L'Oroscopo del giorno è disponibile per essere consultato. In primissimo piano le previsioni zodiacali dell'8 marzo 2022, interessanti il giorno dedicato in calendario alla festa della donna. A essere direttamente toccati dalle analisi giornaliere gli ultimi sei segni rappresentanti l'Astrologia. Ansiosi di scoprire le novità di rilievo e cosa si preannuncia ai nativi Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Certi della risposta affermativa, andiamo a svelare l'oroscopo del giorno 8 marzo analizzando il report astrologico e le stelle relative alle attività di lavoro e nei riguardi dei sentimenti.

Previsioni astrologiche per la giornata dell'8 marzo

Bilancia: ★★. La giornata dedicata alla festività della donna si preannuncia abbastanza difficile per molti nativi del segno. Il prossimo martedì sarà davvero da considerare problematico? Ebbene, questo è quanto estrapolato dalle effemeridi del periodo, poi metteteci pure di mezzo una ricorrenza speciale e la frittata è fatta! Single, non potete pensare che il vostro sex appeal sia sempre ai livelli massimi di splendore: riflettete, soprattutto prima di pretendere l’impossibile. Forse state covando svolte decisive, mutamenti o rotture: calma e cercate di riflettere. Nel lavoro non create malintesi con i soliti colleghi: usate la tattica di frenare, aspettando pazientemente il momento migliore per agire.

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di martedì indicano un periodo molto positivo, garantito dalle cinque ottime stelline riservate dalle effemeridi. In generale si consiglia in amore di darsi da fare, visto che le stelle saranno garanti del successo. In definitiva ad aspettarvi sarà assolutamente una giornata "magica" sotto il profilo sentimentale: la felicità più intensa e piena è proprio lì davanti a voi.

Single, conquisterete la fiducia e la simpatia di chi conta. Scegliete comunque la via della trasparenza per evitare equivoci o malintesi. Nel lavoro frenate l’impazienza che vi porta al pressappochismo. Impegnatevi: la sintonia e l’intesa caratterizzeranno il vostro lavoro in equipe.

Sagittario: ★★★★. L'oroscopo dell'8 marzo [VIDEO] vede la giornata dedicata alle donne immersa nella routine più totale.

In generale periodo valutato buono, ma in alcune situazioni decisamente "con riserva". In amore dovrete sacrificare un po’ della vostra libertà per entrare nel magico sodalizio del rapporto di coppia: a voi scegliere se ne vale la pena o meno. Se siete single, sarete indotti ad allontanarvi da una persona, forse con l'idea malsana su ciò che potrebbe esserci al di là di una eventuale "coppia": se così fosse, tornerete certamente sui vostri passi. Intanto, per quanto riguarda il lavoro, vorreste essere circondati solo da colleghi cordiali e brillanti: allontanate pure quelli troppo seriosi o noiosi.

Stelle e oroscopo dell'8 marzo, l'amore e il lavoro

Capricorno: ★★★★. Martedì potrebbe essere una giornata di ripresa.

In certe situazioni vi si suggerisce di essere puntuali, nel caso in cui non voleste perdere un appuntamento molto importante. Secondo le stelle, per quanto riguarda l'amore, potreste andare incontro a qualche piccolo fastidio, ma solo per quanto riguarda la parte conclusiva della giornata sotto analisi. Single, cercate di mantenere la calma in certe occasioni: quando siete di fronte alla persona che vorreste conoscere, dentro di voi cercate sempre vie di fuga, scappando via da un’altra parte: fatevi avanti e andate fino in fondo. Nel lavoro nuove alleanze, nel mondo degli affari, apriranno nuovi orizzonti. Abbandonare qualcosa di certo per inseguire qualcos’altro di poco conosciuto, ma il gioco varrà la candela?

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno avvisano che martedì vi darete molto da fare per cercare di trascorrere la giornata della donna in modo soddisfacente. Il legame nella coppia acquisterà man mano vigore, regalando sicurezza a garanzia di longevità al rapporto. Tra i familiari c’è chi ha un impellente bisogno d’attenzione, conforto e solidarietà: non tiratevi indietro. Single, invece di perdervi in troppe considerazioni razionali, lasciate che sia il cuore a dirvi quale sia la strada giusta da seguire. Nel lavoro, invece, bene restare con i piedi per terra, ma a volte il vostro eccessivo realismo vi porta a fare delle scelte che mancano un po’ di fantasia: dai, un po' più di elasticità (soprattutto mentale!) non guasta affatto.

Pesci: ★★★★★. L'oroscopo del giorno di martedì 8 marzo preannuncia una festa della donna vincente sin dall'inizio: amicizia in primo piano, ma anche la famiglia e il lavoro potranno giovare del periodo positivo. In amore l’affetto per l’altro sarà la base su cui poi fondare tutto il resto. Anche eventuali divergenze di vedute serviranno a crescere insieme. Single, prendete certe decisioni senza farvi influenzare dall'opinione di quella persona amica che sapete (potrebbe esserci un po' di invidia da parte sua): in fondo sarete voi a vivere certe scelte, non gli altri. Nel lavoro, mantenendo un atteggiamento discreto e riservato, riuscirete a non farvi coinvolgere in un contrasto e ve la caverete egregiamente.

Astri e posizioni planetarie di martedì 8 marzo

Per chiudere il cerchio previsionale vediamo quali saranno le formazioni astrali di maggior spicco interessanti la giornata in analisi. Partiamo dalla Luna, astro molto importante a livello sentimentale: questo martedì troveremo la Luna nel segno dei Gemelli, direttamente in trigono a Venere e Marte in Acquario. Il Sole, invece, resta ancora per un po' ancorato nel settore dei Pesci, risultando nel periodo in ottima congiunzione a Nettuno e Giove. Plutone risulta fisso ancora in Capricorno e sarà in sestile con Nettuno. In Toro troviamo Urano, questo martedì in sestile a Giove in Pesci, mentre Mercurio e Saturno saranno esenti da legami astrali.