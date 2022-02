L'oroscopo di domani è pronto a valutare la giornata di giovedì. A tenere banco come sempre. le previsioni zodiacali del 10 febbraio 2022, in questo frangente relative ai primi sei segni dello zodiaco. L'Astrologia porta buone notizie, ma solo per alcuni simboli astrali preventivati a massima positività. Sarà un giovedì vincente, questo è certo, ma per quali segni? Diciamo che a gongolare tra Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine saranno solamente in due: pronti a scoprire la verità? Certo che si, pertanto iniziamo subito a togliere il velo alle stelle del giorno valutate dall'Oroscopo di domani 10 febbraio con, in primissimo piano, l'amore e il lavoro segno per segno.

Previsioni zodiacali del 10 febbraio, amore e lavoro

Ariete: ★★. L'oroscopo di giovedì predice una giornata poco allettante. In amore, una leggera inquietudine vi farà capire che dovete staccare la spina e dedicare più tempo al riposo e ai vostri familiari. Provate a ritrovare ritmi più naturali e godervi serenamente la vicinanza di chi vi vuole bene. Se vi sentite in crisi con la persona amata è perché esistono reali motivi di scontento. Affrontate la cosa serenamente e trovate la soluzione al problema. Single, le tensioni in casa vostra ormai sono diventate un'abitudine, al punto che non ci fate neppure caso. Che a scatenarli siate voi stessi o la vostra famiglia, la situazione non cambia di una virgola: sotto il vostro tetto si prova una sensazione di disagio e, chiunque venga a farvi visita, se ne avvede, rimediare.

Nel lavoro, giornata decisamente no. Ritardi e contrarietà si aggiungono a imprevisti difficilmente gestibili.

Toro: ★★★. Giovedì valutato con la spunta del "sottotono". In campo sentimentale non sarà facile trovare un accordo di coppia sereno, anche se dalla parte vostra avete tutta la voglia di ritrovare quella complicità nascosta sotto le tensioni.

Così, a causa di liti e discussioni infinite potreste arrivare fino a sera. Single, sarete un po' malinconici, forse perché vi state facendo troppe domande ripensando a quello che avete sfiorato, ma mai raggiunto. Allora perché non provate a voltare pagina? Non è mai troppo tardi per farlo, anche perché le sorprese piacevoli della vita sono spesso dietro l'angolo ad aspettarvi...

Nel lavoro, un’eccessiva leggerezza da parte vostra potrebbe creare problemi riguardo ad un progetto importante. Saranno necessari costanza e tanto impegno.

Gemelli: ★★★★★. Splendida giornata per fare o eventualmente disfare qualsiasi cosa importante. In amore, le questioni di cuore vi riservano sorprese e cambiamenti piacevoli. Continuate a pensare in positivo e contate pure su questo ottimo momento. L'intesa sentimentale con il partner toccherà vertici d'eccezione. Vi verranno così in mente delle brillanti idee per la serata, magari anche da condividere la vostra famiglia al completo. Single, le stelle renderanno vivaci i vostri riflessi mentali e daranno smalto più che mai alla vostra capacità percettiva.

Altresì, Sole e Saturno in trigono alla vostra bella Luna, proteggeranno sempre alla grande la vostra voglia di serenità rendendo fiuto e intuizione imbattibili in qualunque circostanza. Benissimo gli approcci sentimentali. Nel lavoro, gli astri potenziano la socievolezza e la vostra abilità comunicativa. In miglioramento il fiuto negli affari: metterete le ali ad accordi e contratti.

Oroscopo e stelle di giovedì 10 febbraio

Cancro: ★★★★. Periodo tranquillo, giudicato dalle quattro stelle indicanti normalità e routine assoluta. Per i sentimenti, vi sentirete bene in compagnia della persona amata e la serata si annuncia davvero deliziosa. Vivrete sulla stessa lunghezza d'onda, oltre ad un ottimo livello di scambio di idee.

Preparatevi a una giornata tutta sentimento, inframmezzata da bei messaggi d'amore e da confidenze intimissime. Single, tutto andrà decisamente bene perché Venere risulta in buona posizione: il pianeta dei buoni sentimenti cercherà di favorirvi in questo giovedì, ed in effetti pure il vostro umore sarà abbastanza alto nei rapporti personali. Così per molti di voi potrebbero persino arrivare nuove emozioni portate da una nuova conoscenza. Nel lavoro, le finanze saranno buone, merito delle vostre scelte tutte positivamente confermate. Questo vi renderà enormemente orgogliosi di voi stessi.

Leone: ★★★★. Tutto sotto controllo (o quasi): la giornata non porta pesi eccessivi ma nemmeno totale lascivia.

In amore, saprete comunicare sufficientemente con il corpo e rendere l'interazione con la persona amata alla pari di una sorta di dolce danza, finalizzata a stare bene insieme. Per vivere con gioia il presente dovrete mettere in sordina il vostro egocentrismo, evitando di smuovere pretese esagerate. Le coppie, formatesi da poco vivranno attimi di profondo romanticismo. La fiducia nella persona amata sarà totale. Single, aprite il vostro cuore ai sentimenti: le stelle potrebbero portare delle emozioni grandi e piacevoli. Sarà un buon giovedì per l’amore o per i nuovi rapporti, anche quelli che ancora devono nascere. Nel lavoro, gli astri sostano in angolatura propizia. Stimolanti prospettive di progresso: ponetevi nell'ottica di apertura verso nuovi interessi.

Vergine: ★★★★★. L'oroscopo di domani, giovedì 10 febbraio, annuncia un ottimo periodo. In campo sentimentale, in questo giorno, il rapporto con il partner sarà contrassegnato da molta dolcezza e tranquillità. Il sostegno che vi offrirà la persona del cuore sarà incondizionato, questo renderà migliore anche le vostre giornate future. I problemi e le preoccupazioni passeranno in secondo piano, perché quello che volete è vivere pienamente questo momento idilliaco in totale serenità. Single, il settore dei progetti e delle amicizie sarà illuminato dalle stelle. Questa potrebbe essere la giornata ideale per fare nuovi incontri e avviare qualche progetto che magari tenevate nascosto in un cassetto.

Non abbiate paura del giudizio altrui, perché la stima nei vostri confronti non conosce confini. Nel lavoro, durante questa giornata vincerete la pigrizia e sarete iperattivi. Riuscirete ad organizzarvi al meglio, risultando così puntuali negli appuntamenti. Spirito positivo in tutto ciò che farete.

È possibile continuare per i sei segni restanti: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la seconda parte dell'oroscopo di giovedì 10 febbraio.