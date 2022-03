Le previsioni dell'oroscopo del giorno 12 marzo esortano i nati sotto il segno dell'Ariete ad essere cauti in amore. I Gemelli sono un po' indecisi, mentre gli Acquario sono in grande forma.

Oroscopo degli ultimi quattro segni

12° in classifica Ariete: oggi vi sentite piuttosto giù di corda. Se un progetto al quale stavate lavorando non è andato a buon fine, non temete, non mancherà occasione per rifarvi. In amore, invece, meglio non rischiare troppo.

11° Leone: c'è qualcosa nella vostra vita che vi sta generando un turbamento. Cercate di mettere da parte l'orgoglio e seguite il vostro cuore in maniera più leggera.

10° Vergine: le previsioni dell'oroscopo del 12 marzo denotano una giornata un po' fiacca. Oggi potreste essere particolarmente pigri e questo sul lavoro non è certamente positivo.

9° Pesci: meglio fermarsi un attimo a riflettere prima di prendere delle decisioni troppo affrettate. Dal punto di vista professionale è importante guardare avanti con ottimismo.

Previsioni astrali posizioni centrali

8° in classifica Bilancia: spesso tendete a cercate altrove le certezze, senza guardare prima dentro di voi. Ricordate che voi siete la vostra unica certezza, gli altri sono importanti, ma nessuno è indispensabile.

7° Toro: l'Oroscopo del 12 marzo denota una giornata piena di alti e bassi. Il vostro umore è un po' ballerino, pertanto, potrebbe essere un po' complicato per voi riuscire a trovare un equilibrio.

6° Gemelli: la tolleranza è fondamentale, così come altrettanto importante è scendere a dei compromessi. In tutti gli ambiti della vita, ricordate una cosa, non si può avere tutto, a qualcosa dovete sempre essere disposti a rinunciare.

5° Cancro: molti nodi verranno al pettine. Tenete gli occhi ben aperti sul lavoro, in quanto potrebbero esserci delle persone pronte a tutto pur di riuscire a prendere il vostro posto.

Oroscopo 12 marzo primi quattro segni

4° in classifica Sagittario: non abbiate paura a dire ciò che pensate. Sia in amore sia nel lavoro la sincerità e la prima cosa. Ad ogni modo, soprattutto in certi contesti, è necessario usare un po' di diplomazia.

3° Capricorno: buon momento per quanto riguarda il lavoro. Se siete alla ricerca di un nuovo impiego, questo è il momento giusto per cogliere al volo delle occasioni.

In amore siete circondati da tanto affetto, ma volete di più.

2° Scorpione: giornata molto produttiva sul lavoro. Per quanto riguarda l'amore, invece, vi siete fatti troppi problemi nell'ultimo periodo, adesso è tempo di lasciarsi andare e viversi con spensieratezza le emozioni.

1° Acquario: le previsioni dell'oroscopo del 12 marzo esortano i nati sotto questo segno a gettarsi a capofitto nelle nuove avventure. Ci sono delle sorprese in arrivo, datevi da fare.