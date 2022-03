L'oroscopo della giornata di martedì 9 marzo prevede un Gemelli più spensierato grazie anche alla Luna nel segno e a delle certezze in amore e al lavoro, mentre tenere emozioni affolleranno il cuore dei nativi Bilancia. Marte e Mercurio opposti al Leone daranno più di un problema in ambito lavorativo, mentre l'Ariete saprà spesso adattarsi e sentirsi a proprio agio. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 9 marzo.

Previsioni oroscopo mercoledì 9 marzo 2022 segno per segno

Ariete: periodo favorevole per voi nativi del segno grazie a un cielo equilibrato.

Sul fronte amoroso tanti pensieri romantici si faranno strada nella vostra mente e, single oppure no, saprete cosa fare per provare a conquistare il vostro o la vostra amata. Per quanto riguarda il lavoro grazie a Mercurio saprete spesso adattarvi alle esigenze degli altri, sentendovi a vostro agio e portando a casa grandi risultati. Voto - 9️⃣

Toro: previsioni astrali che vedranno ancora un cielo poco convincente. In amore un po’ di stress e stanchezza accumulati metteranno in difficoltà i rapporti con il partner. Se siete single questo periodo poco favorevole potrebbe esservi utile per imparare qualcosa su di voi. In ambito lavorativo i vostri progetti a lungo termine forse rallenteranno, ma arriveranno comunque a destinazione.

In ogni caso, meglio non buttarsi in affari più grandi di voi. Voto - 6️⃣

Gemelli: periodo davvero esaltante in ambito amoroso. Quando ci sono delle certezze nella vostra vita, sarete più spensierati, e riuscirete a concentrarvi di più sulla vostra storia d'amore. Se siete single le amicizie potrebbero decollare e diventare sempre più importanti.

Nel lavoro state svolgendo bene i vostri incarichi, e nessuno avrà motivo di lamentarsi delle vostre prestazioni. Voto - 8️⃣

Cancro: sfera sentimentale soddisfacente nell'ultimo periodo secondo l'oroscopo di mercoledì 9 marzo. Ora però è arrivato il momento di dare maggior stabilità alla vostra relazione, e dare sempre un valido motivo al partner per amarvi.

Se siete single non si escludono nuovi incontri. In ambito professionale attualmente siete pieni di incarichi da svolgere, e un aiuto in più vi aiuterebbe di certo. Voto - 7️⃣

Leone: Marte e Mercurio mettono parecchi ostacoli tra voi e il successo che vi meritate. Così state solo perdendo terreno, e la cosa di certo non vi piacerà. Lavorare per delle magre ricompense infatti non sarà così appagante. Per quanto riguarda i sentimenti in questo mercoledì la Luna sarà favorevole, ciò nonostante non aspettatevi una relazione di coppia particolarmente affiatata, o storie d'amore coinvolgenti se siete single. Voto - 6️⃣

Vergine: piccole difficoltà in amore a causa della Luna quadrata, e senza Venere dovrete fronteggiare alcuni ostacoli nella vostra relazione di coppia.

Mostrate dunque tutta la vostra maturità e lealtà nei confronti del partner. Insieme, andrà tutto per il meglio. Se siete single fermatevi un attimo e chiedetevi se quello che state facendo è giusto. Sul fronte lavorativo i progetti a lungo termine vanno avanti grazie a Mercurio, ma sarà meglio non prendersi ulteriori impegni. Voto - 7️⃣

Bilancia: oroscopo della giornata di mercoledì 9 marzo positivo sotto ogni punto di vista. Una bella Luna affacciata dal segno dei Gemelli accompagnata da Venere in trigono dal segno dell'Acquario vi permetteranno di provare bei sentimenti. Forti e tenere emozioni affolleranno il cuore di single o impegnati, e il risultato sarà tanto amore nella vostra vita quotidiana.

Sul fronte professionale avrete pensieri e idee piuttosto brillanti, anche se alcune di queste richiederanno un po’ di tempo per essere realizzate. Voto - 9️⃣

Scorpione: sfera sentimentale che ultimamente non vi aggrada così tanto secondo l'oroscopo. Con Venere in quadratura, spesso non riuscirete a venire incontro alle esigenze del partner, soprattutto voi nati nella terza decade. I cuori solitari faticheranno a mostrare i loro sentimenti. Sul fronte professionale Giove cercherà di stimolarvi a fare di più, ma in ogni caso non aspettatevi risultati da primo della classe. Voto - 6️⃣

Sagittario: giornata no per quanto riguarda i sentimenti a causa della Luna opposta, e nonostante Venere sia favorevole.

Intendiamoci, la vostra relazione di coppia non andrà a rotoli, ma non aspettatevi nemmeno momenti al limite del romanticismo e della passione. Se siete single ricordatevi che le vostre parole e i vostri gesti hanno un valore per gli altri. Sul fronte lavorativo ascoltare critiche e consigli può aiutarvi a crescere e ottenere di più. Voto - 7️⃣

Capricorno: sviluppare appieno un sentimento nei confronti di una persona potrebbe essere un po’ più difficile per voi senza Venere nel segno. Ciò nonostante, single oppure no, presto troverete anche voi un pretesto valido per amare incondizionatamente. Sul fronte lavorativo sarà più una giornata di routine, con risultati abbastanza soddisfacenti. Voto - 7️⃣

Acquario: configurazione astrale eccellente in questa giornata per voi nativi del segno.

In amore potrete vantare il supporto della Luna e di Venere, e vi darete da fare per regalare un’emozione alla persona che amate. Sul fronte professionale con il giusto approccio riuscirete a ottenere il meglio dai vostri progetti, soprattutto se siete nati nella terza decade. Voto - 9️⃣

Pesci: non sarà una giornata così piena di emozioni e sentimenti a causa della Luna in quadratura. Ciò nonostante non sarà nemmeno una giornata di litigi e discussioni con il partner, a meno che non ne abbiate un buon motivo. Se siete single parlare con una persona fidata può essere d'aiuto. Sul posto di lavoro con Giove al vostro fianco niente vi scoraggerà, anche quei lavori più difficili per voi. Voto - 7️⃣