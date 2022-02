L'oroscopo di giovedì 10 febbraio descriverà un quadro astrale molto accurato e preannuncerà una giornata ricca di sorprese. Stando alle previsioni astrologiche, alcuni segni avranno modo di chiarire con il partner, mentre altri faranno fatica a controllare le emozioni.

Nel dettaglio, l'Ariete, la Bilancia e l'Acquario saranno molto emotivi, mentre i Gemelli, la Vergine e il Capricorno non saranno ancora pronti a confidarsi con gli altri. Il Leone e il Sagittario avranno qualche difficoltà sul lavoro, al contrario del Toro e dello Scorpione, che avanzeranno senza alcun ostacolo.

Infine, il Cancro e i Pesci lotteranno per le persone care.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 10 febbraio.

Previsioni astrologiche di giovedì 10 febbraio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: non riuscirete ad avere un controllo completo sulle vostre emozioni. Prenderete le scelte in base al vostro istinto e non alla razionalità. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di non lasciarvi prendere troppo dalla foga del momento: in futuro potreste pentirvene.

Toro: la giornata di domani sarà molto tranquilla. Senza troppi sforzi, riuscirete a dimostrare di essere in possesso di tutte le carte in regola per farcela. Il lavoro vi darà numerose soddisfazioni e, forse, con un pizzico di audacia, potrete accedere anche all'occasione tanto desiderata.

L'amore del partner vi trasmetterà ancora più fiducia.

Gemelli: non farete alcuno sforzo per aprirvi con le persone care perché non vorrete attribuirgli un ruolo nei vostri problemi. Preferirete lottare da soli e chiedere aiuto solo se estremamente necessario. La giornata lavorativa proseguirà a gonfie vele, mentre in amore incontrerete qualche difficoltà.

Cancro: sarete molto altruisti verso i vostri affetti. Tenderete a immedesimarvi nei panni altrui e a cercare di risolvere i loro problemi. Sul lavoro sarete piuttosto distratti perché preferirete dare la priorità all'amore e alle vostre passioni. Amerete trascorrere il tempo all'aria aperta per praticare degli sport.

Oroscopo di domani 10 febbraio: dal Leone allo Scorpione

Leone: i ritmi lavorativi saranno un po' troppo serrati. Tenderete ad accumulare stress e a non riuscire a gestire tutto. Cercherete di bruciare le tappe, in modo da non dover rinunciare ai vostri impegni, ma questa potrebbe essere un'arma a doppio taglio. Le previsioni astrologiche vi consigliano di non aver paura di procedere più lentamente.

Vergine: cercherete di non impensierire le persone che vi staranno vicine. Farete finta di essere a vostro agio e di non avere un solo problema al mondo, ma le cose staranno diversamente. Ci saranno delle questioni che vi preoccuperanno e che non vi consentiranno di riposare serenamente. Per fortuna, presto supererete questo momento.

Bilancia: questa giornata sarà caratterizzata da emozioni contrapposte. In alcuni momenti sarete tranquilli e propositivi, ma in altri tenderete a perdere la pazienza e a prendervela con il partner. Il lavoro, inoltre, aggiungerà un notevole livello di stress a causa dei numerosi incarichi da portare a termine.

Scorpione: il vostro segno sarà molto fortunato perché non avrà problemi né sul lavoro né in amore. Sarete disinvolti e audaci perché saprete di poter fare appello a numerose risorse. Le sfide non vi spaventeranno, ma preferirete affrontarle dopo una lunga preparazione: non lascerete niente al caso.

Profili zodiacali e previsioni astrologiche del 10 febbraio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete bisogno di prendervi una piccola pausa.

Il livello di stress, infatti, non farà che aumentare. Sul lavoro affronterete una situazione difficile a causa dei vostri colleghi di lavoro. Farete fatica ad andare d'accordo e a collaborare. Le previsioni astrologiche di domani vi consigliano di non alimentare inutili discussioni.

Capricorno: tenderete a chiudervi a riccio perché non vorrete permettere agli altri di intuire i vostri sentimenti. Il vostro sarà un atteggiamento di protezione che, nonostante tutto, non riuscirà ad allontanare gli amici più stress. Anche il partner proverà ad approfondire la questione e a comprendervi.

Acquario: la vostra forza risiederà nelle emozioni. Esse, infatti, vi guideranno, spingendovi a prendervi cura degli altri.

Supporterete le persone care in tutti i modi possibili, senza però nascondere le vostre vere opinioni. Il partner apprezzerà la vostra sincerità e l'affetto dimostrato.

Pesci: niente e nessuno potrà allontanarvi dagli affetti più stressi. Proverete a organizzare qualcosa di divertente da fare tutti insieme, ma il tempo vi sarà di ostacolo. Gli impegni della giornata, infatti, vi costringeranno a prendere determinate decisioni. Il partner potrebbe opporsi.