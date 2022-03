L'Oroscopo del giorno è pronto a svelare le previsioni zodiacali del 10 marzo 2022. L'Astrologia del periodo ha inserito "la marcia veloce", pronta a dare un valore tangibile al prossimo giovedì. Diretti interessati, gli ultimi sei segni della corolla zodiacale: pronti a scoprire come saranno le stelle per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Lo scopriremo nel prosieguo, intanto c'è da segnalare un transito davvero interessante: l'ingresso del pianeta Mercurio nel segno dei Pesci, spostamento in programma alle ore 01:33 di questo giovedì.

Iniziamo a togliere il velo all'oroscopo del giorno 10 marzo consultando il responso delle stelle in merito alle attività di lavoro e nei sentimenti.

Previsioni zodiacali del 10 marzo, da Bilancia a Sagittario

Bilancia: ★★★★. La giornata del 10 marzo sarà in gran parte indirizzata alla normale quotidianità, con pochi spunti da cogliere per emergere nei vari settori. In generale il vostro animo sarà senz'altro più leggero del solito e, di conseguenza, sarà più portato all'ascolto, alla buona convivenza e alla pazienza. Queste "qualità" appena enunciate saranno da condividere equamente fra il dovere e il piacere. Portate intanto a termine i vostri impegni più importanti e in serata concedetevi un po’ di sano divertimento o relax, alla faccia di chi non vi può vedere!

La vita sentimentale non è proprio scoppiettante, diciamo normale amministrazione: meglio questo che altro, non trovate? Il lavoro invece potrebbe riservare - ma non è scontato - una piccola piacevole novità: chissà...

Scorpione: ★★★★★. Le previsioni zodiacali di giovedì annunciano l'arrivo di una giornata degna di lode, votata alla fortuna e all'allegria.

Grazie al vostro carattere spigliato andrete a gonfie vele quasi in tutto. La Luna in Gemelli è ben disposta nei vostri confronti ed è già pronta a dare una grande carica alla giornata. Metteteci poi il fatto che la Musa dei poeti sarà in trigono con Saturno e questo renderà più interessante ogni vostra attività. Per qualcuno intanto stanno per arrivare novità che potrebbero comportare un certo impegno: certo, richiederanno un po' di sacrifici ma alla fine daranno grandi soddisfazioni.

In amore tutto molto bene, solo che in alcuni casi dovreste essere più pazienti: basta poco per migliorare l’atmosfera del rapporto. Lavoro in linea con il periodo: c'è da pazientare.

Sagittario: ★★. L'oroscopo di giovedì indica questa parte centrale della settimana decisamente al rallentatore. E' prevista infatti una giornata da "ko": tensioni con il partner o in famiglia. Infatti, ultimamente il dialogo in famiglia è stato piuttosto scadente e spesso conflittuale: cercate di invertire il senso di questa marcia, magari sforzandovi di trovare al più presto un modo per recuperare serenità e buon dialogo. In coppia lasciatevi andare ogni tanto, sorridendo anche in caso di comportamenti indelicati da parte di chi avete accanto: forse non lo fanno apposta, sono proprio così...

In campo professionale invece riuscirete a ottenere buoni risultati, anche grazie all’atmosfera cordiale e collaborativa che, da un po' di tempo a questa parte, va consolidandosi sempre più.

Oroscopo e stelle del 10 marzo, da Capricorno a Pesci

Capricorno: ★★. La giornata del 10 marzo si preannuncia per tanti di voi del segno con il classico sigillo del "ko". Calma: mai dare per scontato che tutto vada come previsto: preparate una soluzione di scorta, nel caso qualcosa andasse storto. La routine e la noia lo sapete, possono essere molto noiosi, è vero, ma a volte basta un po’ di fantasia per cambiare completamente le carte in tavola. Per quanto riguarda l’amore, valutate bene se sia il caso di continuare storie cominciate da poco oppure no.

Se il rapporto è ormai consolidato invece, ricordate che la capacità di comprensione è una fra le armi migliori a disposizione per rendere immortale l'unione. Il lavoro anche, visto il periodo "no", potrebbe dare qualche grattacapo. Per evitare di cadere in fallo state concentrati sulle cose da fare, evitando inutili distrazioni.

Acquario: ★★★★★. Le previsioni astrali del giorno vedono questo giovedì molto importante per mettere a punto una questione delicata che a voi sta tanto a cuore. Il desiderio è di voltare pagina ed imprimere una direzione diversa alla vita. La famiglia invece è pronta a regalare momenti davvero intensi, di grande calore e serenità: in questi giorni, più che mai, in molti avrete modo di constatare quanto sia importante poter contare sul calore e sulla fiducia del focolare domestico.

Per quanto riguarda il lavoro e gli affari, è la giornata giusta per avviare eventualmente qualche un nuovo progetto, magari anche fare un piccolo investimento mirato, ovviamente stando attenti a non esagerare: il rischio di sbagliare è sempre dietro l'angolo e lo sapete.

Pesci: 'top del giorno'. L'oroscopo del giorno, di giovedì 10 marzo predice un periodo "f-a-v-o-l-o-s-o". L'ingresso di Mercurio nel vostro segno cambierà in meglio molte situazioni, lavorative o amorose, attualmente in attesa di soluzione. Vista la bontà del periodo, qualcuno potrebbe esercitare un’influenza positiva sulla vostra giornata; non si esclude che proprio voi possiate essere benevoli “vittime” di inaspettati quanto piacevoli colpi di fulmine.

Comunque, provare nuove e forti attrazioni per persone belle, disposte a ricambiare, non è mai sbagliato: status permettendo, sarebbe un peccato non approfondire... Se invece avete da poco cominciato una relazione sentimentale, concentratevi sulla scoperta dei punti in comune e misurate il feeling reciproco. Sarebbe un buon modo per movimentare la solita routine.