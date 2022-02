L'oroscopo di venerdì 4 febbraio preannuncerà una giornata ricca di novità e imprevisti. Alcuni segni zodiacali si sforzeranno di scendere a patti con le loro paure, mentre per altri l'amore sarà tutto. I pianeti, grazie ai loro transiti, influenzeranno le nostre scelte in ambito lavorativo, sentimentale e sociale.

Secondo le previsioni astrologiche di domani, il Cancro, lo Scorpione e l'Acquario brilleranno di luce propria, mentre il Toro, la Bilancia e il Capricorno si appoggeranno all'amore del partner. il Leone e i Pesci saranno pronti a fare la differenza, al contrario dell'Ariete e il Sagittario che si concentreranno sulla loro famiglia.

Di seguito tutti i dettagli dell'Oroscopo di domani 4 febbraio.

Previsioni astrologiche di venerdì 4 febbraio: dall'Ariete al Cancro

Ariete: dovrete risolvere alcuni problemi in famiglia. Non si tratterà di litigi, ma di questioni che implicheranno la vostra presenza. Le previsioni zodiacali vi consigliano di provare a mantenere la calma. L'ansia e il panico, infatti, non faranno altro che farvi commettere errori.

Toro: questa giornata sarà caratterizzata da momenti difficili. Non accetterete l'idea di stare da soli e proverete a chiedere aiuto al partner. Quest'ultimo cercherà di starvi accanto e di sostenervi nelle vostre scelte. La famiglia, al contrario, sarà un po' perplessa.

Gemelli: proverete a liberarvi delle vostre paure.

Ci saranno delle situazioni che vi metteranno alla prova e che vi spingeranno a credere di non essere all'altezza. Le cose, però, staranno in modo totalmente diverso. Dovrete solo credere in voi stessi.

Cancro: sarete inarrestabili. Vi impegnerete per realizzare i vostri sogni e per liberarvi di tutti gli ostacoli. Vorrete accanto persone leali e positive, che possano accompagnarvi nel vostro percorso.

Sarete maldisposti verso le lamentele e le critiche distruttive.

Oroscopo di domani 4 febbraio: dal Leone allo Scorpione

Leone: sentirete il bisogno di distinguervi dagli altri. Considererete il lavoro un vero e proprio trampolino di lancio. Avrete molti progetti a cui dedicarvi e la paura di fallire non sarà un deterrente valido per fermarvi.

Sarete molto affettuosi con le persone care.

Vergine: proverete un forte senso di ingiustizia. Farete fatica a mantenere il silenzio e prenderete la parola nei momenti in cui vi sembrerà più opportuno. Difenderete gli amici e la famiglia, senza pensare alle possibili conseguenze. A fine giornata, potrebbe esserci una piccola sorpresa.

Bilancia: non potrete fare a meno della persona amata. Sarà un punto di riferimento fondamentale per voi, sia nel bene che nel male. Deporrete l'ascia di guerra e vi affiderete ai suoi consigli. Le previsioni zodiacali di domani, però, vi consigliano di riflettere attentamente prima di agire.

Scorpione: non avrete bisogno di incoraggiamenti per mostrare il vostro talento.

Avrete una forte autostima che vi consentirà di dare il massimo sul posto di lavoro. La relazione con i colleghi si baserà sul rispetto reciproco e sulla comprensione. Non vi tirerete indietro se vi verrà chiesto aiuto.

Previsioni zodiacali del 4 febbraio: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: avrete bisogno di trascorrere più tempo insieme alla vostra famiglia. Avrete la sensazione che i vostri rapporti, a causa della lontananza, si siano raffreddati. Per fortuna, potrete velocemente correre ai ripari. Le previsioni zodiacali vi suggeriscono di non aspettare troppo.

Capricorno: questa giornata sarà molto importante per l'amore di coppia. Definirete nuovi elementi del vostro rapporto e cercherete di rafforzare la sintonia che vi lega.

Ci saranno dei piccoli battibecchi, ma l'affetto e l'amore avranno la meglio su tutto.

Acquario: lascerete di stucco le persone che vi staranno attorno. Esprimerete forza e coraggio in tutto ciò che farete. Non vi spaventeranno le novità sul posto di lavoro perché cercherete di sfruttarle a vostro vantaggio. Il partner sarà fiero di voi.

Pesci: non vi unirete al coro, ma proverete ad emergere. Farete appello alla vostra creatività per incuriosire gli altri e per spingerli a conoscervi. Adorerete interagire con gli sconosciuti perché vi piacerà l'idea di poter aggiungere nuovi amici al vostro gruppo.