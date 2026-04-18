L'oroscopo della settimana dal 20 al 26 aprile si apre sotto un cielo dinamico e ricco di sfumature. Le energie astrali si intrecciano tra voglia di cambiamento e bisogno di stabilità, creando occasioni uniche per chi desidera rimettersi in gioco.

Il segno del Leone ci metterà più impegno nei propri progetti professionali, sfruttando la bontà di stelle come Marte e Mercurio, mentre i Gemelli saranno nuovamente in prima linea in amore, grazie al passaggio di Venere. La Bilancia dovrà riflettere bene prima di agire, mentre il segno dell'Acquario vivrà nuove emozioni.

Previsioni oroscopo dal 20 al 26 aprile 2026 segno per segno

Ariete: il Sole lascerà il vostro segno durante questa settimana, ciò nonostante avrete modo di guadagnarci comunque qualcosa nella vostra vita quotidiana. Venere infatti si metterà in sestile, concedendovi occasioni e momenti intriganti con la persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro potrebbe essere il momento giusto per farvi avanti e proporre idee che possono fare la differenza. Voto - 8️⃣

Toro: anche se Venere lascerà il vostro segno, questa settimana di aprile si rivelerà comunque gradevole da vivere in ambito amoroso. Il Sole sarà dalla vostra parte, e la Luna vi darà sostegno nella prima parte della settimana. Bene anche il lavoro, anche se dovrete dimostrare maggiore impegno per raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Gemelli: cielo del momento che vedrà buone stelle nei vostri confronti. In amore tornerete in prima linea grazie al passaggio di Venere nel vostro segno. Single oppure no, le opportunità amorose non mancheranno, e andranno sfruttate appieno. In quanto al lavoro, con Marte e Mercurio in sestile, sarete in grado di fare la differenza, e dimostrare di avere le capacità giuste per raggiungere il successo. Voto - 8️⃣

Cancro: settore professionale in difficoltà in questo periodo. Con Marte e Mercurio in quadratura dal segno dell'Ariete, potrebbe esserci qualche imprevisto di troppo da superare. In ambito amoroso vi sentirete bene insieme al partner. Ascoltate i suoi preziosi consigli per poter costruire una relazione forte e affiatata.

Voto - 7️⃣

Leone: con Marte e Mercurio dalla vostra parte, ci metterete più impegno e audacia nei vostri progetti professionali. Studiate di più, e cercate di capire dove potete migliorare per poter lavorare in autonomia e dimostrare il vostro valore. Sul fronte amoroso Venere vi sorride dal segno dei Gemelli, e la Luna in congiunzione durante il weekend vi darà quel pretesto per vivere un rapporto più dinamico. Voto - 8️⃣

Vergine: la posizione di queste stelle potrebbe non giocare a vostro favore in questo periodo secondo l'oroscopo. Con Venere in quadratura dal segno dei Gemelli, non ci sarà sempre l'occasione giusta per poter dimostrare al meglio i vostri sentimenti. In quanto al lavoro sarete più lucidi nei vostri progetti, ma avrete ancora molto da imparare.

Voto - 6️⃣

Bilancia: sarà una settimana difficile dal punto di vista professionale. La posizione di stelle come Marte e Mercurio potrebbe limitare la vostra energia e creatività. Non sempre avrete la soluzione a tutto. In amore invece, godrete della bella presenza di Venere in trigono, che aumenterà il vostro fascino e l'intesa tra voi e la persona che amate. Voto - 7️⃣

Scorpione: cielo del momento che si farà più equilibrato nei vostri confronti secondo l'oroscopo. Le stelle vi invitano a fare pace con il passato e dare un tono più romantico e maturo alla vostra relazione sentimentale. Per quanto riguarda il lavoro ci sarà qualche difficoltà in più, ma sarete ancora perfettamente capaci di raggiungere i vostri obiettivi.

Voto - 8️⃣

Sagittario: sfera sentimentale in calo nel prossimo periodo secondo l'oroscopo. Ascoltate di più le vostre emozioni, perché con Venere in opposizione non sempre ci sarà l'occasione giusta per poter vivere un rapporto equilibrato. In ambito professionale avrete sempre la risposta giusta da applicare ai vostri progetti, sfruttando la bontà di stelle come Marte e Mercurio. Voto - 8️⃣

Capricorno: questa settimana di aprile vedrà qualche imprevisto di troppo in ambito professionale. Attenzione a non essere troppo puntigliosi in quel che fate, perché potreste solo ottenere il risultato opposto. In amore vivrete un periodo di stabilità con la persona che amate. Fate qualcosa di diverso per stimolare il vostro legame.

Voto - 6️⃣

Acquario: cielo del momento favorevole per quanto riguarda i sentimenti, grazie a Venere in trigono dal segno amico dei Gemelli, che favorirà l'intesa con il partner. Attenzione però nel fine settimana, quando la Luna si troverà in opposizione. In ambito professionale dimostrerete audacia e creatività nel vostro ruolo, soprattutto voi nati nella seconda decade. Voto - 8️⃣

Pesci: evitate di analizzare troppo ogni dettaglio: con Venere in quadratura dal segno dei Gemelli, serviranno gesti concreti per riuscire a mantenere un certo equilibrio nel vostro rapporto. Sul fronte professionale siate prudenti nel vostro modo di fare, dimostrando sempre impegno e buona volontà. Voto - 6️⃣