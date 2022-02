Giovedì 10 febbraio troveremo sul piano astrale la Luna sostare sui gradi dei Gemelli, nel frattempo Nettuno assieme a Giove stazioneranno nel segno dei Pesci. Il Sole insieme a Saturno, invece, permarranno in Acquario, così come Urano proseguirà la sosta in Toro. Marte, Mercurio, Venere e Plutone, infine, resteranno stabili in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Leone e Gemelli, meno roseo per Vergine e Sagittario.

Sul podio

1° posto Gemelli: finanze top. Il bottino economico di casa Gemelli avrà buone chance di essere particolarmente florido nel corso di questo giovedì di febbraio, specialmente per la prima e seconda decade che beneficeranno di un'entrata finanziaria del tutto inaspettata.

2° posto Acquario: chiarimenti. Giornata invernale che potrebbe risultare ideale al quarto segno Fisso per seppellire l'ascia di guerra con una figura professionale e lanciarsi in un chiarimento che appiani vecchie ruggini. Probabili slanci passionali per la terza decade dal tardo pomeriggio.

3° posto Leone: briosi. Tra il Novilunio d'Aria del 1° febbraio e il Primo Quarto di Terra di giorno 8, i nati Leone hanno dovuto fare i conti con alcuni imprevisti pratici che hanno messo a dura prova la loro resistenza fisica e mentale. Il Messaggero degli Dei a braccetto con il Luminare notturno, però, doneranno presumibilmente ai felini un giovedì in cui tornare a sorridere di gusto.

I mezzani

4° posto Bilancia: lungimiranti.

Il Grande Malefico congiunto al Luminare giallo nel loro Elemento potrebbe donare ai nati Bilancia un mood lungimirante, specialmente nei rapporti sentimentali dove riusciranno a porre le basi per una storia duratura. Meno entusiasmanti, invece, le effemeridi per la prima decade, la quale risentirà di qualche momento di distrazione in mattinata.

5° posto Scorpione: lucidi. Attenti e percettivi, ai nati sotto il segno dello Scorpione, con ogni probabilità, non sfuggirà alcun gesto o parola altrui in queste ventiquattrore, sebbene se ne guarderanno bene dal replicare a tono come al solito.

6° posto Pesci: attendisti. Il dodicesimo segno zodiacale, nel corso di questo giovedì, avrà buone possibilità di bandire impazienza e arrivismo a pro di un atteggiamento attendista, il quale gli permetterà di comprendere il momento idoneo per mettere in atto le prossime mosse professionali.

7° posto Cancro: indaffarati. Le incombenze da portare a compimento nel corso della giornata potrebbero essere molteplici e i nati Cancro, un po' per scacciare via i brutti pensieri e un po' per non appesantire la mole di attività dei giorni seguenti, proveranno ad adempierle nella loro totalità.

8° posto Capricorno: focus sui dettagli. Qualcosa parrà non quadrare sul fronte professionale dei nati Capricorno durante questo giovedì di febbraio, in particolar modo per i liberi professionisti che saranno chiamati a concentrate le loro attenzioni su alcuni dettagli dei progetti in essere, apportando le modifiche del caso.

9° posto Toro: pigri. La mole energetica di casa Toro risentirà, c'è da scommetterci, di un sostanziale calo in queste ventiquattro ore, col segno dei Terra che vedrà, di conseguenza, diminuire anche la sua voglia di mettersi in gioco.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: vorrei ma non posso. Se da un lato la mente dei nati Ariete li proietterà presumibilmente all'interno di una giornata dinamica e ricca di soddisfazioni, dall'altro lato il segno Cardinale dovrà fare i conti con qualche contrattempo che gli imporrà di rivedere la loro tabella di marcia.

11° posto Vergine: amore flop. A venir meno in questa giornata invernale nel ménage amoroso di casa Vergine sarà, con ogni probabilità, la lealtà comunicativa, coi nativi che cercheranno di addolcire alcuni loro ultimi gesti poco lusinghieri con alcune bugie bianche.

12° posto Sagittario: lavoro flop. La seconda decade del segno di Fuoco, ove possibile, dovrebbe prendersi un giorno di ferie dal luogo professionale questo giovedì, in quanto le probabilità di avere un duro confronto con un capo saranno alte.