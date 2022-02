L'oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 18 febbraio 2022. Il prossimo venerdì apre le porte a due interessanti eventi astrologici: l'ingresso della Luna in Bilancia e il passaggio del Sole in Pesci. Curiosi di scoprire chi, tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci avrà un venerdì positivo? Lo scopriremo subito iniziando a togliere il velo alle stelline quotidiane nonché all'Oroscopo del giorno 18 febbraio su amore e lavoro.

Previsioni zodiacali del 18 febbraio, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: 'top del giorno'.

A tenere banco questo venerdì sarà senz'altro la presenza della Luna, in entrata nel segno a partire dalle ore 04:51 del primissimo mattino. Il periodo marcerà sulla strada dell'euforia e della vitalità: in aumento il desiderio di muoversi, viaggiare lontano, insieme al partner o anche con gli amici, giusto per staccare un po' la spina dalla solita routine. Quindi, ottimo giorno: il periodo infatti vi vede in perfetta sintonia con le situazioni e se ci fosse qualcosa che non dovesse andare, sarete abilissimi nel farla girare nel verso favorevole, senza scosse. Se doveste trattare, convincere oppure lanciare un’idea, saprete trovare i tempi e i toni giusti perché faccia subito presa nella mente di chi di sapete voi.

Se si trattasse invece di stringere un rapporto, soprattutto professionale, saprete usare tatto e convincimento.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di venerdì predicono la possibilità che possa arrivare un ottima giornata. Tra l’altro, il periodo vi permetterà di vedere fatti e persone con grande chiarezza, di dare un’organizzazione ancora migliore ai progetti calibrando meglio l’energia impiegata.

Questa sarà anche una di quelle giornate in cui dovreste cercare di sfruttare al meglio le vostre potenzialità, in quanto le persone che vi sono intorno vi osserveranno e da alcuni di loro potrebbe dipendere molto del vostro futuro. Cercate di prendere il controllo della situazione il prima possibile, per anticipare le mosse.

È un'ottima giornata anche nel lavoro. Gli astri aprono la strada al successo personale, ma bisogna ammettere che i risultati raggiunti sono soprattutto merito vostro.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo del 18 febbraio predice una giornata tutta o quasi da dedicare alle solite cose, stando attenti a non mettere troppa "carne al fuoco". In generale, qualche piccola ombra porterà un po' di malinconia o un calo di umore nei confronti di persone amiche o colleghi. Alcune delle persone che sono intorno a voi in questo periodo potrebbero essere molto eccitate per un cambiamento che li riguarda. Diciamo che a voi questo non provoca le stesse sensazioni o almeno non con la stessa intensità. Parlando di sentimenti, sarete spontanei, socievoli e affabili, quindi potrete dare inizio ad un nuovo rapporto, ma per sapere se è vero amore occorrerà dare tempo al tempo.

Nel lavoro, con la grinta e un adeguato supporto della logica, potrete andare molto lontano, ma non fatevi bloccare dall’ansia e dall’insicurezza.

Oroscopo e stelle del 18 febbraio, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★★★. Il prossimo venerdì non dovrebbe dare troppo filo da torcere visto il momento abbastanza normale su cui poggerà il vostro cielo. Muovetevi pure con discrezione, lavorando "dietro le quinte" nell'ambito dei rapporti: fate ciò che necessario per mantenere e favorire un clima disteso e sereno. In merito agli affetti, la vita a due continua a riservarvi un sacco di sorprese, ma oggi che tutto ruota attorno alla normale routine, apprezzate ancora di più la rilassante quotidianità.

Single, su con la vita! Le malinconie hanno le ore contate. Un insospettabile corteggiatore o corteggiatrice (dipende) a breve vi confesserà che da tempo spasima per voi. Nel lavoro, se di recente avete subito un’ingiustizia che vi ha mandato fuori fase, potreste avere la possibilità di veder trionfare le vostre ragioni. Se non tutto andrà come avevate preventivato, non dovrete prenderla in modo negativo, poiché tutto avviene per una ragione e la vostra la scoprirete con l'andare delle ore.

Acquario: ★★★. Le previsioni astrali del giorno indicano l'arrivo di un periodo "sottotono". Per quanto riguarda l'amore, non sarà davvero un buon periodo: con il partner vi capirete poco e a stento, e molte delle discussioni iniziate con calma potrebbero sfociare in qualcosa di stressante.

Intanto, il vostro approccio con il lavoro dovrà essere davvero convincente. Non dovrete fare come al solito, rimandando al giorno successivo qualcosa che potreste benissimo sviluppare o risolvere subito. Tra breve il tempo diverrà un elemento fondamentale, quindi anche tutti gli altri aspetti della vostra vita dovranno essere regolarizzati. Quando lo riterrete necessario, invece, raccoglietevi in voi e meditate nella calma il da farsi. Single, state attenti: non è tutto oro quello che brilla. Con alcuni astri disarmonici, cercate di imparate ad essere più selettivi e lucidi nei vostri giudizi.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno, di venerdì 18 febbraio, pone l'attenzione sull'ingresso del Sole nel segno.

Tale passaggio è previsto a fine pomeriggio, ma il massimo della positività arriverà il giorno seguente, ossia sabato e poi anche domenica. In amore finalmente avrete delle risposte molto più concrete a proposito di una questione che da tempo è al centro dei vostri pensieri. Anche se queste dovessero essere negative, almeno saprete come comportarvi, dove mettere riparo e dove invece lasciare che sia il tempo a decidere. Non fatevi prendere dalle emozioni e siate più razionali. Anche nel lavoro vi sentite abbastanza stimolati in questa giornata: potreste provare a mettere su qualcosa di nuovo, magari un progetto o un acquisto, insomma qualcosa che possa dare una piccola scossa alla vostra esistenza. l'importante è non essere legati alla solita routine. Man mano che andrete avanti vi accorgerete di quanto queste novità vi possano giovare.