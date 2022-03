Le previsioni zodiacali di mercoledì 9 marzo avranno in serbo per la giornata tantissime sorprese. I transiti dei pianeti influenzeranno la vista lavorativa, sentimentale e sociale dei segni zodiacali. Alcuni di loro metteranno al primo posto il lavoro, mentre altri preferiranno dedicarsi all'amore.

Nel dettaglio, i Gemelli, lo Scorpione e l'Acquario saranno molto ambiziosi, mentre il Leone e il Sagittario vorranno solo farsi notare dalla persona giusta. Il Cancro, la Bilancia e i Pesci saranno dolci nei confronti del prossimo, al contrario del Toro e della Vergine che tenderanno a perdere la pazienza facilmente.

Ecco tutti i dettagli dell'Oroscopo del 9 marzo.

Previsioni zodiacali di mercoledì 9 marzo: dall'Ariete al Cancro

Ariete: sarà una giornata positiva dal punto di vista sentimentale. Adorerete mettervi in gioco per provare a compiere la prima mossa. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di prestare molta attenzione alle reazioni della persona amata.

Toro: non sarà facile metabolizzare alcune questioni. Proverete la sensazione di non avere più controllo sulla vostra routine. L'ansia potrebbe prendere il sopravvento ma, per fortuna, avrete accanto persone che proveranno a supportarvi costantemente.

Gemelli: desidererete raggiungere determinati risultati sul posto di lavoro. Non vi arrenderete facilmente, ma tenderete a essere molto critici nei vostri confronti.

Questo vi porterà a vivere con ansia le problematiche e a scaricare lo stress nei modi più disparati.

Cancro: una delle vostre risorse più importanti sarà la gentilezza. Questo vi aiuterà con le interazioni sociali. Avrete rispetto per i problemi altrui e proverete a calarvi nei panni di confidenti. I vostri consigli si riveleranno molto utili perché facilmente applicabili.

Oroscopo di domani 9 marzo: dal Leone allo Scorpione

Leone: vorrete rafforzare il rapporto con una persona speciale. Non sarà facile trovare la giusta strategia. Proverete in tutti i modi a farvi notare per non passare in secondo piano. Le previsioni zodiacali di domani, però, vi consigliano di non essere troppo insistenti.

Vergine: affronterete i problemi di petto.

Non sopporterete l'idea di essere presi in giro sul lavoro o nella vita privata. Queste situazioni vi porteranno al limite, facendovi perdere la pazienza facilmente. Un modo per recuperare il controllo potrebbe essere quello di confidarvi con la famiglia.

Bilancia: cercherete di stare accanto ai vostri amici. Avrete voglia di organizzare qualcosa per trascorrere un po' di tempo insieme. La vostra proposta sarà accolta da tutti con grande entusiasmo. Se riuscirete a trovare il giusto equilibrio tra vita privata e lavorativa tutto andrà per il meglio.

Scorpione: non riuscirete a tenere a freno il desiderio di competere con gli altri. Non vi accontenterete del secondo posto perché vorrete arrivare in cima.

Purtroppo, dovrete fare i conti con la realtà di tutti i giorni. L'unico modo per non restare delusi sarà quello di continuare a impegnarvi.

Previsioni astrologiche del 9 marzo: dal Sagittario ai Pesci

Sagittario: l'amore entrerà prepotentemente nel vostro cuore. Inizierete a provare un forte interesse per una persona a voi vicina, ma sarà difficile trovare il coraggio per esporvi. Le previsioni zodiacali di domani vi consigliano di non farvi guidare dalla paura.

Capricorno: vi sentirete pronti a prendere una decisione importante. Non verrete lasciati soli perché il partner, la famiglia e gli amici saranno sempre dalla vostra parte. Questo vi infonderà sentimenti positivi e vi spronerà nei momenti di difficoltà emotiva.

Acquario: il lavoro sarà motivo di crescita. Deciderete di alzare la posta in gioco ponendovi degli obiettivi molto ambiziosi. Il vostro desiderio sarà quello di trasformarli in realtà in un breve periodo di tempo, ma dovrete avere molta pazienza per riuscirci. La determinazione sarà fondamentale.

Pesci: la vostra dolcezza vi renderà irresistibili agli occhi altrui. Le persone faranno a gara per starvi accanto e per godere della vostra compagnia. Sarete molto empatici e saprete sempre come consolare un caro amico. Potrebbe esserci una bella sorpresa in ambito sentimentale.