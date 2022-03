Martedì 22 marzo troviamo sul piano astrale la Luna transitare nel segno dello Scorpione, mentre il Sole risiederà sui gradi dell'Ariete. Mercurio, Giove e Nettuno, invece, permarranno in Pesci, così come Saturno, Marte e Venere rimarranno stabili nel segno dell'Acquario. Urano, infine, proseguirà il moto in Toro come Plutone continuerà il domicilio in Capricorno.

Oroscopo quotidiano favorevole per Scorpione e Cancro, meno roseo per Vergine e Toro.

Sul podio

1° posto Scorpione: amore top. Martedì col vento in poppa, quello che potrebbero trascorrere i nati Scorpione nel ménage amoroso, in quanto il segno Fisso saprà mixare passionalità e seduzione nel nido domestico e il partner non resterà indifferente al loro fascino.

2° posto Cancro: focus alimentare. Ottime le effemeridi di casa Cancro per focalizzarsi su un regime alimentare più salutare o, per chi già segue una dieta bilanciata, combinarlo con dell'attività fisica, così da migliorare la salute generale e snellire il girovita.

3° posto Pesci: nuove basi. Gli sfavillanti influssi lunari flirteranno col binomio Mercurio-Giove sui loro gradi e ciò, con tutta probabilità, inviterà la seconda e terza decade di casa Pesci e a costruirsi pian piano delle nuove e solide certezze esistenziali.

I mezzani

4° posto Gemelli: taglio al passato. Con l'inizio della stagione primaverile e i Luminari in piacevole aspetto, il martedì del segno d'Aria parrà avanzare sui binari della rinascita, coi nativi che saranno chiamati a dare un taglio netto al passato, così da abbracciare serenemente il nuovo che avanza.

5° posto Acquario: spirito d'adattamento. Il quarto segno Fisso potrebbe avvertire la necessità, nel corso del martedì, di non ancorarsi a una mira ben precisa, amorosa o lavorativa che sia, ma preferire mettere in campo maggiore duttilità, così da adattarsi al naturale mutare dei propri stimoli e obiettivi.

6° posto Leone: regole base.

Interessante la fine di marzo per coloro che abbiano intenzione di abbandonare un'abitudine malsana, ricucire un rapporto relazionale o fare ammenda verso una persona che hanno ferito. In questa giornata, però, il segno di Fuoco parrà concentrarsi sul cambiamento di alcune proprie regole comportamentali.

7° posto Bilancia: test amorosi.

Il fantasma della diffidenza potrebbe impadronirsi dei nati Bilancia in queste ventiquattro ore, coi nativi che ameranno mettere alla prova il partner con delle piccole domande a trabocchetto per testarne lealtà e sincerità.

8° posto Sagittario: voglia di spensieratezza. A un occhio poco attento sembrerà che i nati Sagittario non abbiano granché voglia di faticare questo martedì, mentre gli arcieri preferiranno mettere in campo un mood scanzonato e scevro da qualsiasi ansietà. Tale voglia di spensieratezza, difficilmente esprimibile al lavoro o a casa, verrà probabilmente ricercata dai nativi nel corso di un aperitivo con gli amici.

9° posto Capricorno: umore altalenante. Il tono umorale del terzo segno di Terra, durante questa giornata primaverile, non sarà probabilmente dei più stabili, in quanto risentirà di qualche insoddisfazione di natura pratica che porterà loro un pizzico d'insofferenza.

Ultime posizioni

10° posto Ariete: pensierosi. Se da un lato la prima decade potrà godersi la nuova e benevola atmosfera astrale, dall'altro lato la seconda e terza decade potrebbero risultare sovente immerse nei loro pensieri, a causa di quella fiducia nel prossimo futuro che verrà meno.

11° posto Toro: attriti professionali. Semaforo acceso sul rosso per le faccende lavorative di casa Toro, in quanto sarà probabile che i nativi inneschino o si trovino, loro malgrado, coinvolti in un'accesa diatriba dialettica nel luogo di lavoro.

12° posto Vergine: amore flop. Il secondo segno di Terra avrà buone chance di trascorrere una giornata poco entusiasmante nel ménage amoroso, dove parrà una chimera riuscire a far comprendere le proprie ragioni all'amato bene.