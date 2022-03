L'Oroscopo del fine settimana che va dal 12 al 13 marzo 2022 prevede un Capricorno giù di morale a causa della Luna in opposizione, mentre Toro riuscirà a esprimere meglio il suo potenziale al lavoro. Un ottimo Cancro vivrà bei momenti in amore e al lavoro grazie alla Luna e Mercurio, mentre Pesci sarà particolarmente entusiasta di questo periodo. Vediamo nel dettaglio le previsioni per l'oroscopo del fine settimana, dal 12 al 13 marzo.

Previsioni oroscopo weekend 12-13 marzo 2022 segno per segno

Ariete: fine settimana che vedrà un cielo poco incoraggiante per voi, soprattutto in amore.

La Luna si troverà in quadratura dal segno del Cancro, e tra voi e il partner potrebbe mancare quella scintilla che fa scoppiare la passione tra voi. Qualche piccolo imprevisto anche al lavoro ora che Mercurio si trova alle vostre spalle, ma in generale ve la caverete. Voto - 7️⃣

Toro: oroscopo del prossimo weekend che vedrà un cielo sereno per voi. Soprattutto in ambito professionale, potrete contrare ora sul sostegno di Mercurio, che insieme a Giove e Urano vi permetterà di raggiungere risultati migliori. In amore la Luna sarà favorevole, ciò nonostante non aspettatevi momenti super romantici tra voi e il partner. Voto - 7️⃣

Gemelli: sfera sentimentale stabile e piacevole in questo weekend. Sarete in perfetta armonia con le persone più vicine a voi.

Mantenete questo atteggiamento, ma soprattutto, non imponetevi mai sugli altri. In ambito lavorativo Mercurio smette di essere favorevole, e dovrete essere in grado di calcolare eventuali imprevisti. Voto - 7️⃣

Cancro: weekend equilibrato e ricco di opportunità per voi nativi del segno. L'astro argenteo si troverà nel vostro cielo, e in ambito amoroso godrete di un'ottima armonia con il partner.

Per quanto riguarda il lavoro realizzare alcuni vostri progetti sarà possibile ora che anche Mercurio si troverà in buon aspetto. Voto - 9️⃣

Leone: piccole novità in arrivo sul fronte professionale ora che Mercurio non è più sfavorevole, ma risalire la china sarà ancora molto faticoso. In amore avrete bisogno di ritrovare voi stessi, prima di tornare a amare disinteressatamente il partner.

Voto - 6️⃣

Vergine: con Mercurio che diventa negativo insieme a Giove, i vostri progetti potrebbero non sembrarvi più così convincenti. Meglio dunque ripassare i vostri piani prima di andare avanti. Per quanto riguarda i sentimenti sarete piuttosto propositivi nei confronti del partner, soprattutto voi nati nella terza decade. Voto - 6️⃣

Bilancia: energie e intraprendenza non mancheranno sul posto di lavoro, neanche durante il fine settimana, merito di Marte in trigono dal segno dell'Acquario. In amore invece dovrete far fronte a questa Luna negativa. Certo, Venere rimane favorevole, ciò nonostante meglio non pretendere troppo dalla vostra anima gemella. Voto - 7️⃣

Scorpione: sarà un fine settimana discreto dal punto di vista sentimentale per voi.

Ci sarà infatti un po’ di stabilità tra voi e il partner grazie alla Luna, ciò nonostante meglio non mettersi il broncio se qualcosa non va per il verso giusto. Sul fronte lavorativo invece l'arrivo di Mercurio può essere di grande aiuto per i vostri progetti. Voto - 7️⃣

Sagittario: dopo alcune giornate abbastanza pesanti in amore, questo fine settimana vi permetterà di rilassarvi un po’ insieme alla vostra anima gemella. Non si potrà dire la stessa cosa in ambito lavorativo, in quanto Mercurio e Giove in cattivo aspetto vi metteranno alle strette. Voto - 7️⃣

Capricorno: cielo che sicuramente vi metterà giù di morale considerato che la Luna si trova in opposizione. In ambito sentimentale non ci sarà una grande armonia tra voi e il partner, ciò nonostante prendere le distanze non sarà la soluzione.

Piccoli miglioramenti invece dal punto di vista professionale grazie a Mercurio, ora in sestile dal segno dei Pesci. Voto - 6️⃣

Acquario: oroscopo del prossimo weekend positivo dal punto di vista amoroso per voi nativi del segno. Single oppure no, troverete sempre un buon motivo per essere felici, voi e la vostra anima gemella. Sul fronte lavorativo, anche se Mercurio lascerà il vostro cielo, sarete comunque abbastanza propositivi e pieni di idee. Voto - 9️⃣

Pesci: sfera sentimentale entusiasmante per voi nativi del segno grazie in particolare alla Luna in trigono dal segno del Cancro. Ci saranno tanti momenti allegri tra voi e il partner, da rendervi felici del periodo che state vivendo. Sul fronte professionale l'arrivo di Mercurio potrebbe dare inizio a interessanti opportunità. Voto - 9️⃣