non vi sentite stimolati a sufficienza, allora cercate la motivazione altrove. Libri, podcast ma anche film e serie tv possono spronare a raggiungere i propri sogni.

Tutto può migliorare, basta effettuare un passo alla volta e crederci. Anche chi ha subito una grande perdita, un lutto o un licenziamento, può ripartire o magari ricominciare da zero.

Scorpione - Settimana delicata e da maneggiare con cura. Chi lavora sembra essere stufo di ciò che fa: sempre le stesse parole, sempre gli stessi movimenti. Attenzione a non andare in escandescenze, altrimenti finirete per generare ulteriori problemi. San Valentino è passato, ma l'amore dev'essere presente ogni giorno. Anche se ormai sembrate stanchi del partner o magari avete voglia di trasgressione, cercate di non commettere errori di cui potreste pentirvi. Tempo di rinnovare il guardaroba e i cosmetici. Chi ama la tecnologia vorrebbe acquistare un prototipo all'avanguardia, ma sono tempi pericolosi a livello finanziario.

Weekend perfetto per una fuga romantica o per resettare mente e corpo dallo stress dal solito tran-tran.

L'oroscopo settimanale dal Sagittario ai Pesci

Sagittario - Quando la Luna sarà nel vostro segno (nel cuore della settimana), esploderete di energia e vita. Incontri e conoscenze favorite. Chi è in coppia sta per vivere una sorta di luna di miele. Sarà possibile riconciliarsi con una certa persona, forse un collega, un amico o un famigliare. Voglia di dare il massimo e di splendere dopo un lungo periodo sottotono. Arricchite il guardaroba di colori vivaci, la primavera sta arrivando! Le stelle invitano a spazzare via tutte le cose guaste e che non possono essere riparate. Fate una bella revisione generale in modo da assicurarvi di avere tutto sotto controllo.

Imprevisti famigliari, chi ha dei figli piccoli dovrà fare attenzione ai loro capricci.

Capricorno - La settimana potrebbe iniziare con una serie di rallentamenti, ma già da venerdì comincerete a ingranare. Sabato e domenica avrete la Luna nella vostra casa e questo non è certamente di buon auspicio, ma ci sarà comunque qualche lezione preziosa da imparare. A ogni modo il weekend permetterà di ammortizzare i danni. Forse ultimamente avete le mani bucate, state spendendo più del dovuto arrivando a sforare il budget mensile. Datevi una calmata perché siamo nel bel mezzo di tempi delicatissimi a livello finanziario. Al contrario se state pensando ad un investimento, allora le stelle vi danno il via libera prima che l'occasione sfumi!

Acquario - La settimana potrà iniziare in modo piacevole, ma tutto dipenderà esclusivamente da voi. Se vi sentite oberati di impegni e responsabilità, allora cercate di alzarvi prima del solito in modo da fare le cose con calma e, soprattutto, datevi la priorità. Dedicare i primi raggi di sole della giornata alla propria persona produce effetti positivi. Nell'arco della settimana prenotate dall'estetista e/o dal parrucchiere, rinnovate il guardaroba e sbarazzatevi di ciò che non indossate più: è inutile collezionare vestiti! Chi studia a breve potrebbe dover sostenere un esame o un test, ecco perché sarà bene lavorare sulla concentrazione. In famiglia la tensione si taglia con un coltello, ma cercate di essere indulgenti e pazienti.

Pesci - La vostra vita sembra aver subito una battuta d'arresto poiché una o più cose non stanno andando come dovrebbero. Magari il lavoro non frutta più, forse avete subito un ridimensionamento della paga o forse siete stati colpiti dai rincari di questi ultimi tempi. Cercate di non disperarvi e ripartite. Separate il lavoro dalla vita personale, sono entrambi importanti! Non fermatevi mai e continuate a studiare nuovi meccanismi per migliorarvi. Necessitate di un hobby anti-stress, perché ultimamente siete stressati e infelici. Chi è in coppia da anni è in una fase di letargia, non è da escludersi una rottura! Chi ha dei figli o dei nipotini, in settimana avrà a che fare con loro. Fatevi furbi con il denaro. A volte è necessario spendere di più per risparmiare, quindi non lesinate sulla qualità e tenete in gran considerazione le recensioni di altri compratori. Salute stabile, il 23 febbraio sarà un giorno bellissimo.