Lunedì 7 marzo troveremo sul piano astrologico la Luna assieme a Urano sostare nel segno del Toro, mentre il Sole, Nettuno e Giove risiederanno sui gradi dei Pesci. Marte, Mercurio, Venere e Saturno, infine, stazioneranno nel segno dell'Acquario, nel frattempo Plutone permarrà in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Toro e Acquario, meno roseo per Ariete e Scorpione.

Sul podio

1° posto Toro: investimenti. Semaforo acceso sul verde questo lunedì per le prime due decadi di casa Toro che volessero incrementare le loro entrate monetari, in quanto eventuali investimenti del segno Fisso potrebbero produrre un ingente ritorno economico in breve tempo.

2° posto Acquario: idee chiare. La nebulosa mentale che si era impadronita dei pensieri nativi nelle ultime settimane parrà cominciare a diradarsi da queste ventiquattro ore, col segno d'Aria che avrà ottime chance di avere decisamente più chiaro il quadro dell'attuale situazione esistenziale e, come piacevole conseguenza, sapere come e quando agire.

3° posto Leone: focus sui dettagli. Lunedì che avanzerà probabilmente sulle ali dell'ottimizzazione per i felini, specialmente per ciò che concernerà i progetti pratici e lavorativi in essere, col segno di Fuoco che si focalizzerà nei dettagli degli stessi tentando di minimizzare papabili errori futuri.

I mezzani

4° posto Sagittario: briosi. Una sferzata di entusiasmo invaderà, con tutta probabilità, la prima decade di casa Sagittario, complice lo Stellium nell'affine Acquario, e i nativi si ritroveranno più propensi sia a fornire aiuto al prossimo che a bandire le lamentele dal loro vocabolario.

5° posto Bilancia: doni. La Bianca Signora in quinta dimora sommata alla congiunzione tra il Grande Malefico e il Messaggero degli Dei nel loro Elemento, potrebbe far sì che i nati Bilancia, soprattutto la terza decade, ricevano dei regali particolarmente graditi da una persona che gli vuole molto bene.

6° posto Gemelli: valorizzazioni.

Ad avere una marcia in più nella giornata inaugurale della settimana saranno, c'è da scommetterci, i nati Gemelli a capo di un team lavorativo, i quali saranno spinti dal parterre planetario a valorizzare alcune pedine dello scacchiere professionale con un aumento dello stipendio e/o un incarico di maggiore responsabilità.

7° posto Capricorno: schietti.

Il segno Cardinale, durante questo giorno invernale, avrà ottime possibilità di assumere un mood oltremodo schietto nella sfera amicale, coi nativi che riusciranno a togliersi qualche sassolino dalla scarpa ma, al contempo, le loro esternazioni al vetriolo potrebbero risultare poco piacevoli alle orecchie dei cari.

8° posto Vergine: solitari. Giornata mentalmente pesante ma probabilmente utile al segno di Terra per comprendere la valenza di alcune persone con le quali hanno spesso a che fare. Lunedì, difatti, i nativi preferiranno starsene in disparte, forse perché perderanno improvvisamente la fiducia che riponevano in un amico o un collega.

9° posto Cancro: piedi di piombo. Nel ménage amoroso di casa Cancro sembrerà respirarsi un'atmosfera poco conciliante e armoniosa, col segno d'Acqua che capirà di avanzare coi piedi di piombo nel rapportarsi alla dolce metà, misurando con dovizia gesti e parole, così da evitare di innescare controproducenti polveroni dialettici.

Ultime posizioni

10° posto Scorpione: focus burocratico. La giornata in questione potrebbe essere incentrata su alcune faccende burocratiche da portare a compimento per i nati Scorpione. Sebbene tali attività non risulteranno particolarmente entusiasmanti durante il loro adempimento, il segno Fisso sarà chiamato a ultimarle prima possibile, così potrà affrontare il resto della settimana senza l'ombra di noie legali.

11° posto Ariete: pensierosi. La sfera affettiva delle prime due decadi di casa Ariete darà, con ogni probabilità, parecchio da rimuginare ai nativi in queste ventiquattro ore. Il segno di Fuoco, infatti, sembrerà non riuscire a trovare il bandolo della matassa per venire a capo di un'intricata faccenda che concerne il versante sentimentale.

12° posto Pesci: sfiduciati. Alla stregua di una carta 'imprevisti' del Monopoli, i nati Pesci potrebbero spazientirsi non poco per un eventuale contrattempo che rallenterà il loro ruolino di marcia del lunedì, intoppo che parrà fargli perdere la fiducia momentaneamente la fiducia nel prossimo futuro.